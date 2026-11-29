Quarta sconfitta consecutiva per la Viola, battuta da Piacenza 84-60. Non basta il cambio di straniero ai reggini che durano solo un tempo e poi vengono travolti dall’Assigeco che si rilancia in alta classifica. Nel big match delle zone nobili dal ranking Orzinuovi batte Lumezzane, raggiunta da Brescia in vetta dopo il successo di sabato su Ferrara. In Sicilia festeggia solo Agrigento, vincitrice su Desio. Piazza Armerina perde a Legnano, mentre Capo d’Orlando cade in casa di Vicenza, ultima in classifica. In bassa classifica Imola supera la Sangiorgese, Fiorenzuola batte San Vendemiano, Omegna vince contro Treviglio.
Risultati 11ª Giornata Serie B Nazionale
Sabato 28 novembre
Ore 17:00
Legnano-Piazza Armerina 60-55
Ore 20:30
Brescia-Ferrara 72-62
Imola-Sangiorgese 74-70
Ore 21:00
Omegna-Treviglio 73-64
Domenica 29 novembre
Ore 17:00
Agrigento-Desio 83-72
Vicenza-Capo d’Orlando 96-86
Ore 18:00
Fiorenzuola-San Vendemiano 70-69
Orzinuovi-Lumezzane 69-48
Piacenza-Viola 84-60
Classifica Serie B Nazionale
- Lumezzane 18
- Brescia 18
- Orzinuovi 16
- Legnano 14
- Piacenza 14
- Treviglio 12
- Piazza Armerina 12
- Agrigento 12
- Capo d’Orlando 12
- Imola 10
- Desio 10
- Ferrara 10
- Fiorenzuola 8
- Viola 8
- Omegna 8
- San Vendemiano 6
- Sangiorgese 6
- Vicenza 4
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 12ª Giornata
Sabato 5 dicembre
Ore 18:00
Desio-Imola
Ore 20:30
Legnano-Agrigento
Ore 21:00
Omegna-Fiorenzuola
Domenica 6 dicembre
Ore 16:00
Viola-Sangiorgese
Ore 17:00
Piazza Armerina-Orzinuovi
Ore 17:30
Capo d’Orlando-Brescia
Ore 18:00
Lumezzane-Ferrara
San Vendemiano-Vicenza
Treviglio-Piacenza