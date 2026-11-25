Un investimento da 13,5 miliardi di euro capace di attivare un giro d’affari complessivo superiore a 37,5 miliardi, con ricadute economiche e occupazionali che coinvolgerebbero l’intero sistema produttivo italiano, a partire da Calabria e Sicilia. Sono le stime contenute nel capitolo dedicato alla fase di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina dello studio realizzato da TEHA Group in collaborazione con Stretto di Messina e presentato lunedì 23 novembre presso la sede del CNEL a Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti. L’analisi prende in considerazione non soltanto la costruzione dell’attraversamento stabile, ma anche il complesso delle opere stradali e ferroviarie connesse, valutando gli effetti diretti, indiretti e indotti dell’investimento lungo i sette anni e mezzo previsti per la realizzazione dell’infrastruttura.

Un giro d’affari da 37,5 miliardi: tutti i settori coinvolti

Secondo il modello elaborato da TEHA sulla base dei dati della società Stretto di Messina e delle tabelle delle interdipendenze settoriali dell’Istat, l’investimento complessivo necessario per la costruzione dell’opera attiverebbe un giro d’affari di 37 miliardi e 537 milioni di euro. Di questi, circa 16 miliardi ricadrebbero in Sicilia e Calabria. Il comparto maggiormente interessato sarebbe naturalmente quello delle costruzioni e dell’ingegneria civile, con un volume economico stimato in 16 miliardi e 653 milioni di euro, seguito dalla manifattura, con 6 miliardi e 555 milioni. A beneficiare dell’investimento sarebbero tuttavia anche numerosi settori apparentemente distanti dalle attività di cantiere: le attività professionali, con 2 miliardi e 527 milioni, quelle amministrative, con 1 miliardo e 603 milioni, e il commercio, con 1 miliardo e 594 milioni di euro.

Le ricadute riguarderebbero inoltre le utilities, con 1 miliardo e 451 milioni di euro, le attività estrattive, con 1 miliardo e 442 milioni, la logistica, con 1 miliardo e 289 milioni, e i servizi immobiliari, con 1 miliardo e 122 milioni. Lo studio quantifica in 885 milioni il giro d’affari per i servizi finanziari e assicurativi, in 791 milioni quello relativo al settore dell’ospitalità e in 673 milioni quello riguardante le tecnologie informatiche, cui si aggiungono altri 950 milioni distribuiti tra ulteriori comparti economici. La distribuzione settoriale evidenzia dunque come gli effetti della costruzione non si esaurirebbero nelle imprese direttamente impegnate nella realizzazione del Ponte, ma si estenderebbero lungo le catene di fornitura e attraverso la domanda di beni e servizi generata dall’investimento e dall’occupazione sostenuta.

Calabria e Sicilia, 5,9 miliardi di PIL durante la costruzione

Il giro d’affari complessivo non deve essere confuso con il prodotto interno lordo generato dall’investimento. Secondo TEHA, la fase di costruzione contribuirebbe alla formazione di 23,1 miliardi di euro di PIL aggiuntivo per l’Italia, dei quali 5,9 miliardi a beneficio di Calabria e Sicilia. Le due regioni interessate direttamente dalla realizzazione delle infrastrutture assorbirebbero quindi oltre un quarto del valore aggiunto nazionale prodotto durante questa fase, grazie anche al coinvolgimento dei subappaltatori e dei fornitori locali. Si tratta di valori cumulati lungo l’intero periodo di costruzione e non di incrementi annuali. La ricaduta economica territoriale rappresenta uno degli elementi centrali dell’analisi, che considera la capacità dell’investimento di alimentare attività produttive e servizi anche al di fuori del perimetro strettamente infrastrutturale.

Occupazione, 18.900 unità di lavoro all’anno e picchi di 7.700 persone nei cantieri

Particolarmente rilevanti sono le stime riguardanti l’occupazione. Durante i sette anni e mezzo di costruzione, il modello prevede un impatto occupazionale medio annuo pari a 18.900 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno. Di queste, circa 5 mila sarebbero direttamente impegnate nei cantieri, con picchi fino a 7.700 persone, mentre altre 9.600 sarebbero riconducibili all’occupazione indiretta e indotta in Calabria e Sicilia. Ulteriori 4.300 unità di lavoro verrebbero sostenute nel resto d’Italia. Complessivamente, l’impatto occupazionale locale raggiungerebbe quindi una media annua di 14.600 unità equivalenti a tempo pieno, rappresentando la componente maggioritaria dell’occupazione associata alla costruzione dell’infrastruttura.

Considerando l’intero periodo di realizzazione dell’opera, TEHA stima oltre 140 mila unità di lavoro equivalenti a tempo pieno sostenute a livello nazionale, di cui circa 110 mila in Sicilia e Calabria. Il dato è cumulativo e non equivale all’assunzione di 110 mila persone contemporaneamente o alla creazione di altrettanti posti di lavoro permanenti. L’analisi evidenzia tuttavia la dimensione della domanda occupazionale che potrebbe essere generata durante la costruzione, sia attraverso le attività direttamente connesse ai cantieri sia attraverso le imprese fornitrici e i consumi alimentati dai redditi da lavoro. Le ricadute effettive dipenderanno dalla realizzazione dell’investimento e dalla capacità delle filiere produttive territoriali di partecipare alle attività previste.