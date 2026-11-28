Combattere la criminalità organizzata attraverso una maggiore presenza dello Stato, ma anche creando opportunità occupazionali, garantendo salari adeguati e valorizzando le risorse del territorio. E accompagnare la realizzazione del Ponte sullo Stretto con importanti investimenti infrastrutturali in Calabria e Sicilia, affinché il collegamento stabile non rischi di diventare un’opera isolata. Sono questi i principali temi affrontati dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenuto a Roccella Jonica, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, a margine del primo ciclo di incontri organizzati dall’amministrazione comunale per ricordare il senatore Sisinio Zito, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il leader sindacale ha espresso preoccupazione per il condizionamento esercitato dalla criminalità organizzata sul tessuto economico calabrese, soffermandosi anche sulle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e sulla realizzazione della grande infrastruttura tra le due sponde dello Stretto.

Calabria, Bombardieri: “la presenza della ’ndrangheta è ancora forte”

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, il segretario generale della Uil ha posto l’accento sulle conseguenze della presenza della ’ndrangheta in Calabria, evidenziando come il fenomeno mafioso rappresenti ancora, a suo giudizio, un importante ostacolo alla crescita delle imprese e alla valorizzazione delle risorse della regione. “In Calabria la presenza della ‘ndrangheta è ancora forte. Questa presenza, pertanto, continua a soffocare, paralizzare e monopolizzare il territorio non consentendo in modo significativo a imprese e aziende di bonificare, migliorare, valorizzare e far crescere una regione piena di risorse sotto tutti i punti di vista”.

Lotta alla ’ndrangheta, Bombardieri punta su lavoro, sviluppo e salari adeguati

Il contrasto alla criminalità organizzata, nella prospettiva delineata dal segretario generale della Uil, non può esaurirsi esclusivamente nell’attività di controllo e repressione. Accanto al rafforzamento della presenza dello Stato, infatti, Bombardieri ritiene necessario intervenire sul piano economico e sociale, creando concrete opportunità di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni. “Oltre – ha aggiunto Bombardieri – ad aumentare i controlli e a far sentire, quindi, in modo forte la presenza dello Stato in questa regione e pure in altre aree del Paese, la criminalità organizzata la si combatte creando sviluppo, servizi, lavoro adeguato con salari adeguati e possibilità occupazionali da offrire alle giovani generazioni”. Il tema della crescita economica del Mezzogiorno, della qualità dell’occupazione e delle retribuzioni rappresenta uno degli argomenti già affrontati dal leader sindacale in occasione dell’UIL Camp organizzato a Maierato e dedicato alle sfide dello sviluppo del Sud.

Ponte sullo Stretto, Bombardieri chiarisce la posizione della Uil: “noi non siamo contrari”

Particolarmente significative anche le dichiarazioni del segretario generale della Uil sulla possibile realizzazione del Ponte sullo Stretto. Bombardieri ha chiarito che il sindacato non è contrario alla costruzione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, ribadendo una posizione favorevole alla logica degli investimenti. La preoccupazione espressa dal leader sindacale riguarda, tuttavia, la necessità di accompagnare la grande opera con ulteriori interventi strutturali nei territori interessati. “Noi non siamo contrari alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Siamo, infatti, favorevoli alla logica degli investimenti. Non vorremmo però che il Ponte sullo Stretto, per la mancanza di altri e importanti interventi strutturali sia in Calabria, sia in Sicilia, diventasse una cattedrale nel deserto al punto da costringere tutti ad arrivarci con strumenti antichi”.

Ponte sullo Stretto, la necessità di investimenti infrastrutturali in Calabria e Sicilia

Le parole di Bombardieri riportano al centro del dibattito il rapporto tra la realizzazione del collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria e il potenziamento delle infrastrutture delle due regioni. Il segretario generale della Uil sottolinea “la necessità di inserire la grande opera all’interno di una più ampia strategia di investimenti, affinché il miglioramento dei collegamenti tra le due sponde sia accompagnato da interventi strutturali sia in Calabria sia in Sicilia”. Il tema delle ricadute economiche e infrastrutturali dell’opera è stato recentemente affrontato anche in occasione della presentazione dello studio di The European House – Ambrosetti sui benefici del Ponte sullo Stretto.