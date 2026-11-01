Reggina-Ragusa 2-1, amaranto di nuovo avanti: che gol di Acquadro su punizione!

La diretta testuale di Reggina-Ragusa: formazioni ufficiali, cronaca della partita in tempo reale e approfondimenti di fine partita

esultanza reggina gol acquadro contro ragusa
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Domenica 1 novembre, stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, ecco Reggina-Ragusa, valevole per la 10ª giornata del girone I di Serie D. Gli amaranto ritrovano la propria casa dopo tre settimane, per via dei due turni di fila esterni, tra Caltanissetta e Favara, in cui sono arrivati quattro punti. I siciliani sono penultimi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. E’ quasi un testa coda.

StrettoWeb lo segue come sempre in diretta, dalla tribuna stampa dello stadio ma anche da bordo campo, con il consueto servizio fotografico. A partire dalle formazioni ufficiali, la lunga diretta testuale della sfida e poi gli approfondimenti di fine partite, con pagelle, dichiarazioni e risultati.

AGGIORNAMENTI
  • 1 Nov 2026 | 15:17

    I minuti di recupero sono quattro: un altro giallo per il Ragusa

    Sono quattro i minuti di recupero assegnati, per via del tempo perduto in occasione dell’infortunio ad Alma. Intanto, giallo a Sinatra del Ragusa, che si aggiunge a quello di Bianco, arrivato a metà primo tempo.

  • 1 Nov 2026 | 15:12

    Reggina in gestione prima dell'intervallo

    La Reggina ora gestisce il vantaggio, il Ragusa comincia a mostrare qualche difficoltà in fase di uscita dal paleggio basso.

  • 1 Nov 2026 | 15:06

    Rotulo sfiora il tris: bello schema su corner, palla fuori

    Bello schema su corner per la Reggina, che sfiora il tris: angolo di Acquadro, palla a uscire per Rotulo, che piazza da fuori area, palla fuori di poco.

  • 1 Nov 2026 | 15:02

    Reggina di nuovo avanti: splendida punizione di Acquadro!

    Raffica di emozioni in questa fase di gara. Terzo gol in dieci minuti, la Reggina passa di nuovo avanti. Punizione da fuori area per Acquadro, che tira in modo perfetto: scavalcata la barriera e palla nel sette. Gran bel gol, il primo per il centrocampista con la maglia amaranto.

  • 1 Nov 2026 | 14:56

    Il Ragusa pareggia subito: gol di Golfo

    Cinque minuti dopo il vantaggio amaranto, ecco il gol del pari del Ragusa: lancio piazzato, palla prevedibile e lenta, spizzata di testa e Golfo colpisce bene al volo. Male la difesa.

  • 1 Nov 2026 | 14:54

    La Reggina passa in vantaggio: gol di Michele Guida!

    La Reggina passa, alla prima occasione. Al 20′ minuto la sblocca Michele Guida. Non era stata una partenza brillantissima, da parte degli amaranto, che faticavano a trovare gli spazi, palleggiando in modo lento e prevedibile. Al primo affondo, però, palla in rete: spizzata in profondità per Michele Guida, che si invola in porta e battere l’estremo difensore.

  • 1 Nov 2026 | 14:46

    Nulla da fare per Alma: il giocatore esce dolorante, al suo posto Rotulo

    Sfortunatissimo Giuliano Alma, che riesce a rialzarsi ma è dolorante. Al suo posto Rotulo. Si aggrava l’emergenza offensiva per Marchionni, che ha il solo Franco a disposizione davanti, oltre ai titolari.

  • 1 Nov 2026 | 14:44

    Brutto scontro per Alma, giocatore a terra

    Brutto scontro di gioco per Alma, l’attaccante rimane a terra. Richiesto l’intervento degli operatori sanitari, che entrano in campo per accertarsi delle sue condizioni. Si scalda Rotulo.

  • 1 Nov 2026 | 14:40

    Il Ragusa gioca d'attesa

    Come prevedibile, il Ragusa gioca d’attesa e prova a ripartire in contropiede. La Reggina, con pazienza, prova a trovare i varchi giusti, sfruttando molto la verticalità.

  • 1 Nov 2026 | 14:31

    Fischio d'inizio: comincia il match!

    E’ iniziato il match del Granillo tra Reggina e Ragusa. Squadra di Marchionni in maglia bianca, Ragusa in blu. In assenza di Lancini, il capitano è Rosario Girasole. In questo primo tempo, gli amaranto attaccheranno verso la Curva Sud.

  • 1 Nov 2026 | 14:26

    L'omaggio a Pietro Vilasi: due mazzi di fiori alla famiglia dell'operaio morto giovedì al Sant'Agata

    Prima della sfida, la Reggina e i fotografi sportivi hanno consegnato un mazzo di fiori ciascuno alla famiglia di Pietro Vilasi, l’operaio morto improvvisamente giovedì mattina al Sant’Agata mentre lavorava alla manutenzione dei campi.

  • 1 Nov 2026 | 14:15

    Manca poco al fischio d'inizio, pioggia leggera al Granillo

    Manca poco al fischio d’inizio della sfida. Sul prato del Granillo una pioggia leggera ha accompagnato il riscaldamento delle due squadre. In Curva, tifosi con gli ombrelli.

  • 1 Nov 2026 | 13:49

    Le formazioni ufficiali

    Queste le formazioni ufficiali di Reggina-Ragusa. Mister Marchionni cambia modulo per la prima volta, schierando quella difesa a 4 con cui mai aveva iniziato dal primo minuto; l’aveva solo provata a gara in corso, nell’ultima occasione proprio a Favara. Esordio per Piras, che prende il posto di Lagonigro in porta. C’è De Mori dal primo minuto su una fascia, Toscano dall’altra, al centro non c’è Lancini. In mezzo al campo torna Rossetti in luogo di Rotulo, davanti Guida sulla trequarti e dietro le due punte Alma e Magrassi. Il modulo è il 4-3-1-2.

    REGGINA: Piras; De Mori, Girasole, Baldan, Toscano; Abonckelet, Acquadro, Rossetti; Guida; Alma, Magrassi. In panchina: Lagonigro, Baggi, Specker, Lancini, Porcino, Franchini, Laaribi, Rotulo, Franco. Allenatore: Marchionni.

    RAGUSA: Esposito M., Accetta, Esposito B., Bianco, Torres, D’Innocenzo, Dini, Guzzo, Sinatra, Golfo, D’Amore. In panchina: Bonagura, Mesisca, Crisci, Martorelli, Benassi, Vita, Brugaletta, Palladino, Capone. Allenatore: Bianco (squalificato, in panchina De Clemente).

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google