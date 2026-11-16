Messina, il caos viabilità e il pasticcio delle piste ciclabili: una città ostaggio del traffico, tra scelte discutibili e cittadini esasperati

Messina è una città che vuole cambiare il proprio modo di muoversi, ma che troppo spesso sembra non riuscire a trovare la strada giusta per farlo. E mai come in queste settimane il tema della viabilità è diventato il simbolo di un rapporto complicato tra le scelte dell’Amministrazione comunale e la quotidianità dei cittadini. Piste ciclabili, attraversamenti, cantieri, modifiche alla circolazione, parcheggi e trasporto pubblico: tutto concorre ad alimentare un dibattito che non può essere liquidato come la solita polemica tra chi vuole una città moderna e chi, invece, sarebbe contrario al cambiamento. Perché il problema è molto più profondo e riguarda il modo in cui Messina viene progettata, trasformata e amministrata.

La fotografia più recente di questa situazione arriva da via Cesare Battisti, all’incrocio con via Geraci, dove un nuovo attraversamento ciclabile rosso, disposto diagonalmente rispetto alla carreggiata, è diventato in poche ore uno degli argomenti più discussi sui social. Fotografie, commenti ironici, critiche e perplessità hanno trasformato un intervento di segnaletica stradale in un caso cittadino. Eppure, al di là dell’impatto visivo, la questione merita una riflessione più seria: quell’attraversamento è funzionale? È immediatamente comprensibile per automobilisti, ciclisti e pedoni? È adeguato alle caratteristiche dell’incrocio? E soprattutto, è stato inserito in una progettazione complessiva capace di migliorare davvero la sicurezza della strada? Sono domande che un’Amministrazione dovrebbe considerare legittime, anche quando arrivano attraverso critiche severe o commenti sarcastici.

Il Piano urbano della mobilità sostenibile esiste: adesso servono risultati verificabili

Messina dispone di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il PUMS 2030, adottato dalla Giunta nel 2023 e approvato dal Consiglio comunale nel giugno 2024. Lo strumento affronta in maniera integrata mobilità pedonale, ciclistica, trasporto pubblico locale e sicurezza stradale. È dunque all’interno di una strategia complessiva che devono essere valutate le trasformazioni oggi al centro delle polemiche. La presenza di un piano, tuttavia, non rappresenta di per sé la garanzia del suo successo. La differenza tra una buona programmazione e una buona amministrazione sta nella capacità di tradurre gli obiettivi in interventi realmente efficaci. Per questo sarebbe importante rendere disponibili dati aggiornati sull’utilizzo delle infrastrutture ciclabili, sui flussi di traffico, sui tempi di percorrenza del trasporto pubblico, sull’incidentalità e sugli effetti delle modifiche alla circolazione. Senza questi elementi, il dibattito rischia di rimanere prigioniero delle impressioni personali, delle fotografie e delle contrapposizioni politiche. Quanti cittadini utilizzano realmente le nuove piste ciclabili? Quali percorsi risultano più frequentati? Dove si registrano le maggiori criticità? Le nuove sistemazioni stradali hanno migliorato la sicurezza degli attraversamenti? Come sono cambiati i tempi di percorrenza degli autobus? Sono domande alle quali bisognerebbe rispondere con monitoraggi e verifiche, non con slogan. E gli stessi dati dovrebbero essere messi a disposizione delle Municipalità, delle associazioni e dei cittadini, affinché il confronto possa svilupparsi su elementi concreti.

Messina ha bisogno di una verifica complessiva della viabilità, non di un’altra guerra politica

Alla luce delle polemiche e dei problemi emersi, la richiesta di una Commissione Viabilità dedicata alle piste ciclabili e alla segnaletica può rappresentare un’occasione utile, purché non si trasformi nell’ennesimo confronto sterile tra maggioranza e opposizione. Servirebbe una discussione fondata su documenti progettuali, verifiche sul posto, dati di traffico, valutazioni sulla sicurezza e ascolto delle persone direttamente interessate. Il caso dell’attraversamento tra via Cesare Battisti e via Geraci potrebbe diventare il punto di partenza per un controllo più ampio della funzionalità della rete, mentre le contestazioni sulla pavimentazione di Ganzirri-Torrefaro dovrebbero essere affrontate attraverso accertamenti tecnici specifici.

La stessa attenzione dovrebbe essere riservata al coordinamento dei cantieri e al servizio di trasporto pubblico. Non è sufficiente conoscere la data prevista per la conclusione di un intervento: i cittadini dovrebbero poter comprendere anche come saranno gestiti i disagi, quali percorsi alternativi saranno disponibili e quali miglioramenti concreti verranno prodotti. Per ogni trasformazione significativa sarebbe opportuno prevedere una fase di monitoraggio successiva all’apertura, con la possibilità di introdurre correttivi sulla base dei risultati rilevati. La città ha bisogno di una mobilità programmata, non di un susseguirsi di interventi percepiti come scollegati tra loro. Ha bisogno di trasporti pubblici capaci di funzionare anche durante i lavori, di percorsi ciclabili continui e sicuri, di attraversamenti pedonali chiaramente riconoscibili, di parcheggi organizzati e di una gestione della circolazione che non lasci i cittadini nell’incertezza. Soprattutto, ha bisogno di ricostruire un rapporto di fiducia tra chi progetta le trasformazioni e chi le vive quotidianamente.