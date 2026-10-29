Tragedia al centro sportivo Sant’Agata: muore sul trattore un operaio, città sotto shock

Una mattinata di lavoro ordinario si è trasformata in tragedia al centro sportivo Sant’Agata, quartier generale della Reggina Calcio. Un operatore di circa 50 anni, dipendente della società Germinal che collabora con la società in-house comunale Castore, è deceduto improvvisamente mentre si trovava alla guida di un trattore per la manutenzione e la cura del manto erboso dei campi da gioco. L’uomo stava svolgendo tranquillamente le consuete mansioni quotidiane quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colto da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo, facendo precipitare l’intero impianto sportivo nello sgomento.

I rilievi delle forze dell’ordine e il dolore dei familiari

Sul posto sono tempestivamente intervenute le forze dell’ordine insieme al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per effettuare i primi rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Spetterà all’autorità giudiziaria stabilire se disporre o meno l’esame autoptico sulla salma per chiarire l’origine esatta del decesso. Strazianti le scene registrate al momento dell’arrivo dei familiari dell’operaio, giunti al centro sportivo distrutti dal dolore di fronte a una perdita tanto improvvisa quanto sconvolgente.

Il vuoto al Sant’Agata per una figura stimata da tutti

La notizia della scomparsa dell’operaio ha toccato profondamente tutto il personale della struttura, i lavoratori della società Castore e la comunità sportiva reggina. L’uomo prestava servizio al Sant’Agata da molto tempo ed era una presenza familiare per calciatori, tecnici e addetti ai lavori. Stimato per la sua dedizione professionale e benvoluto da chiunque frequentasse il centro, lascia un ricordo indelebile tra i colleghi e tra coloro che quotidianamente condividevano con lui le giornate all’interno della struttura amaranto.

L’annullamento dell’allenamento e il lutto della squadra

In seguito al drammatico evento, la Reggina ha deciso di sospendere e annullare immediatamente la seduta di allenamento prevista per la giornata odierna. L’intero club amaranto — dai vertici societari allo staff tecnico, fino ai calciatori — si è stretto in un silenzio commosso attorno alla famiglia dell’uomo e ai suoi colleghi della società Castore, esprimendo vicinanza e il più sincero cordoglio per un lutto che ha sconvolto l’intera comunità sportiva cittadina.