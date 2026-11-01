Reggina-Ragusa, la FOTOGALLERY del match: dall’emozione per il ricordo di Pietro Vilasi alla festa finale

Tutte le immagini di StrettoWeb relative alla sfida tra Reggina e Ragusa, terminata sul punteggio di 5-2

  • Reggina-Ragusa festa finale
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • consegna mazzo di fiori a famiglia pietro vilasi prima di reggina ragusa
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  • consegna mazzo di fiori a famiglia pietro vilasi prima di reggina ragusa
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  • Reggina-Ragusa
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  • esultanza gol guida reggina-ragusa
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  • esultanza reggina gol acquadro contro ragusa
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  • esultanza gol guida reggina ragusa
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  • Reggina-Ragusa striscione curva sud in ricordo di pietro vilasi
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  • Reggina-Ragusa Magrassi
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  • Reggina-Ragusa Magrassi
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  • Reggina-Ragusa
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  • Reggina-Ragusa esultanza gol golfo
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  • Reggina-Ragusa Guida e Acquadro
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  • Reggina-Ragusa
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  • Reggina-Ragusa esultanza Acquadro
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  • Reggina-Ragusa esultanza Acquadro
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  • Reggina-Ragusa Guida
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Ragusa Guida
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  • Reggina-Ragusa tifosi ospiti
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  • Reggina-Ragusa Abonckelet
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  • esultanza reggina gol franchini contro il Ragusa
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  • esultanza Girasole gol in reggina ragusa
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  • esultanza reggina gol franchini contro il Ragusa
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  • Reggina-Ragusa Curva Sud
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  • Reggina-Ragusa festa finale
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  • Reggina-Ragusa festa finale
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  • Reggina-Ragusa Marchionni col figlio
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  • Reggina-Ragusa Favasuli e Marchionni
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  • Michele Guida
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  • Simone Franchini
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  • Marco Marchionni
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La Reggina strapazza il Ragusa. Cinque reti degli amaranto al Granillo contro i siciliani, che dopo una prima mezz’ora coraggiosa cedono il passo a una squadra molto più forte. Doppietta per Guida, magica punizione di Acquadro, poi in gol anche Franchini e Girasole, con la fascia di capitano al braccio. Momento emozionante prima della sfida, con l’omaggio alla famiglia di Pietro Vilasi, scomparso tragicamente giovedì mattina al Sant’Agata. Successivamente, la sagra del gol e la festa finale. A corredo dell’articolo, tutte le immagini di StrettoWeb nel servizio a cura di Salvatore Dato.

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