Grande emozione al Granillo prima di Reggina-Ragusa: consegnati due mazzi di fiori alla famiglia di Pietro Vilasi, scomparso improvvisamente giovedì al Sant’Agata

Momento emozionante, al Granillo, prima del fischio d’inizio di Reggina-Ragusa. La società amaranto e i fotografi sportivi presenti allo stadio hanno consegnato un mazzo di fiori a testa alla famiglia di Pietro Vilasi, l’operaio improvvisamente scomparso giovedì mattina al Sant’Agata mentre stava lavorando alla manutenzione dei campi. Grande tifoso della Reggina, nonché presenza fissa al centro sportivo, ha lasciato la città sgomenta. A tre giorni dalla tragedia, in occasione del match odierno, è stato consegnato un mazzo di fiori alla famiglia, sia da parte della società che dei fotografi sportivi presenti allo stadio.

I componenti della famiglia, con i fiori in mano, si sono poi avvicinati sotto la Curva Sud. Il gesto è stato accompagnato dallo scrosciante applauso del Granillo. Gli ultrà hanno dedicato uno striscione: “Anche dietro le quinte si possono scrivere pagine di gloria, la tua dedizione alla Reggina rimarrà per sempre nella storia. Buon viaggio Pietro”.