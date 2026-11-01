La Reggina strapazza il Ragusa. Cinque reti degli amaranto al Granillo contro i siciliani, che dopo una prima mezz’ora coraggiosa cedono il passo a una squadra molto più forte. Doppietta per Guida, magica punizione di Acquadro, poi in gol anche Franchini e Girasole, con la fascia di capitano al braccio. Momento emozionante prima della sfida, con l’omaggio alla famiglia di Pietro Vilasi, scomparso tragicamente giovedì mattina al Sant’Agata. Successivamente, la sagra del gol e la festa finale. A corredo dell’articolo, tutte le immagini di StrettoWeb nel servizio a cura di Salvatore Dato.
Reggina-Ragusa, la FOTOGALLERY del match: dall’emozione per il ricordo di Pietro Vilasi alla festa finale
Tutte le immagini di StrettoWeb relative alla sfida tra Reggina e Ragusa, terminata sul punteggio di 5-2
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