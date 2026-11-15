Reggina, Lotito: “squadra combattiva. Qualcuno ha strumentalizzato il mio arrivo”. E poi parla di mercato e multiproprietà

Il Presidente della Reggina Claudio Lotito ha parlato in conferenza stampa al termine del match tra gli amaranto e il Sambiase. “Ritorno indietro con la memoria, a quando ho già fatto questa categoria, poi ho riportato la squadra dalla Serie D alla Serie A. Oggi ho visto una squadra combattiva. Se mi aspettavo questo inizio? Il mio motto è umiltà e determinazione. Non ho fatto previsioni, ma avevo intenzione di allestire una squadra competitiva, non solo da un punto di vista tecnico, ma di quella caratteriale. Sono ragazzi uniti e combattivi, hanno capito l’importanza, ieri ho parlato alla squadra. Nonostante siano in difficoltà per un infortunio non previsto, hanno tirato fuori il massimo. I risultati non si annunciano, ma si costruiscono e realizzano. Io l’ho detto sin dall’inizio: metterò in condizione questa piazza di mettere alle spalle anni di umiliazioni, con questo atteggiamento i risultati arriveranno”.

“La nostra è una società che ha investito, parecchio, e parlano i fatti. In 25 giorni abbiamo allestito una squadra sotto gli occhi di tutto: ho convinto addirittura un giocatore a scendere dalla Serie B alla Serie D. Gli ho dato serenità e tranquillità. Siamo partiti a luglio e abbiamo rimesso in moto la macchina. Non vorrei fare polemiche, perché è fuori luogo, ma ho dovuto trovare le soluzioni a tanti problemi. Gli operatori diretti e i cittadini di Reggio hanno ritrovato la fiducia, mi hanno accolto con tanto affetto. Mi ha portato qui Cannizzaro, che come me è un combattente, un uomo del fare”.

Sul fronte delle elezioni FIGC, sulla corsa tra Galliani e Malagò, Lotito afferma: “io avevo deciso di non ricandidarmi come consigliere di Lega perché non condividevo alcune cose col vecchio Presidente. Ora ho deciso di ricandidarmi. Mi auguro che questa legislatura possa dare la svolta al calcio italiano, ci sono troppe norme superate. Vedete che io sono contestato da varie parti, ma io sono un indomito, penso di avere la coscienza a posto. Ho portato la Salernitana dall’Eccellenza alla Serie A, ora è in C. Non è così semplice: non basta mettere i soldi. Servono i fatti: ho preso la Lazio che aveva 500 milioni di euro nel 2024. Sono un risanatore”.

“Qualcuno ha voluto strumentalizzare il mio arrivo qui per questioni politiche. Io ripeto: sono venuto qui per il Sindaco, perché condividiamo tante cose. Mi ha chiesto di dargli una mano, mi ha chiesto di far risorgere la Reggina. All’Arena dissi che avrei preso 4 giocatori e questi sono arrivati. Io do risposte alla squadra e mi aspetto risposte dalla squadra”.

“Io non sono un viandante venuto qui per caso. Questo è un territorio che merita, mio padre era calabrese, questo mi consente di capire le sensibilità di questa terra, una terra di dignità, orgoglio e appartenenza. Ho fatto un giro per la città, per i musei, sto scoprendo la città. Noi non vogliamo mercenari, ma combattenti. Ho preso un impegno, lo devo mantenere. Alla squadra ho detto che avrebbe dovuto portare a casa il risultato e così ha fatto”.

“Se arriverà un altro attaccante, visto l’infortunio di Jallow? Martedì rientrerà un attaccante, ma al di là di questo penso che dobbiamo andare avanti con l’organico che abbiamo, facendo di necessità virtù. Se dovesse essere necessario, non mi sottraggo a intervenire. Va rispettato chi c’è adesso. Non sono persone che si possono spremere e poi buttare nel cestino. La squadra è super abbondante, quindi si possono sostituire eventuali assenze. Poi, se dovessero arrivare cataclismi, c’è un direttore come Romairone, ma siamo convinti che l’organico sia di tutto rispetto. Certo, qualche defaillance poteva essere evitata”.

“Riaprire la gradinata? Se dovesse essere necessario, ma oggi mancava qualche biglietto ancora per riempire la parte di biglietti che si poteva vendere. Qualcuno ha anche detto che non ho pagato gli stipendi, sono i cosiddetti cantori, io sono iscritto all’Albo dei Giornalisti, penso che bisogna dire le cose vere. Sono cose che riguardano la vecchia gestione”.

Sulla multiproprietà. “La mia candidatura in FIGC non c’entra niente con l’articolo delle NOIF sulla multiproprietà. Esiste al momento una norma che ha voluto l’ex Presidente della Federazione, colui che mi ha costretto a vendere anche la società che avevo. Le leggi e le norme devono essere funzionali all’organizzazione e al sistema. Ci sono tante squadre, a livello europeo, che hanno la doppia proprietà. E poi dico: se io fossi venuto qua a fare la Lazio 2, a voi che interessava? Si parla di quarto grado affine, praticamente il cugino di quarto grado di mia moglie non potrebbe. Le società che detengono la Lazio non c’entrano niente con la Reggina. C’è una società ex novo, Rhegium, proveniente da un’altra società, presieduta al 100% da mio figlio. Se la Reggina arriva in B, qual è il vulnus? E che c’entra mio figlio con me?”.