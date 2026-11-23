Reggio Calabria si prepara a vivere un Natale 2026 spettacolare, con tre grandi nomi della musica italiana protagonisti delle festività. Saranno Mannarino, Fabrizio Moro e Gianna Nannini gli artisti dei concerti previsti il 26, 28 e 31 dicembre, per un finale d’anno che promette di richiamare un pubblico numeroso nella città dello Stretto. Il primo grande appuntamento è fissato per sabato 26 dicembre, quando a Reggio Calabria si esibirà Mannarino, uno dei cantautori più originali e apprezzati del panorama musicale italiano. Con il suo stile inconfondibile, tra sonorità popolari, ritmi travolgenti e testi poetici, l’artista sarà protagonista della serata di Santo Stefano.

Fabrizio Moro in concerto a Reggio Calabria il 28 dicembre

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 28 dicembre, con il concerto di Fabrizio Moro. Il cantautore romano, amatissimo dal pubblico per i suoi grandi successi e per l’intensità delle sue interpretazioni, porterà a Reggio Calabria la sua musica, regalando alla città un’altra grande serata durante le festività natalizie.

Capodanno 2027 a Reggio Calabria, Gianna Nannini protagonista il 31 dicembre

Il gran finale arriverà giovedì 31 dicembre, quando sarà Gianna Nannini la grande protagonista del Capodanno 2027 a Reggio Calabria. Una delle voci più iconiche del rock italiano accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno, con un repertorio ricco di brani che hanno segnato la storia della musica nazionale.

Reggio Calabria protagonista della musica durante le festività natalizie

Con tre concerti di grande richiamo in appena sei giorni, Reggio Calabria punta a diventare uno dei principali punti di riferimento per gli eventi musicali delle festività nel Sud Italia. La presenza di Mannarino, Fabrizio Moro e Gianna Nannini rappresenta un’importante occasione di attrazione per cittadini, turisti e visitatori provenienti dal resto della Calabria e dalla vicina Sicilia. Un Natale 2026 e un Capodanno 2027 che si annunciano all’insegna della musica e dello spettacolo, con Reggio Calabria pronta a salutare l’anno con tre grandi protagonisti della scena musicale italiana.