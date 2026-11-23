“Il Ponte sullo Stretto non è solo un’opera italiana, ma un’opera che per l’Europa ha un grande significato. Noi la supportiamo e appoggiamo. L’Italia ha un ruolo centrale, con quest’opera, dentro la rete europea TEN-T. Facilita ogni settore, dalla mobilità al turismo”. Così Apostolos Tzitzikōstas, Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibile nella Commissione von der Leyen, intervenuto da remoto nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) e riguardante un rivoluzionario studio sul Ponte sullo Stretto.

Tra i vertici all’interno dell’Unione Europea, questo messaggio conferma – per l’ennesima volta – quanto il Ponte sullo Stretto sia importante per l’Europa e per l’unione all’interno delle reti infrastrutturali del continente e non solo.