Non soltanto i cantieri e l’occupazione legata alla costruzione, ma anche un sistema permanente di attività economiche, professionali e tecnologiche destinate ad accompagnare il funzionamento dell’infrastruttura. Il capitolo dedicato alla gestione e alla manutenzione del Ponte sullo Stretto di Messina, contenuto nello studio realizzato da TEHA Group e presentato al CNEL di Roma da Valerio De Molli, analizza le ricadute economiche dell’opera dopo la sua entrata in esercizio. Secondo le elaborazioni, il programma di gestione e manutenzione richiederà una spesa complessiva di 3,1 miliardi di euro nei primi trent’anni di operatività, generando un impatto sul PIL nazionale stimato in 2,4 miliardi di euro e sostenendo complessivamente 26.370 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno. Una quota significativa di queste attività interesserebbe direttamente Calabria e Sicilia, dove il funzionamento quotidiano del collegamento stabile potrebbe alimentare una domanda continuativa di servizi specialistici.

Il centro direzionale progettato da Daniel Libeskind sul versante calabrese

Un ruolo centrale nella gestione del Ponte sarà affidato al Centro Direzionale progettato dall’architetto Daniel Libeskind, previsto sul versante calabrese. Secondo quanto illustrato nello studio, si tratterà di un complesso multifunzionale destinato a coordinare i flussi operativi e informativi dell’infrastruttura e dei collegamenti ferroviari tra Calabria e Sicilia. Al suo interno sarà collocata la sala operativa, dalla quale saranno gestiti in maniera integrata i sistemi di monitoraggio tecnico del Ponte e i flussi di traffico. La struttura rappresenterà dunque il punto di riferimento per il controllo dell’infrastruttura, inserendosi in un sistema permanente di gestione operativa e programmazione delle attività manutentive. Il complesso ospiterà anche servizi aperti al pubblico, tra cui centri congressi, negozi e ristoranti, affiancando alle funzioni tecniche una componente commerciale e di servizio.

Un miliardo di PIL per Calabria e Sicilia e 400 unità di lavoro ogni anno

Le elaborazioni di TEHA stimano che una quota compresa tra il 37% e il 49% dell’impatto economico nazionale derivante dalla gestione e dalla manutenzione del Ponte possa ricadere nelle due regioni dello Stretto. La percentuale dipenderà dalla quota delle spese operative effettivamente destinata al territorio. Il valore aggiunto complessivo stimato per Calabria e Sicilia è pari a circa un miliardo di euro nei primi trent’anni di esercizio, mentre il giro d’affari territoriale raggiungerebbe 2,4 miliardi. Sul piano occupazionale, lo studio prevede il sostegno di circa 400 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno ogni anno nelle due regioni, corrispondenti a 12 mila unità cumulative nell’arco temporale considerato. A differenza delle attività legate alla costruzione, circoscritte alla durata dei cantieri, queste ricadute sarebbero associate alle esigenze continuative dell’infrastruttura una volta entrata in funzione.

Dalla manutenzione impiantistica ai sistemi digitali: le opportunità per le imprese

I settori maggiormente interessati dalle attività di gestione riguarderebbero la manutenzione impiantistica, le opere civili, gli interventi sulle pavimentazioni, i sistemi digitali e di monitoraggio, la logistica operativa e i servizi tecnici. Si tratta di attività necessarie per assicurare il funzionamento quotidiano dell’infrastruttura, programmare gli interventi ordinari e straordinari e gestire i flussi di traffico. Secondo TEHA, la domanda aggiuntiva generata da queste esigenze potrebbe favorire anche la nascita di nuove imprese e ulteriori investimenti sul territorio. La prospettiva delineata dallo studio è quindi quella di un sistema economico collegato non soltanto alla realizzazione del Ponte, ma all’intero ciclo di vita dell’opera, con ricadute potenzialmente distribuite tra professionalità tecniche, operatori della manutenzione, fornitori di tecnologie e aziende di servizi. Il valore effettivamente trattenuto dall’economia locale dipenderà dalla partecipazione delle imprese calabresi e siciliane alle attività operative.