Reggina, l’allenamento di oggi è annullato: sarebbe stato a porte aperte. L’annuncio del club

“As Reggina 1914 rende noto l’annullamento della seduta di allenamento odierna, originariamente in programma per oggi pomeriggio alle ore 15:00”. Nuova nota del club amaranto, che comunica l’annullamento dell’allenamento del pomeriggio, che sarebbe stato aperto a tifosi e stampa. Secondo quanto appreso, non c’è alcuna situazione di campo o societaria alla base di questa decisione. Nulla, insomma, che potrebbe far scattare campanelli di allarme tecnici dopo il pari di ieri. Anche perché, come ribadito dal DS Romairone, la società e la squadra sono sereni. La decisione risulterebbe arrivare alla luce di una situazione extra campo ed extra calcio.