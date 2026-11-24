Le condizioni delle piste ciclabili di Messina, il loro effettivo utilizzo, la sicurezza degli utenti e le ripercussioni sulla viabilità cittadina sono state al centro della seduta della IV Commissione consiliare di oggi, martedì 24 novembre. Nel corso dei lavori non sono mancate le critiche da parte dei consiglieri comunali, che hanno evidenziato diverse problematiche relative alle infrastrutture già realizzate, chiedendo verifiche e interventi correttivi. Presente alla seduta l’assessore Francesco Caminiti, che ha manifestato la propria disponibilità ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a valutare le osservazioni e i suggerimenti dei consiglieri comunali.

Piste ciclabili a Messina, Scurria: “necessarie verifiche sull’effettiva utilità delle opere”

”Le piste ciclabili, come qualsiasi opera realizzata con i soldi dei cittadini, devono essere verificate. Bisogna capire se funzionano, se sono utili e se producono i risultati attesi. E, quando necessario, avere il coraggio di correggere le scelte”. È quanto afferma Marcello Scurria del gruppo consiliare “Scurria Sindaco-Partecipazione”. ”Siamo favorevoli alla mobilità sostenibile, ma non condividiamo che un’opera, una volta realizzata, diventi intoccabile, a prescindere dalla sua utilità, dalla sicurezza e dagli effetti sulla vita quotidiana dei cittadini. Il PUMS prevede monitoraggio e verifiche. Occorre quindi valutare le piste già realizzate, il loro effettivo utilizzo e le eventuali criticità. Servono dati, non dichiarazioni di principio. Bisogna inoltre fare chiarezza sui finanziamenti: da dove provengono le risorse, quali obblighi ha assunto il Comune, per quanto tempo le opere devono essere mantenute e se sia possibile modificarle o, quando necessario, rimuoverle ripristinando la viabilità. I vincoli vanno verificati attraverso i decreti e gli atti di finanziamento, senza dare nulla per scontato”, rimarca.

“Abbiamo apprezzato la disponibilità mostrata dall’assessore Caminiti ad affrontare le criticità e a valutare possibili soluzioni. È questo l’atteggiamento che ci aspettiamo da chi amministra: ascoltare e confrontarsi, senza difendere a ogni costo scelte già compiute. I cittadini devono essere il parametro delle decisioni, ogni giorno, non soltanto quando si chiede il loro voto. Le loro esigenze, la sicurezza, gli spostamenti e le difficoltà delle attività commerciali devono venire prima di qualsiasi pregiudizio. Se le piste funzionano, lo dimostrino i dati. Se non funzionano, si abbia il coraggio di intervenire, anche modificandole o rimuovendole, nel rispetto dei vincoli e dell’interesse pubblico. Nessun dogma, nessun pregiudizio: le opere devono essere al servizio dei cittadini, non il contrario”, sottolinea.

Carbone: “interventi sulla pista ciclabile tra Ganzirri e Torre Faro”

Nel corso della seduta sono state affrontate anche alcune criticità specifiche della rete ciclabile messinese. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, ha richiamato l’attenzione sulle condizioni della pista ciclabile che collega Ganzirri e Torre Faro, soffermandosi sugli allagamenti di alcuni tratti e sulle caratteristiche della pavimentazione. Secondo quanto riferito dal consigliere al termine della Commissione, sarebbero in corso ordini di servizio finalizzati alla sistemazione delle problematiche già segnalate in diverse occasioni. “Prendo atto di quanto riferito oggi in Commissione Viabilità dall’Assessore Caminiti e dall’ing. Certo sulle piste ciclabili messinesi: sono in corso ordini di servizio per sistemare la pista ciclabile di Ganzirri – Torre Faro considerato che ho segnalato in più occasioni che alcuni tratti si allagano e che la pavimentazione scelta è sdrucciolevole. Vigilerò perché sia davvero così”, dichiara Carbone.

Via Cesare Battisti, la richiesta di attraversamenti sicuri e semafori a chiamata

Un ulteriore aspetto sollevato dal consigliere di Fratelli d’Italia riguarda le piste ciclabili unidirezionali, percorse in alcuni casi contromano dai ciclisti, secondo Carbone a causa della mancanza di chiarezza. Particolare attenzione è stata riservata anche alla situazione di via Cesare Battisti, dove il consigliere ha ribadito la richiesta di realizzare l’attraversamento ciclabile secondo quanto previsto dal progetto, garantendo condizioni di sicurezza e prevedendo l’installazione di impianti semaforici a chiamata. “Resta il problema delle piste unidirezionali percorse contromano da molti ciclisti, per mancanza di chiarezza. E resta la richiesta per Via Cesare Battisti: realizzare l’attraversamento ciclabile come da progetto, in sicurezza, e installare impianti semaforici a chiamata. Mi è stato assicurato che non ci saranno ulteriori oneri per il Comune di Messina per la doppia lavorazione”, conclude Dario Carbone.

Messina, il dibattito sulle piste ciclabili tra mobilità sostenibile e sicurezza stradale

Dal confronto in Commissione emerge dunque la richiesta di approfondire le condizioni della rete ciclabile cittadina, attraverso verifiche sull’utilizzo delle infrastrutture, sulla sicurezza degli utenti e sulla possibilità di apportare modifiche nei tratti maggiormente problematici. Resta centrale anche la questione dei vincoli legati ai finanziamenti, la cui verifica consentirebbe di comprendere quali margini di intervento abbia l’Amministrazione comunale sulle opere già realizzate. La disponibilità manifestata dall’assessore Caminiti rappresenta un punto di partenza per proseguire il confronto tra Amministrazione e Consiglio comunale. Restano da definire gli eventuali interventi correttivi, nel rispetto dei vincoli esistenti e delle esigenze di automobilisti, ciclisti, pedoni, residenti e commercianti.