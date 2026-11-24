Una (finta) telefonata sul treno con un interlocutore che gli chiede i dettagli del programma delle feste natalizie. Con questo simpatico siparietto social, il sindaco Francesco Cannizzaro ha rivelato alcuni dettagli sul ricco programma natalizio che attende Reggio Calabria. Il programma prenderà il via l’8 dicembre e si concluderà il 10 gennaio. La città sarà illuminata, “è ovvio” afferma il sindaco, “e anche molto bene“. Ci saranno musica, animazione e teatro con eventi dedicati a grandi e bambini.

Sugli artisti non si sbilancia, ma nella giornata di ieri, su StrettoWeb vi avevamo anticipato i nomi di quelli che saranno i cantanti che animeranno le feste natalizie reggine: Mannarino (in recupero dalla mancata esibizione della Festa della Madonna della Consolazione), Fabrizio Moro e Gianna Nannini. Una chicca però la spoilera nel finale: ci sarà la Notte Bianca il prossimo 19 dicembre! E le sorprese non sembrano essere finite qui…