Nella serata odierna, le Next Gen ATP Finals sono state presente a Torino, sede delle Nitto ATP Finals. Un ponte fra Calabria e Piemonte che vedrà una prosecuzione ideale del grande tennis, da Nord a Sud, con il torneo dei più grandi giovani talenti del tennis Mondiale pronti a sfidarsi dal 9 al 13 dicembre a Reggio Calabria. Il sindaco Cannizzaro, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulle grandi novità che riguardano la città: dalla riqualificazione del PalaCalafiore al servizio navetta, dai parcheggi alla città “brandizzata” con il marchio della manifestazione sportiva.

“Grazie a un finanziamento della Regione Calabria, siamo riusciti ad apportare delle migliorie al PalaCalafiore, imponente in termini di numeri e centralità. – ha dichiarato Cannizzaro – La struttura è a solo 2 minuti dal Porto di Reggio Calabria, un “autogrill” che accoglie anche l’utenza siciliana. L’aeroporto dista soltanto pochi minuti. Abbiamo inteso organizzare le aree di parcheggio all’interno delle aree antistanti gli snodi autostradali, ci saranno dei servizi navetta gratuiti messi a disposizione dal Comune, continui e costanti senza soluzione di continuità per tutta la durata della manifestazione.

La città accoglierà la manifestazione con una sorta di accoglienza natalizia, essendo a pochi giorni dal Natale, anche questa grande manifestazione si inserisce in questo palinsesto e addobberemo le vetrine non solo per il Natale, ma anche con il brand che richiama la manifestazione sportiva internazionale. Poi tutte le strutture ricettive si stanno organizzando al meglio per accogliere atleti, squadre e tifosi. Gli accessi della linea ferrata, dell’aeroporto, del porto, saranno addobbati con il brand della manifestazione. Il servizio sul Lungomare sarà riorganizzato al traffico per renderlo fruibile e accessibile, non ci saranno problemi di viabilità per l’accesso al PalaCalafiore che ospiterà migliaia di visitatori“.