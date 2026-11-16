“Voglio esprimere il mio più profondo e sincero apprezzamento per il coraggio e l’altissimo senso del dovere dimostrato dai giovanissimi allievi carabinieri che, pur trovandosi ovviamente liberi dal servizio, non hanno esitato un istante a intervenire per sventare un furto in una nota boutique del nostro centralissimo Corso Garibaldi, inseguendo e bloccando il responsabile”. Lo afferma la senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando l’episodio di cronaca avvenuto nelle scorse ore nel cuore di Reggio Calabria.

“Il loro intervento tempestivo e impeccabile – prosegue l’esponente del Carroccio – ci offre l’occasione per ribadire, ancora una volta e con forza, l’assoluta e strategica importanza della presenza della Scuola Allievi Carabinieri nella nostra città. Questa istituzione si conferma un presidio di legalità imprescindibile e una vera fucina di eccellenze, capace di formare giovani servitori dello Stato pronti a tutelare i cittadini in ogni momento”.

La nota prosegue però con un forte monito sulla sicurezza urbana. “Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia di fronte a questa grave deriva. Ho avuto notizia di altri furti che si sono verificati negli ultimi giorni: è evidente che quello di oggi non è purtroppo un caso isolato. Questi criminali – denuncia la senatrice di Reggio Calabria – stanno rovinando la routine pacifica e tranquilla di una città come la nostra, che storicamente non ha mai conosciuto e non è abituata a tollerare episodi così sfacciati di criminalità predatoria e degrado in pieno centro“.

“Chiedo pertanto il massimo sforzo da parte di tutte le autorità competenti per consegnare alla giustizia questi soggetti. La posizione storica del nostro partito su questi temi non si sposta di un millimetro: la Lega è da sempre per la certezza della pena, per la difesa strenua delle attività commerciali e per la sicurezza delle strade. Non permetteremo che il salotto buono di Reggio Calabria si trasformi in una zona franca per i ladri”, sottolinea ancora Tilde Minasi.

“I reggini hanno il sacrosanto diritto di passeggiare serenamente la domenica, così come i nostri negozianti devono poter lavorare senza il terrore di subire razzie. Rinnovo il mio grazie a questi straordinari ragazzi in divisa che oggi, con il loro gesto coraggioso, hanno reso orgogliosa tutta la nostra comunità e rassicurato la cittadinanza”, conclude la senatrice della Lega.