“Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni e il più profondo ringraziamento ai giovani Allievi Carabinieri che ieri, lungo il Corso Garibaldi, sono intervenuti con straordinaria prontezza, lucidità e coraggio, riuscendo a sventare un furto ai danni di un’attività commerciale nel pieno centro cittadino”. È quanto dichiara con fermezza Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, commentando l’episodio avvenuto nel cuore pulsante di Reggio Calabria.

“Il loro intervento tempestivo – sottolinea Marcianò – non è stato un semplice atto di generosità, ma la dimostrazione concreta e tangibile di cosa significhi indossare idealmente l’uniforme ogni singolo giorno, anche quando si è liberi dal servizio. Nonostante stiano ancora completando il loro percorso formativo presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria, questi ragazzi hanno già dimostrato di aver interiorizzato i valori più nobili e autentici dell’Arma dei Carabinieri: l’altruismo, il senso dello Stato, la tutela dei cittadini onesti e la difesa intransigente della legalità. Senza alcuna esitazione, hanno risposto immediatamente alla richiesta d’aiuto, lanciandosi all’inseguimento e riuscendo a bloccare il responsabile in mezzo alla folla fino all’arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine”.

“Episodi come questo – prosegue l’esponente di Noi Moderati – restituiscono fiducia alle istituzioni e lanciano un messaggio chiaro e inequivocabile a chi pensa di poter agire impunemente nel nostro territorio: Reggio Calabria non è terra di nessuno, ma una comunità presidiata da uomini e donne pronti a difenderla. Il Corso Garibaldi, salotto buono della nostra città, e tutti gli operatori economici che quotidianamente tengono aperte le proprie saracinesche tra mille difficoltà, meritano sicurezza, tutela e rispetto. La presenza della Scuola Allievi Carabinieri sul nostro territorio si conferma ancora una volta un presidio insostituibile di civiltà, disciplina e sicurezza”.

“A questi giovani militari, che hanno dato prova di grandissimo spessore umano e professionale, ai loro istruttori e ai vertici della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria giunga la gratitudine sincera mia personale, di Noi Moderati e dell’intera comunità reggina. Il loro gesto sia d’esempio per le nuove generazioni” conclude Michele Marcianò.