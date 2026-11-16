Messina, polemiche su piste ciclabili e attraversamenti pedonali: Carbone chiede una Commissione urgente

Tornano al centro del dibattito politico a Messina le piste ciclabili, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. A sollevare nuove perplessità sulle scelte dell’Amministrazione comunale è il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone, che chiede la convocazione urgente della Commissione Viabilità per approfondire alcune criticità legate alla segnaletica e alle infrastrutture ciclabili cittadine. Due, in particolare, le situazioni sulle quali il consigliere richiama l’attenzione: l’attraversamento pedonale obliquo realizzato in via Cesare Battisti e le condizioni della pista ciclabile che collega Ganzirri a Torrefaro. “Sono intervenuto numerose volte sul tema della mobilità sostenibile e delle piste ciclabili a Messina. Purtroppo le scelte di questa Amministrazione continuano ad essere discutibili.” Con queste parole Carbone introduce una nuova presa di posizione, chiedendo un confronto in Commissione con i tecnici competenti per verificare la funzionalità e la sicurezza delle soluzioni adottate.

Messina, dubbi sull’attraversamento pedonale obliquo di via Cesare Battisti

Il primo caso riguarda via Cesare Battisti, dove è stato installato un attraversamento pedonale obliquo. Carbone non contesta la conformità dell’intervento alle disposizioni del Codice della Strada, ma esprime perplessità sulla sua effettiva compatibilità con le caratteristiche dell’arteria cittadina, interessata da un intenso traffico veicolare. “L’installazione dell’attraversamento pedonale obliquo in Via Cesare Battisti, pur essendo conforme alla normativa del Codice della Strada, poco si adatta alla reale situazione viabile della strada – spiega Carbone – Si tratta di un’arteria con un flusso veicolare intenso e una conformazione particolare. Una soluzione che sulla carta può essere corretta, sul campo rischia di creare confusione e pericolo per pedoni e automobilisti.” Da qui la richiesta di sottoporre la questione all’esame della Commissione Viabilità, coinvolgendo i tecnici per valutare se l’attraversamento sia realmente funzionale e sicuro nel contesto in cui è stato realizzato oppure se sia opportuno modificarne la configurazione. Per il consigliere, infatti, la conformità alle norme deve essere accompagnata da una valutazione concreta delle condizioni di circolazione e delle caratteristiche della strada.

Pista ciclabile Ganzirri-Torrefaro, Carbone denuncia problemi alla pavimentazione

Il secondo punto sollevato dal consigliere di Fratelli d’Italia riguarda la pista ciclabile tra Ganzirri e Torrefaro. Secondo quanto denunciato da Carbone, la pavimentazione utilizzata presenterebbe problemi di aderenza tali da scoraggiare l’utilizzo dell’infrastruttura da parte dei ciclisti. “Ho segnalato più volte anche la situazione della pista ciclabile di Ganzirri e Torrefaro – prosegue Carbone – Una pista che di fatto non viene utilizzata dai ciclisti a causa del materiale utilizzato per la pavimentazione, che risulta sdrucciolevole e comunque non adatto all’utilizzo della bicicletta”.

La richiesta di una Commissione Viabilità urgente: “serve un’analisi seria”

Le due questioni diventano così il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla gestione della mobilità sostenibile a Messina. Il consigliere comunale sottolinea la necessità di valutare attentamente gli interventi realizzati, con particolare riferimento alla loro sicurezza, alla funzionalità e all’impiego delle risorse pubbliche. “Non si può parlare di mobilità sostenibile realizzando piste ciclabili che i ciclisti non possono utilizzare – conclude Carbone – E non si può parlare di sicurezza stradale installando attraversamenti che non tengono conto della reale viabilità. Serve un’analisi seria, in Commissione, con i tecnici, prima di continuare a spendere soldi pubblici per opere che poi restano inutilizzate o, peggio, pericolose.”