UIL Camp a Maierato, Bombardieri protagonista del panel su salari, contrattazione, rappresentanza e sviluppo

UIL Camp fa tappa in Calabria. Nuovo appuntamento dedicato a ragazze e ragazzi della UIL. Uno spazio per incontrarsi, confrontarsi, formarsi e costruire insieme nuove idee per il futuro. Perché il futuro del sindacato passa dalle nuove generazioni, dalla loro energia e dalla voglia di essere protagoniste. Domani, martedì 29 settembre, presso il Popilia Country Resort di Maierato, previsto l’incontro con il segretario nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri, per la seconda giornata di Uil Camp. “Salari, contrattazione, rappresentanza e sviluppo: la sfida per il Mezzogiorno” il tema del panel con Bombardieri e il Presidente della Regione Roberto Occhiuto.