Dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, la Viola ha scelto di cambiare prima dell’ostica trasferta di Piacenza. Porta girevole per lo slot dello straniero: fuori Love, dentro Kampuss. Cambi anche nei quadri societari: via il GM Vita e il DS Meduri, con pieni poteri al neo Direttore Generale Alessandro Giuliani. Un cambio in corsa per risollevare una stagione iniziata in maniera balbettante, con ancora 0 vittorie in casa e una squadra che non ha mai convinto fino in fondo. Oggi la sfida contro Piacenza, squadra da Playoff, che viene da due ko di fila ma contro Brescia e Lumezzane, prima dei quali occupava il secondo posto. StrettoWeb farà la cronaca di Piacenza-Viola con il suo consueto LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI Fine 2° QT - Viola sotto 45-36 all'intervallo lungo Si riparte con il secondo quarto. Ruba palla Clark, serve Kampuss che si prende tutti i tiri con personalità, ma è ancora a secco. Del Chiaro in lunetta: 2/2 (22-15). Giocata di personalità di Clark, bel sottomano (22-17). Combattivo ancora Clark, bene in difesa, strappa un altro pallone. Kampuss in lunetta: 1/2, primo punto in maglia neroarancio per il nuovo straniero della Viola (22-18). Scivola Tourè, contropiede di Piacenza con Fragonara che alza per a Chiaro, 2 in schiacciata dopo l’alley oop (24-18). Picarelli da 3, scappa Piacenza (27-18). Due liberi dentro per Calvellini (27-20). Picarelli dalla linea della carità, fallo su tripla: 3/3 (30-20). Due con fallo per Donadoni: dentro il libero extra, gioco da 3 punti completato (30-23). Realizza Poggi (32-23). Bella giocata di Romeo che finta la penetrazione, poi scarica per Taflaj tutto solo: tripla! (32-26). Due errori al tiro per Brescia, Kampuss a rimbalzo difensivo, palla a Taflaj ancora lasciato solo: altra tripla! (32-29). Poggi in lunetta: 2/2 (34-29). Vettori a rimbalzo offensivo, due punti da sotto (36-29). Ancora da tre Taflaj!!! (36-32). Vettori in lunetta: 2/2 (38-32). Donadoni realizza (38-34). Vettori da sotto, bel taglio, gran palla di Poggi (40-34). Fragonara colpisce da 3 (43-34). Timeout Viola. Donadoni in lunetta: 2/2 (43-35). Del Chiaro ! Che giocata: step back pazzesco (45-36). Finisce il primo tempo.

Fine 1° QT - Viola sotto 20-15 Inizia la gara. Coach Carrea schiera: Romeo, Kampuss, Donadoni, Taflaj e Diouf. Esordio per il lettone Kampuss dal primo minuto, arrivato in settimana al posto di Love. Una novità anche per Piacenza che aggiunge Del Chiaro (dalla panchina) sotto le plance. Diouf realizza da sotto (0-2). Bella giocata di Brescia che attira due uomini sulla penetrazione di Poggi, scarico in angolo per Fragonara che colpisce da 2 (2-2). Contropiede di Piacenza, Pirani realizza (4-2). Diouf risponde da sotto (4-4). Tripla di Toniato! (7-4). Romeo in penetrazione, due per il capitano (7-6). Diouf realizza ancora, ottimo il suo inizio (7-8). Pirani, tap-in offensivo (9-8). Vettori pesca Poggi, 2 in penetrazione (11-8). Palleggio, arresto e tiro: Donadoni realizza, con i ferri che gli danno una mano (11-10). Primo fallo dopo 7 minuti, è il primo momento di stop del match! Del Chiaro si presenta con due punti dalla media in faccia a Diouf (13-10). Toniato realizza, break di Piacenza (15-10). Dalla media Taflaj in step back (15-12). Clark colpisce da 3! (15-15). Picarelli risponde da 3! (18-15). Ultimi due del primo quarto per Picarelli in lunetta (20-15).