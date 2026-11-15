Reggina, adesso tutti pronti a salire sul carro di Lotito ma è bene ricordare da quanto fango e da quanti veleni tutto è iniziato…

Oggi è un giorno di festa, e guai a dire il contrario. La Reggina ha piegato il Sambiase per 3-2 in un Granillo ribollente di passione, gremito da oltre 7.000 spettatori che finalmente tornano a spellarsi le mani per una squadra degna di questo nome e di questa città. Claudio Lotito, approfittando della sosta della Serie A per stare vicino alla “sua” creatura amaranto, è stato accolto da un autentico bagno di folla. Ieri pomeriggio, passeggiando lungo il Corso Garibaldi, il patron è stato letteralmente travolto dall’affetto dei reggini: una processione ininterrotta di selfie, strette di mano, ringraziamenti e sorrisi. Stasera il bis dopo la vittoria al Granillo.

Un entusiasmo travolgente e del tutto giustificato dai numeri, visto che la Reggina guarda tutti dall’alto del primo posto in classifica a quota 29 punti, seguita solo dalla Vibonese a 27 e proprio dal Sambiase, oggi staccato a 26 punti. C’è un’aria nuova a Reggio Calabria. Eppure, in questa domenica di sorrisi smaglianti in cui il carro dei vincitori è stato preso d’assalto e non c’è più un solo posto a sedere, sentiamo il dovere morale, editoriale e giornalistico di ricordare a tutti da dove siamo partiti.

I veleni estivi, il fango politico e il surreale paragone con Rizzetta

L’amnesia selettiva è un morbo che spesso colpisce le piazze calcistiche, ma a Reggio Calabria quest’estate si è raggiunto un livello di tossicità che non può e non deve essere derubricato a semplice “scetticismo“. Intorno all’arrivo di Claudio Lotito e del suo gruppo di lavoro è stato gettato fango a palate. Sono stati sparsi veleni gratuiti, architettando teoremi complottisti che gridavano allo scandalo politico. Si è cercato in tutti i modi di paragonare l’intercessione del deputato Francesco Cannizzaro a quanto fece il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti tre anni fa, quando consegnò la Reggina nelle mani di Ballarino. Un paragone semplicemente grottesco. Brunetti scelse il disastro pur avendo sul tavolo un’alternativa concreta palesemente migliore. Cannizzaro ha svolto il suo ruolo istituzionale in un momento in cui la Reggina era in coma irreversibile, rispondendo al disperato appello di una città che chiedeva di essere liberata dall’incubo di una proprietà inadeguata e collusa. E non ha portato un passante, ma Claudio Lotito. Eppure, una folta schiera di pseudo opinionisti e detrattori di professione ha avuto il coraggio di storcere il naso, arrivando a rimpiangere figure come Matt Rizzetta, anonimo proprietario del Campobasso, descritto come il salvatore della patria pur essendo un profilo di caratura infinitamente inferiore rispetto al proprietario di un club che gioca stabilmente ai vertici della serie A da oltre due decenni. Si è gridato allo spauracchio della “Lazio B”, dipingendo un futuro di sottomissione, senza capire che per risorgere dalle ceneri serviva esattamente la potenza di fuoco di un colosso della Serie A.

Dalle macerie assolute al dominio tecnico: le magliette rubate e gli attaccanti “fantasma”

Nella lunga e schietta conferenza stampa tenuta oggi allo stadio, in cui Lotito si è concesso ai giornalisti per ben 45 minuti dimostrando un totale rispetto per la piazza e per l’informazione, il patron ha ricordato un dettaglio agghiacciante: quest’estate non c’erano i palloni. Non c’erano le magliette per allenarsi. La vecchia proprietà aveva letteralmente saccheggiato e spolpato tutto, lasciando solo macerie dopo tre anni di umiliazioni calcistiche. Ricostruire da quel deserto in pochissimo tempo era un’impresa titanica. Eppure, in quei giorni frenetici, a Reggio si sentivano solo lamentele: “Non ci sono gli attaccanti“, “Non stanno comprando nessuno“, “La squadra è debole“. Oggi, a metà novembre, questa Reggina che “non aveva attaccanti” possiede il miglior reparto offensivo dell’intero panorama calcistico italiano. I numeri sono mostruosi: 31 gol segnati in 12 partite di campionato, a cui se ne aggiungono 9 in Coppa Italia. Quaranta reti in quattordici partite ufficiali. Una media di quasi tre gol a gara che non trova eguali in Serie A, Serie B, Serie C e in nessuno dei nove gironi di Serie D. E sembra quasi scontato: per questo non bisogna dimenticare da dove siamo partiti.

Le scuse patetiche dei gufi: smontato l’alibi del “calendario facile”

Per capire fino in fondo l’ipocrisia di certi giudizi, basta ripercorrere il cammino della squadra in questi mesi, a partire dall’intenso mese di ottobre appena trascorso. A inizio stagione, quando la Reggina esordiva infliggendo 5 gol al Licata e poi 4 all’Avola nelle prime partite in casa, i soliti noti sminuivano l’impresa sentenziando che i gol erano tanti solo perché le avversarie erano scarse o neopromosse. Poi al Granillo è arrivata l’Igea Virtus, in quel momento seconda in classifica, e sempre sotto gli occhi di Lotito la Reggina ha vinto perentoriamente per 2-0. Dopo una fisiologica sconfitta di misura in una trasferta ostica come quella con il Trapani, e il pareggio interno con la Vibonese, gli amaranto sono andati a Caltanissetta nel fortino della Nissa, la compagine considerata alla vigilia la più attrezzata del torneo dopo la capolista. Risultato? Una lezione di calcio assoluta: primo tempo chiuso sullo 0-2, ma con un dominio territoriale e tecnico che avrebbe meritato uno 0-6 già all’intervallo. Nelle settimane successive, la squadra ha rifilato 5 gol al Ragusa e 3 gol all’Enna. La risposta dei detrattori? “Vabbè, ma sono le ultime in classifica“. Oggi, però, il bluff dei critici è saltato definitivamente. Al Granillo si è presentato il Sambiase, primo in classifica a pari merito. E la Reggina ha vinto 3-2, disputando una gara sempre in vantaggio e in controllo. È la smentita finale e incontrovertibile per tutti i gufi e i sostenitori di bufale: la compagine di Lotito ha battuto tutte le dirette concorrenti.

L’assurdità del mercato, la gestione Ballarino e l’occasione d’oro per la fuga

Il cortocircuito logico di questa città ha toccato vette inesplorate proprio in queste ore. Con la squadra prima in classifica, capace di battere le dirette rivali e vantando il miglior attacco e la miglior difesa, c’è ancora qualche giornalista che ha il coraggio di chiedere a Lotito se interverrà sul mercato di riparazione. Come se si potesse chiedere di più, o come se comprando altri dieci giocatori si potesse passare direttamente dalla Serie D alla Serie A. È la stessa schizofrenia di chi nelle scorse settimane aveva addirittura messo in discussione mister Marchionni per l’unica sconfitta stagionale, arrivata di misura (1-0) in trasferta sul campo del Trapani, ovvero la squadra più blasonata del torneo. Una caduta trattata come un dramma da chi, per tre anni, ha giustificato una Reggina capace di farsi profanare il Granillo dall’Athletic Palermo (la seconda squadra del capoluogo siciliano), dal Gelbison Cilento, dalla Vigor Lamezia o dalla stessa Igea Virtus. In quegli anni di umiliazioni contro club di piccoli paesini, si difendeva a spada tratta la gestione Ballarino. Ora, invece, si cerca il pelo nell’uovo a una squadra che è a un passo dal prendere il volo. Già domenica prossima, infatti, si presenterà un’occasione d’oro per la Reggina: la Vibonese seconda e il Sambiase terzo si toglieranno punti a vicenda nello scontro diretto. È il match point ideale per tentare la fuga definitiva verso la vittoria del torneo.

Stipendi fantasma, inchieste e il ritorno alla normalità

C’è poi un capitolo che merita di essere scolpito nella pietra a futura memoria, ed è quello delle bufale velenose. Nelle scorse settimane, dopo un semplice pareggio in campionato, qualche noto personaggio in cerca di visibilità ha persino insinuato il dubbio che Lotito non pagasse gli stipendi. Un’invenzione vergognosa, figlia di chi per tre anni ha taciuto e coperto una società che gli stipendi non li pagava per davvero. In quegli anni bui si preferiva nascondere la polvere sotto il tappeto, applaudendo dirigenti improvvisati e tollerando un’invadenza politica intollerabile. Ricordiamo tutti le scene surreali di vicesindaci e assessori piazzati in zona mista a fare i commentatori sportivi dopo le partite. Oggi, finalmente, quell’epoca è finita. In sala stampa ci vanno l’allenatore, i giocatori, i dirigenti e un Presidente di Serie A. È tornata la normalità del grande calcio.

L’orgoglio di StrettoWeb: controcorrente ieri, profeti oggi

Su StrettoWeb rivendichiamo con orgoglio la nostra coerenza. Quando tutti difendevano l’indifendibile, noi scrivevamo a chiare lettere che con la precedente proprietà non si sarebbe mai vinta l’Eccellenza, figuriamoci la Serie D. E quando a luglio è sbarcato Claudio Lotito tra i mugugni generali, noi abbiamo scritto fin dal primo istante che la Reggina avrebbe stravinto e dominato il campionato. Lo abbiamo fatto basandoci sullo studio, sulla comprensione delle dinamiche calcistiche e imprenditoriali, sulla capacità di distinguere la solidità strutturale dal fumo negli occhi. Ci fa immensamente piacere che oggi l’intera città stia festeggiando, che i tifosi siano eccitati e che l’entusiasmo sia tornato padrone di Reggio Calabria. Ma affinché questo successo sia la base per un futuro solido e duraturo, è fondamentale ricordare cosa pensavano e dicevano in tanti solo due o tre mesi fa. La lezione è chiara: per decifrare il destino di una squadra e di una città, forse è meglio fidarsi di chi le cose le studia andando in profondità, anzichè che farsi abbindolare da chi per professione sparge soltanto veleni frutto di ignoranza e mediocrità.