Reggina-Ragusa 2-1, amaranto di nuovo avanti: che gol di Acquadro su punizione!

Cinque minuti dopo il vantaggio amaranto, ecco il gol del pari del Ragusa: lancio piazzato, palla prevedibile e lenta, spizzata di testa e Golfo colpisce bene al volo. Male la difesa.

La Reggina passa, alla prima occasione. Al 20′ minuto la sblocca Michele Guida. Non era stata una partenza brillantissima, da parte degli amaranto, che faticavano a trovare gli spazi, palleggiando in modo lento e prevedibile. Al primo affondo, però, palla in rete: spizzata in profondità per Michele Guida, che si invola in porta e battere l’estremo difensore.

Sfortunatissimo Giuliano Alma, che riesce a rialzarsi ma è dolorante. Al suo posto Rotulo. Si aggrava l’emergenza offensiva per Marchionni, che ha il solo Franco a disposizione davanti, oltre ai titolari.

E’ iniziato il match del Granillo tra Reggina e Ragusa. Squadra di Marchionni in maglia bianca, Ragusa in blu. In assenza di Lancini, il capitano è Rosario Girasole. In questo primo tempo, gli amaranto attaccheranno verso la Curva Sud.

Prima della sfida, la Reggina e i fotografi sportivi hanno consegnato un mazzo di fiori ciascuno alla famiglia di Pietro Vilasi , l’operaio morto improvvisamente giovedì mattina al Sant’Agata mentre lavorava alla manutenzione dei campi.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Reggina-Ragusa. Mister Marchionni cambia modulo per la prima volta, schierando quella difesa a 4 con cui mai aveva iniziato dal primo minuto; l’aveva solo provata a gara in corso, nell’ultima occasione proprio a Favara. Esordio per Piras, che prende il posto di Lagonigro in porta. C’è De Mori dal primo minuto su una fascia, Toscano dall’altra, al centro non c’è Lancini. In mezzo al campo torna Rossetti in luogo di Rotulo, davanti Guida sulla trequarti e dietro le due punte Alma e Magrassi. Il modulo è il 4-3-1-2.

REGGINA: Piras; De Mori, Girasole, Baldan, Toscano; Abonckelet, Acquadro, Rossetti; Guida; Alma, Magrassi. In panchina: Lagonigro, Baggi, Specker, Lancini, Porcino, Franchini, Laaribi, Rotulo, Franco. Allenatore: Marchionni.

RAGUSA: Esposito M., Accetta, Esposito B., Bianco, Torres, D’Innocenzo, Dini, Guzzo, Sinatra, Golfo, D’Amore. In panchina: Bonagura, Mesisca, Crisci, Martorelli, Benassi, Vita, Brugaletta, Palladino, Capone. Allenatore: Bianco (squalificato, in panchina De Clemente).