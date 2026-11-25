Un’infrastruttura inserita in una direttrice europea che attraversa otto Paesi, dalla Scandinavia fino al Mediterraneo centrale, per una lunghezza complessiva di 4.800 chilometri. Il Ponte sullo Stretto di Messina assume una dimensione internazionale nel capitolo dello studio TEHA Group dedicato al completamento della rete transeuropea dei trasporti TEN-T, presentato al CNEL di Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti. Secondo l’analisi, il collegamento stabile tra Sicilia e continente rappresenterebbe uno degli elementi strategici per superare la discontinuità fisica e funzionale della direttrice che unisce il Nord Europa al Mediterraneo. Il progetto viene esaminato nel contesto delle grandi opere infrastrutturali europee, con particolare attenzione alla capacità di integrare il Mezzogiorno nelle reti continentali di mobilità e trasporto delle merci.

Proprio al CNEL a Roma, in videocollegamento nel corso dell’evento che ha presentato lo studio, è arrivato il messaggio netto dell’Unione Europea, attraverso le parole di Apostolos Tzitzikōstas, Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibile nella Commissione von der Leyen. Un messaggio netto, che toglie ogni alibi a quanto già si sapeva: l’Europa è per il ponte, l’Europa è con il conte, che sosterrà e appoggerà senza esitazioni.

Il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, otto Paesi collegati da nord a sud

Il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo rappresenta, secondo la classificazione richiamata da TEHA, il quinto dei nove assi prioritari della rete transeuropea dei trasporti. La direttrice interessa Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Austria, Italia e Malta, attraversando territori che complessivamente si estendono per circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, una superficie pari al 40% di quella dell’Unione europea. L’obiettivo è favorire l’integrazione infrastrutturale, logistica ed economica lungo l’asse nord-sud del continente, attraverso il potenziamento dei collegamenti stradali, ferroviari e delle connessioni con i sistemi portuali. In questa prospettiva, Calabria e Sicilia assumono una funzione strategica come territori terminali della direttrice verso il Mediterraneo centrale. Il superamento della discontinuità dello Stretto consentirebbe, secondo TEHA, una maggiore integrazione della rete infrastrutturale siciliana con quella continentale.

Dal Brennero al collegamento tra Danimarca e Germania: le grandi opere europee

La presentazione colloca il Ponte sullo Stretto all’interno di un più ampio programma di interventi infrastrutturali riguardanti il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Tra le principali opere in costruzione figurano il Tunnel di Base del Brennero, tra Austria e Italia, con un costo stimato di 10,5 miliardi di euro, e gli accessi ferroviari al Brennero, per un importo compreso tra dieci e undici miliardi. Un altro progetto strategico è il Fehmarnbelt Fixed Link, il collegamento tra Danimarca e Germania, con un costo stimato di 7,4 miliardi di euro. A questi si aggiungono la nuova linea ferroviaria Lübeck-Puttgarden, in Germania, del valore di 3,5 miliardi, e gli interventi di potenziamento ferroviario della tratta danese Ringsted-Rødby, per 1,4 miliardi. Il quadro proposto da TEHA evidenzia come il completamento del corridoio richieda una pluralità di investimenti destinati a eliminare le discontinuità infrastrutturali lungo la rete europea.

Il Ponte sullo Stretto nel regolamento europeo TEN-T

Secondo quanto riportato nello studio, il progetto del Ponte sullo Stretto è stato inserito nel Regolamento europeo TEN-T 1679/2024 sia per la componente stradale sia per quella ferroviaria. La finalità individuata è quella di risolvere l’attuale discontinuità della direttrice che collega l’Europa settentrionale al Mediterraneo centrale. TEHA richiama inoltre la valutazione condotta dalla CINEA, la Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione europea, che ha confermato la rispondenza del progetto ai criteri di “priorità e urgenza, maturità, qualità, impatto ed effetto catalizzatore”, nonché agli obiettivi di “coesione, efficienza, sostenibilità e incremento dei benefici per gli utenti stabiliti dal Regolamento TEN-T”. Il riferimento riguarda la collocazione dell’opera nella strategia infrastrutturale europea e non costituisce, nell’ambito dello studio, una valutazione autonoma delle condizioni di fattibilità tecnica ed economica del progetto.

Il porto di Augusta e il collegamento europeo con Malta

Una particolare rilevanza viene attribuita al porto siciliano di Augusta, identificato nella presentazione come terminale di collegamento diretto con Malta. La maggiore continuità delle infrastrutture ferroviarie e stradali potrebbe rafforzarne la centralità all’interno del corridoio, favorendo l’integrazione delle attività portuali siciliane nei flussi logistici europei. Lo studio richiama il confronto tra gli itinerari delle merci provenienti dal Canale di Suez e dirette verso Monaco di Baviera: circa tredici giorni attraverso Rotterdam o Anversa e circa cinque attraverso Augusta o Gioia Tauro, al netto dei tempi doganali e delle operazioni di carico e scarico. Il vantaggio geografico dei porti meridionali potrebbe quindi essere valorizzato attraverso collegamenti terrestri più integrati con i mercati europei, aprendo opportunità di sviluppo per il sistema logistico di Calabria e Sicilia.

I tre benefici individuati per il sistema europeo dei trasporti

TEHA sintetizza in tre principali dimensioni le ricadute potenziali del completamento del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo attraverso il Ponte. La prima riguarda la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto tra la Sicilia e il resto dell’Europa, con una diminuzione media dell’1,7% dei costi delle merci da e verso l’isola e una riduzione del 34% dei tempi ferroviari sulla tratta Roma-Palermo nello scenario infrastrutturale completo. La seconda interessa la maggiore integrazione del sistema portuale siciliano nei flussi logistici europei, valorizzando la posizione degli scali mediterranei rispetto ai traffici provenienti da Oriente. La terza riguarda l’intermodalità, ossia la possibilità di integrare più efficacemente i collegamenti stradali e ferroviari con quelli aerei e marittimi. In questo ambito, lo studio richiama la riduzione stimata del 64% dei tempi necessari per raggiungere con i mezzi pubblici l’aeroporto di riferimento partendo da Messina, attraverso il passaggio da Fontanarossa al Tito Minniti di Reggio Calabria nello scenario progettuale. L’infrastruttura viene quindi inserita in un quadro strategico che supera la dimensione locale dell’attraversamento dello Stretto.