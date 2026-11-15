Reggio Calabria, furto sul Corso Garibaldi: nordafricano fermato con la refurtiva dai giovanissimi Allievi Carabinieri | FOTO LIVE

Nel cuore della domenica reggina, in mezzo alle migliaia di persone a passeggio sul centralissimo Corso Garibaldi, un episodio di cronaca ha interrotto la tranquillità del pomeriggio. Un giovane di origini nordafricane si è reso autore di un furto all’interno di uno dei negozi di abbigliamento più prestigiosi della città. Secondo le primissime e frammentarie informazioni raccolte sul posto, il ragazzo avrebbe sottratto alcuni capi, tra cui almeno un maglione. Accortosi immediatamente dell’ammanco, il negoziante è corso fuori dal proprio locale iniziando a gridare e chiedendo disperatamente aiuto ai passanti per fermare il fuggitivo.

L’inseguimento e il bloccaggio da parte degli allievi carabinieri

A rispondere tempestivamente alla richiesta di aiuto del commerciante è stato un gruppo di giovanissimi allievi carabinieri. I militari, seppur fuori servizio e in abiti civili per la libera uscita domenicale, non hanno esitato un istante: hanno inseguito e braccato il giovane, riuscendo a bloccarlo e a immobilizzarlo in totale sicurezza. Una volta fermato, i ragazzi hanno subito chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Durante i primi controlli sul posto, all’interno dello zaino del giovane magrebino è stato ritrovato proprio il maglione rubato poco prima, sebbene il presunto ladro continuasse a negare categoricamente ogni addebito.

L’arrivo della Polizia di Stato e le indagini in corso

Pochi minuti dopo, a prendere in consegna il sospettato è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti, giunti a sirene spiegate, hanno verificato l’effettiva presenza della refurtiva nello zaino e hanno provveduto a far salire il giovane sulla volante. Attualmente, l’uomo si trova in stato di fermo, tenuto chiuso all’interno dell’auto di servizio della Polizia parcheggiata proprio lungo il Corso Garibaldi, sotto gli occhi incuriositi della folla domenicale. All’interno della volante sono tuttora in corso tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e procedere formalmente nei confronti del fermato.