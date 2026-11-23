Il Ponte sullo Stretto di Messina torna oggi, lunedì 23 novembre, al centro del dibattito nazionale. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00, si terrà a Roma l’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) per presentare uno studio dedicato ai potenziali benefici economici, infrastrutturali e strategici della realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. L’appuntamento, già annunciato nelle scorse settimane, si svolgerà presso Villa Lubin, sede del CNEL, all’interno del Parco di Villa Borghese, in viale David Lubin 2. La partecipazione è prevista sia in presenza sia online, consentendo di seguire il confronto anche a distanza.

Ponte sullo Stretto, nel pomeriggio la presentazione dello studio

Al centro dell’iniziativa ci sarà la presentazione della ricerca realizzata da Ambrosetti, che analizzerà le possibili ricadute del Ponte sullo Stretto sullo sviluppo dei territori e sulla competitività dell’Italia. L’incontro coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, esperti, imprese e protagonisti del mondo economico e finanziario, chiamati a confrontarsi sulle prospettive legate alla realizzazione dell’infrastruttura.

Particolare attenzione sarà riservata agli effetti che il collegamento potrebbe produrre per Calabria e Sicilia, ma anche al ruolo dell’opera nel sistema dei trasporti e nello sviluppo economico nazionale. La presentazione consentirà di conoscere nel dettaglio i risultati dello studio e le valutazioni elaborate dagli analisti, offrendo nuovi elementi al dibattito sui benefici attesi dalla costruzione del Ponte.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di approfondimento sul futuro dei collegamenti tra le due sponde dello Stretto e sulle potenzialità economiche e strategiche dell’opera. Nel pomeriggio saranno dunque illustrati gli esiti della ricerca, con un confronto che coinvolgerà istituzioni e mondo produttivo.