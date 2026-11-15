Messina, le strisce ciclabili rosse fanno esplodere la polemica. Gioveni furioso: “le cancelleremo con un caterpillar”

A Messina basta una striscia rossa sull’asfalto per accendere una discussione che va ben oltre la mobilità urbana. È quanto sta accadendo attorno alla nuova segnaletica dedicata alle biciclette in via Cesare Battisti, diventata oggetto di polemiche sui social e di un durissimo intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Libero Gioveni. Le immagini dell’attraversamento ciclabile, con la carreggiata attraversata da una fascia rossa ben visibile, hanno riportato al centro del dibattito cittadino un tema che continua a dividere: le scelte dell’Amministrazione in materia di piste ciclabili e la loro compatibilità con la viabilità messinese. Il confronto, però, meriterebbe di andare oltre le battute, le espressioni colorite e le contrapposizioni politiche. Perché dietro quella striscia rossa esiste una questione concreta, che riguarda la sicurezza stradale, l’organizzazione degli spazi pubblici e la convivenza tra mezzi di trasporto differenti. Una questione sulla quale è legittimo chiedere spiegazioni, valutazioni tecniche e risultati, senza trasformare ogni intervento sulla mobilità in una battaglia ideologica tra sostenitori e avversari delle biciclette.

Messina, l’attacco di Libero Gioveni alle strisce ciclabili di via Cesare Battisti

Ad alimentare la discussione è stato soprattutto l’intervento social di Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che ha espresso tutta la propria contrarietà alla nuova segnaletica. Il consigliere ha raccontato di aver riflettuto a lungo prima di pubblicare il suo pensiero, definendo l’intervento “questo ennesimo obbrobrio tutto di questa Amministrazione” e lasciandosi poi andare a un’esclamazione in dialetto messinese: “Picchì? Picchì?Picchì?”. Un modo diretto e provocatorio per contestare una scelta della quale dichiara di non comprendere le ragioni. Al di là dell’ironia, Gioveni solleva una preoccupazione precisa, legata al possibile attraversamento delle biciclette in un punto caratterizzato dalla presenza di automobili e autobus. “Mi chiedo chi possa essere prossimamente (Dio non voglia) quel ciclista che attraversando perpendicolarmente la già caotica via Cesare Battisti verrà prima o poi sbattutu mura mura da un’auto in transito o, peggio ancora, scacciatu sutta un autobus in transito in senso contrario dalla corsia preferenziale!”, scrive il consigliere, prospettando possibili situazioni di pericolo.

La promessa del caterpillar e la politica che divide Messina

Il passaggio più acceso dell’intervento di Gioveni riguarda il futuro delle infrastrutture ciclabili cittadine. Il consigliere non si limita a criticare l’attraversamento di via Cesare Battisti, ma ribadisce la propria contrarietà ai cordoli e alla segnaletica rossa che caratterizzano alcuni interventi realizzati in città. “Se un giorno in questa città governeremo noi, mi ffittu un caterpillar e smuntu intanto quei cordoli maledetti, dannosi e inutili!”, scrive, aggiungendo di voler ricoprire con l’asfalto le parti della carreggiata colorate di rosso.