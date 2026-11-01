Reggina-Ragusa 2-1, amaranto di nuovo avanti: che gol di Acquadro su punizione!

Domenica 1 novembre, stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, ecco Reggina-Ragusa, valevole per la 10ª giornata del girone I di Serie D. Gli amaranto ritrovano la propria casa dopo tre settimane, per via dei due turni di fila esterni, tra Caltanissetta e Favara, in cui sono arrivati quattro punti. I siciliani sono penultimi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. E’ quasi un testa coda.
StrettoWeb lo segue come sempre in diretta, dalla tribuna stampa dello stadio ma anche da bordo campo, con il consueto servizio fotografico. A partire dalle formazioni ufficiali, la lunga diretta testuale della sfida e poi gli approfondimenti di fine partite, con pagelle, dichiarazioni e risultati.
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I minuti di recupero sono quattro: un altro giallo per il Ragusa
Sono quattro i minuti di recupero assegnati, per via del tempo perduto in occasione dell’infortunio ad Alma. Intanto, giallo a Sinatra del Ragusa, che si aggiunge a quello di Bianco, arrivato a metà primo tempo.
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Reggina in gestione prima dell'intervallo
La Reggina ora gestisce il vantaggio, il Ragusa comincia a mostrare qualche difficoltà in fase di uscita dal paleggio basso.
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Rotulo sfiora il tris: bello schema su corner, palla fuori
Bello schema su corner per la Reggina, che sfiora il tris: angolo di Acquadro, palla a uscire per Rotulo, che piazza da fuori area, palla fuori di poco.
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Reggina di nuovo avanti: splendida punizione di Acquadro!
Raffica di emozioni in questa fase di gara. Terzo gol in dieci minuti, la Reggina passa di nuovo avanti. Punizione da fuori area per Acquadro, che tira in modo perfetto: scavalcata la barriera e palla nel sette. Gran bel gol, il primo per il centrocampista con la maglia amaranto.
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Il Ragusa pareggia subito: gol di Golfo
Cinque minuti dopo il vantaggio amaranto, ecco il gol del pari del Ragusa: lancio piazzato, palla prevedibile e lenta, spizzata di testa e Golfo colpisce bene al volo. Male la difesa.
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La Reggina passa in vantaggio: gol di Michele Guida!
La Reggina passa, alla prima occasione. Al 20′ minuto la sblocca Michele Guida. Non era stata una partenza brillantissima, da parte degli amaranto, che faticavano a trovare gli spazi, palleggiando in modo lento e prevedibile. Al primo affondo, però, palla in rete: spizzata in profondità per Michele Guida, che si invola in porta e battere l’estremo difensore.
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Nulla da fare per Alma: il giocatore esce dolorante, al suo posto Rotulo
Sfortunatissimo Giuliano Alma, che riesce a rialzarsi ma è dolorante. Al suo posto Rotulo. Si aggrava l’emergenza offensiva per Marchionni, che ha il solo Franco a disposizione davanti, oltre ai titolari.
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Brutto scontro per Alma, giocatore a terra
Brutto scontro di gioco per Alma, l’attaccante rimane a terra. Richiesto l’intervento degli operatori sanitari, che entrano in campo per accertarsi delle sue condizioni. Si scalda Rotulo.
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Il Ragusa gioca d'attesa
Come prevedibile, il Ragusa gioca d’attesa e prova a ripartire in contropiede. La Reggina, con pazienza, prova a trovare i varchi giusti, sfruttando molto la verticalità.
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Fischio d'inizio: comincia il match!
E’ iniziato il match del Granillo tra Reggina e Ragusa. Squadra di Marchionni in maglia bianca, Ragusa in blu. In assenza di Lancini, il capitano è Rosario Girasole. In questo primo tempo, gli amaranto attaccheranno verso la Curva Sud.
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L'omaggio a Pietro Vilasi: due mazzi di fiori alla famiglia dell'operaio morto giovedì al Sant'Agata
Prima della sfida, la Reggina e i fotografi sportivi hanno consegnato un mazzo di fiori ciascuno alla famiglia di Pietro Vilasi, l’operaio morto improvvisamente giovedì mattina al Sant’Agata mentre lavorava alla manutenzione dei campi.
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Manca poco al fischio d'inizio, pioggia leggera al Granillo
Manca poco al fischio d’inizio della sfida. Sul prato del Granillo una pioggia leggera ha accompagnato il riscaldamento delle due squadre. In Curva, tifosi con gli ombrelli.
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Le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali di Reggina-Ragusa. Mister Marchionni cambia modulo per la prima volta, schierando quella difesa a 4 con cui mai aveva iniziato dal primo minuto; l’aveva solo provata a gara in corso, nell’ultima occasione proprio a Favara. Esordio per Piras, che prende il posto di Lagonigro in porta. C’è De Mori dal primo minuto su una fascia, Toscano dall’altra, al centro non c’è Lancini. In mezzo al campo torna Rossetti in luogo di Rotulo, davanti Guida sulla trequarti e dietro le due punte Alma e Magrassi. Il modulo è il 4-3-1-2.
REGGINA: Piras; De Mori, Girasole, Baldan, Toscano; Abonckelet, Acquadro, Rossetti; Guida; Alma, Magrassi. In panchina: Lagonigro, Baggi, Specker, Lancini, Porcino, Franchini, Laaribi, Rotulo, Franco. Allenatore: Marchionni.
RAGUSA: Esposito M., Accetta, Esposito B., Bianco, Torres, D’Innocenzo, Dini, Guzzo, Sinatra, Golfo, D’Amore. In panchina: Bonagura, Mesisca, Crisci, Martorelli, Benassi, Vita, Brugaletta, Palladino, Capone. Allenatore: Bianco (squalificato, in panchina De Clemente).