Reggina-Sambiase, vola la prevendita: impennata nelle ultime ore, si va verso il sold out. L’ultimo aggiornamento

Si attendono i grandi numeri e non potrebbe essere altrimenti. Si sfidano le due prime in classifica, in un ottimo momento di forma, e il Granillo quest’anno ha già dato dimostrazione della propria forza, per sostenere una squadra finalmente coinvolgente, bella da vedere, capace di mettere a segno quasi 3 gol a partita. Tra due giorni si gioca Reggina-Sambiase, gara al vertice del girone I di Serie D, alla presenza – eccezionalmente – del patron Claudio Lotito. Il popolo amaranto, che ha già risposto presente finora, con numeri importanti a prescindere dall’avversario e dal giorno (contro l’Avola, di mercoledì pomeriggio, oltre 5 mila spettatori) è pronto alla importante cornice anche per il match di domenica.

Secondo quanto raccolto da StrettoWeb, infatti, la prevendita procede a gonfie vele e, nelle ultime ore, c’è da registrare l’importantissima impennata sulla vendita dei singoli tagliandi, da aggiungere ai circa 3.500 abbonati. Considerando la capienza massima di 7.500 spettatori (oltre il quale si dovrebbe sottoscrivere all’Osservatorio la richiesta di ampliamento massima dei settori di Tribuna e Curva Sud, per un totale di 12 mila), e considerando che mancano ancora due giorni alla partita, è molto probabile che si vada verso il sold out, o che comunque ci si avvicini sensibilmente, come accaduto per le sfide contro Igea Virtus e Vibonese.