Viola ancora ko. Neroarancio sconfitti 84-60 a Piacenza, 4° disco rosso consecutivo per i reggini che scivolano in zona Playout. In conferenza stampa, coach Carrea ha dichiarato: “l’analisi sui 40 minuti è che siamo stati inferiori dal punto di vista tecnico, dell’energia e della struttura. Il risultato, al netto di un piccolo sforzo nel terzo quarto, per provare a rientrare, è lo specchio di quanto si è visto in campo. Rispetto alla storia delle ultime partite, a una percentuale dal campo in cui siamo, ogni domenica inferiore a qualsiasi avversario affrontiamo, oggi si aggiunge anche una statistica a rimbalzo che ci ha enormemente penalizzato. Sicuramente una parte di questa spiegazione sta nel fatto che abbiamo accettato qualche cambio in più e chiaramente la taglia dei lunghi di Piacenza abbiamo fatto fatica a rimbalzo sui mismatch. Per il resto, pochi rilievi sulla nostra performance, complimenti a Piacenza per una partita costruita con qualità e sistema. Noi abbiamo da inserire un giocatore (Kampuss, ndr), continuare a lavorare, consapevoli che il livello che abbiamo oggi non è sufficiente a essere competitivi contro questo tipo di avversari e in generale”.

Carrea fa chiarezza sull’assenza di Markovic, tenuto fuori per l’intera partita: “nessuna scelta tecnica, ci mancherebbe altro. Markovic non si è allenato tutta la settimana per una piccola lesione muscolare. Farà un’ecografia di controllo mercoledì e speriamo sia di nuovo a disposizione“.