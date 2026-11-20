Federico Cinà era solo un bambino quando giocava i tornei macro-area al Circolo Polimeni. Oggi, che di anni ne ha 19 (e di certo non è che sia invecchiato!), si emoziona all’idea di tornare a Reggio Calabria in qualità di qualificato alle Next Gen ATP Finals che si disputeranno, al PalaCalafiore, dal 9 al 13 dicembre. Il torneo è stato presentato, questa sera, anche a Torino, sede delle Nitto ATP Finals.

Nel corso della conferenza stampa, ha preso la parola anche lo stesso Cinà che ha dichiarato: “sono contentissimo di essermi qualificato per le Next Gen ATP Finals, soprattutto quest’anno che si giocano a Reggio Calabria. Volevo ringraziare il presidente Binaghi che ha riportato il torneo in Italia, il sindaco Cannizzaro e tutti quelli che hanno reso possibile questo. Sono molto carico, a inizio anno era un obiettivo, sono molto contento e non vedo l’ora di scendere in campo. Non ho mai giocato con queste nuove regole, torno a Reggio Calabria dopo anni, da piccolino andavo lì a giocare qualche torneo macro-area, tornarci per le Next Gen ATP Finals significa davvero tanto per me“.