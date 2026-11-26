“Ma se io vi dicessi ‘bella, bella e impossibile’, a cosa pensereste? A Reggio, alla Calabria? No, a Gianna Nannini! E fate bene, perché sarà lei a chiudere il 31 dicembre a Piazza Indipendenza il 2026 e ad aprire un 2027 che sarà bello e soprattutto possibile”. Così, in un breve video sui social, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha annunciato ufficialmente la grande star italiana protagonista del Capodanno sullo Stretto. Un nome grosso, un vero e proprio big della musica nostrana, a far cantare e saltare i reggini in pieno centro nell’ultima notte dell’anno.

L’annuncio ufficiale, in realtà, non è altro che una conferma a quanto già anticipato da StrettoWeb qualche giorno fa. Nelle pagine del nostro giornale, infatti, avevamo già reso noto gli artisti che si esibiranno durante le festività natalizie. Prima di Gianna Nannini, anche Mannarino e Fabrizio Moro. Il 19 dicembre, tra l’altro, pure il ritorno della Notte Bianca.