Da Torino a Reggio Calabria, nel segno del grande tennis mondiale. Si è appena conclusa, nella prestigiosa cornice dell’Inalpi Arena, sede delle Nitto ATP Finals, la conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026, l’attesissimo torneo che dal 9 al 13 dicembre porterà a Reggio Calabria gli otto migliori giovani talenti Under 20 del tennis internazionale. Un appuntamento di grande rilevanza sportiva e istituzionale, che segna un’altra tappa fondamentale del percorso di avvicinamento a una manifestazione destinata a proiettare la città dello Stretto sulla scena tennistica mondiale.

Alla presentazione era annunciata la partecipazione dei vertici del tennis internazionale e delle istituzioni, dal Presidente della FITP Angelo Binaghi al CEO dell’ATP Eno Polo, insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, all’omologo piemontese Alberto Cirio e ai sindaci Francesco Cannizzaro, di Reggio Calabria, e Stefano Lo Russo, di Torino. Tra i protagonisti annunciati anche Federico Cinà, diciannovenne talento palermitano, già numero 4 del ranking mondiale juniores.

Dopo cinque edizioni disputate a Milano e la successiva parentesi in Arabia Saudita, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia e approdano per la prima volta al Sud, scegliendo il PalaCalafiore di Reggio Calabria come palcoscenico di una competizione che negli anni ha contribuito a lanciare campioni del calibro di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un evento che va ben oltre il tennis: per Reggio Calabria rappresenta una straordinaria occasione di promozione territoriale, visibilità internazionale e valorizzazione della città, che si prepara ad accogliere atleti, delegazioni, giornalisti e appassionati da tutto il mondo.

La conferenza stampa

Binaghi: “con Reggio Calabria, portiamo il tennis al Sud e copriamo l’Italia intera”

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha dichiarato: “siamo felici di poter organizzare le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria almeno per tre motivi: il primo perchè grazie all’ATP è un torneo che abbiamo valorizzato a Milano in un quinquennio che non ci vedeva ancora protagonisti con le ATP Finals, ma che ci ha permesso di imparare tante cose che abbiamo portato a Torino in una manifestazione più grande. Un quinquennio che ci ha permesso di valorizzare tanti talenti italiani e non solo: ricordo che Sinner ebbe una wild card per vincere il torneo. Poi sono passati Musetti, Arnaldi e tutti gli altri.

Il secondo motivo è perchè, nonostante tutti i successi del tennis italiano di questo momento straordinario che stiamo vivendo, dobbiamo ricordare a tutti, ma prima ancora a noi stessi, che il nostro obiettivo devono continuare a essere i giovani, sia nel settore tecnico, nel reclutamento e nell’alto livello. Ultimo, sono molto contento come uomo del Sud, che si giochi a Reggio Calabria perchè credo sia una questione di giustizia. Il tennis italiano oggi ha un impatto sul territorio di notevole entità, crea ricchezza per le comunità che ospitano questo tipo di gare, che credo debba essere equamente distribuita da Nord a Sud.

Con Reggio Calabria completiamo questo quadro che oggi ci vede protagonisti con Reggio Calabria nel Sud; a Roma con gli Internazionali d’Italia nel Centro; un challenger nelle Isole, a Cagliari; le Finali di Coppa Davis a Bologna; a Torino, nel Nord-Ovest, le Nitto ATP Finals. Spero che a breve riusciremo a coprire anche il Nord Est. Questo obiettivo si inserisce in un piano strategico più ampio, che abbiamo, in questi lunghi mesi che hanno preceduto le Finals, discusso ed elaborato da prima con il Ministero dello Sport, ringrazio il dott. Siniscalchi, poi con Sport e Salute, partendo dall’assunto che le Nitto ATP Finals rappresentino un patrimonio sportivo del nostro Paese.

Crediamo che debba essere trattato in questo modo e non avere più confini, non debba essere necessariamente localizzato in una città, in una regione, ma debba, dal primo giorno dell’anno all’ultimo, essere promosso su tutti i territori italiani, debba essere valorizzato nella scuola dell’obbligo, debba essere di supporto all’impiantistica del nostro Paese, in particolare per tennis e padel che soffrono dell’impennarsi della domanda. Siamo contentissimi, non vediamo l’ora di arrivare a Reggio Calabria e divertici insieme agli amici calabresi perchè sarà un grande spettacolo“.

Polo: “il meglio dei giovani del tennis mondiale a Reggio Calabria”

Eno Polo, CEO ATP, ha dichiarato: “nel 2017 questo evento è iniziato a Milano, quasi 10 anni dopo ritorniamo in Italia, con un evento cresciuto ogni anno. Dopo le ATP Finals, la finale degli U20 è un modo di mostrare a tifosi e sponsor i prossimi top 10 del mondo. Nelle ATP Finals ci sono 6 degli 8 giocatori che hanno giocato la Next Gen: Sinner e Alcaraz hanno vinto, ci sono passati Tsitsipas, Tien, senza parlare di Jodar. Quando arrivano a questo torneo forse non sono così conosciuti, ma dopo 1 anno o 2 arrivano a essere fra i migliori al mondo. Per noi è molto importante dare visibilità a questi giocatori, per loro è anche una motivazione. In passato abbiamo provato diverse cose. Lo score non è uguale, facciamo fino a 4 game, però alcune cose le abbiamo portate anche nel tour. Abbiamo fatto per la prima volta l’electronic line calling, anche il video review. Voglio dire che sono contento di andare a Reggio Calabria a dicembre per la finale. Ringrazio federazione e regione per l’organizzazione dell’evento 10 anni dopo la prima volta in Italia, siamo contentissimi“.

Cannizzaro: “città prontissima ad accogliere il torneo, PalaCalafiore ben collegato”

Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, ha detto: “una grande possibilità per il Sud e il Paese, ma soprattutto per la mia Reggio Calabria che non vede l’ora di accogliere questa vetrina internazionale. Reggio è prontissima, stiamo già lavorando per quanto di competenza per accogliere questa manifestazione che non rappresenta soltanto una manifestazione sportiva, ma anche la possibilità di far conoscere le potenzialità del profondo Sud, nel passato narrato da luoghi comuni che abbiamo sfatato grazie a una sinergia istituzionale che abbiamo sfatato in diversi settori. Abbiamo sempre raccontato che la Calabria deve cogliere le grandi occasioni, come in questo caso la Next Gen che sarà accolta a Reggio Calabria con grande entusiasmo e una macchina organizzativa che sta lavorando alacremente accanto all’ATP, alla federazione, per superare questo banco di prova che siamo convinti di superare a pieni voti. È un’occasione che non possiamo perdere. Abbiamo un potenziale inespresso che grazie a questa vetrina internazionale potrà emergere. Sono molto contento di salutare Federico Cinà: siamo italiani, Reggio tiferà per te e il tuo collega (ci sarà una wild card per un secondo italiano, ndr). Poi tu sei di Palermo, profondo Sud, rappresenterai tutta l’Italia, ma soprattutto l’orgoglio di appartenere a una terra come quella siciliana, la nostra dirimpettaia. Permettetemi di ringraziare il presidente Binaghi che in questi anni ha magistralmente condotto la federazione portando il tennis italiano a livelli veramente significativi. Io oggi ho avuto modo di apprezzare, ho varcato un villaggio ben organizzato, ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani con il suo lavoro. Lo ringrazio anche per aver voluto creare questa sorta di ponte fra Nord e Sud: oggi rilanciare le Next Gen a Reggio Calabria, lo facciamo mentre si stanno per spegnere i riflettori di Torino sulle Nitto ATP Finals, credo sia un ponte ideale che dobbiamo consolidare, perchè l’Italia è straordinariamente unica. Grazie allo sport di primo livello riusciremo a sfatare, in Europa e nel Mondo, fatti che nel passato hanno limitato le comunità sportive e organizzative del nostro Paese.“.

Sulla possibilità di organizzare un villaggio Next Gen a Reggio Calabria come quello di Torino, Cannizzaro ha dichiarato: “l’impossibilità (il giornalista aveva detto che gli sembra impossibile farlo uguale da quant’è bello, ndr) credo sia solo dettata dal fatto che per noi è la prima volta, così come negli anni precedenti qui non era così. Credo ci si possa candidare non a raggiungere questi livelli, ma ci avvicineremo. Questa competizione positiva e sana Nord-Sud ci piace, ci piace essere stimolati. Dipende da quella sinergia a cui facevo riferimento. È un villaggio maestoso, macchinoso, con una cura dei dettagli pazzesca. Credo non ci siano precedenti nel nostro Paese sul piano sportivo, anche nel calcio, che possano offrire una tale struttura. Siamo rimasti stupiti in positivo, lo merita il Piemonte e l’Italia, una struttura internazionale“.

“Grazie a un finanziamento della Regione Calabria, siamo riusciti ad apportare delle migliorie al PalaCalafiore, imponente in termini di numeri e centralità. La struttura è a solo 2 minuti dal Porto di Reggio Calabria, un “autogrill” che accoglie anche l’utenza siciliana. L’aeroporto dista soltanto pochi minuti. Abbiamo inteso organizzare le aree di parcheggio all’interno delle aree antistanti gli snodi autostradali, ci saranno dei servizi navetta gratuiti messi a disposizione dal Comune, continui e costanti senza soluzione di continuità per tutta la durata della manifestazione. La città accoglierà la manifestazione con una sorta di accoglienza natalizia, essendo a pochi giorni dal Natale, anche questa grande manifestazione si inserisce in questo palinsesto e addobberemo le vetrine non solo per il Natale, ma anche con il brand che richiama la manifestazione sportiva internazionale. Poi tutte le strutture ricettive si stanno organizzando al meglio per accogliere atleti, squadre e tifosi. Gli accessi della linea ferrata, dell’aeroporto, del porto, saranno addobbati con il brand della manifestazione. Il servizio sul Lungomare sarà riorganizzato al traffico per renderlo fruibile e accessibile, non ci saranno problemi di viabilità per l’accesso al PalaCalafiore che ospiterà migliaia di visitatori“.

Occhiuto: “evento di promozione e marketing territoriale per la Calabria”

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha dichiarato: “Binaghi, fra quelli che governano lo sport in Italia, è il Sinner, per la capacità che ha avuto nel fare del tennis un volano di attenzione, interesse e marketing territoriale. La ragione per cui abbiamo voluto fortemente organizzare la Next Gen a Reggio Calabria, è perchè riteniamo che attraverso il tennis si possano conoscere posti straordinari come quelli che conosceranno i 45 Paesi collegati a inizio dicembre. Ci piace l’idea che la Calabria sia la Regione del futuro del tennis: il Piemonte è la Regione del presente, siete stati bravissimi, ma noi ci candidiamo per essere la regione del futuro. Saluto Federico Cinà, siciliana, un ‘cugino’, ci separa solo un pezzo di mare dalla Sicilia. Anche l’altro tennista è del Sud: Basile è di Martina Franca. Fra i migliori giovani tennisti italiani al mondo due sono del Sud, sono contento di questo.

Faremo vedere una Regione che sta crescendo. Secondo Bankitalia è la Regione che è cresciuta di più nel 2025 e nei primi 6 mesi del 2026. Una Regione che ha 3 aeroporti e contrariamente a quello che si pensa è molto connessa, sta avendo uno sviluppo turistico molto importante. Iniziative come queste sono iniziative che devono servire a creare marketing territoriale e accrescere lo sviluppo del territorio tramite la conoscenza del territorio. Faremo una bella conferenza stampa anche a Reggio Calabria, troveremo un meteo migliore, ieri c’erano 22 gradi a Reggio, anche se oggi qui (a Torino) fa un po’ meno freddo rispetto a ieri sera (ride). Saluteremo i campioni del futuro di fianco a due guerrieri, i Bronzi di Riace, quindi Federico (Cinà, ndr) dovrai essere anche tu un guerriero a Reggio Calabria: anche io tifo moltissimo per te“.

“Reggio Calabria ha una grande tradizione di tennis, ha il Circolo Polimeni, con grandi risultati in passato, questo evento sta generando grandi aspettative. La città di Reggio è impegnata a organizzare eventi collaterali. Noi abbiamo utilizzato questa occasione per rinnovare il PalaCalafiore. Reggio Calabria è l’unica città del Sud con un palazzetto capace di ospitare 8500 persone circa. Stiamo facendo dei lavori per fare quello che è stato fatto a Torino, aumentare la capienza, vorremmo candidarci a ospitare interventi di caratura internazionale, stiamo utilizzando questa occasione per riqualificare le strutture sportive del territorio. C’è un luogo comune secondo il quale la Calabria sia poco raggiungibile: la Calabria ha 3 aeroporti, fra cui l’aeroporto di Reggio Calabria che è fra gli aeroporti che cresce di più in Europa, quest’anno faremo 1 milione di passeggeri, 3.5 li facciamo a Lamezia, c’è un altro aeroporto a Crotone“.

“”.

Cirio: “grandi eventi sportivi non vengono per caso e grandi eventi generano altri grandi eventi”

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha rimarcato: “con Roberto (Occhiuto) e Francesco (Cannizzaro) siamo colleghi e amici che condividono tanti percorsi di vita. Sono felice che siamo qui insieme oggi e che condividiamo le stesse strategie come investire sugli eventi sportivi come promozione di sport e turismo sportivo, quello che sta riempiendo i nostri alberghi, ristoranti, sta facendo vivere l’economia turistica della nostra regione. I grandi eventi sportivi non vengono per caso. Ieri sera abbiamo avuto il direttore della Vuelta e del Tour de France, perchè abbiamo usato le ATP Finals come momento per ospitarli e trattare con loro un momento significativo del Tour de France.

Evento crea evento. Soprattutto ti crea quella reputation di essere un soggetto in grado di organizzare gli eventi sportivi. È il primo elemento per cui gli eventi rimangono in un posto. Si resta in un posto se si sta bene. E quando stanno bene tutti, dagli atleti agli sponsor, dai tifosi agli appassionati, in un posto si tende a rimanere anche per il futuro. Ed è quello in cui noi confidiamo per questo biennio già definito e la prospettiva di andare oltre. Io sono un sognatore, più del sindaco di Torino, ragioniamo non solo fino al 2030, ma come prospettiva di stabilizzazione di Torino e Piemonte come una casa internazionale del tennis. Il legame fra noi e la Calabria è profondo. La comunità calabrese è molto forte nel nostro Piemonte, alla quale dobbiamo molto, perchè al pari di altre regioni del Sud Italia, ha costruito la forza della nostra regione e di questa città. Sono felice che ci sia il sindaco di Reggio Calabria qui, perchè ci legano dei valori identitari comuni, sono contento che si considerino le ATP Finals come strumento per creare ricchezza e occupazione. È la stessa logica che usiamo per gli aeroporti, lo stiamo facendo in maniera importante con il sistema aeroportuale del Nord Ovest“.

Siniscalchi: “con il governo puntiamo a parità sportiva Nord-Sud”

Flavio Siniscalchi, capo del dipartimento per lo Sport del governo, ha dichiarato: “il ministro Abodi ha lavorato, fin dall’inizio, afficnhè fosse riaffermato il principio delle pari opportunità. Le pratichiamo attraverso la volontà di voler garantire pari opportunità sportive a livello territoriale, quindi la scelta e l’intuizione di voler coinvolgere la Calabria e Reggio Calabria va in quest’ottica. Dopo i Giochi del Mediterraneo e prima di quello dell’evento più memorabile del 2027, l’Americas Cup, il ministro dello Sport ha voluto che il Sud tornasse ad avere un ruolo di protagonista e di portatore di valori che nascono dai fabbisogni della comunità. Ringrazio il presidente Occhiuto per aver lavorato con noi per il raggiungimento di questo obiettivo e anche il sindaco di Reggio Calabria. Tutto questo si può fare grazie alla grande capacità organizzativa di Sport e Salute, la nostra società in house che si adopera per l’organizzazione e realizzazione in collaborazione con la federazione, non soltanto con gli Internazionali di Roma, ma anche con gli eventi collaterali che danno ricchezza al nostro Paese, perchè il turismo sportivo è un driver di bellezza e benessere per l’indotto che genera. Nello scorso anno 80.000 eventi sportivi nel nostro Paese, 18 milioni di persone mosse per questi eventi, 15 miliardi di euro di indotto. Il fatto di aver puntato sulla Calabria, terra di alto valore e a propensione turistica, credo sia una scelta vincente“.

Cinà: “che emozione ritornare a Reggio Calabria”

Il tennista Federico Cinà: “sono contentissimo di essermi qualificato per le Next Gen ATP Finals, soprattutto quest’anno che si giocano a Reggio Calabria. Volevo ringraziare il presidente Binaghi che ha riportato il torneo in Italia, il sindaco Cannizzaro e tutti quelli che hanno reso possibile questo. Sono molto carico, a inizio anno era un obiettivo, sono molto contento e non vedo l’ora di scendere in campo. Non ho mai giocato con queste nuove regole, torno a Reggio Calabria dopo anni, da piccolino andavo lì a giocare qualche torneo macro-area, tornarci per le Next Gen ATP Finals significa davvero tanto per me“.