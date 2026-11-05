Messina, il Consiglio Comunale ricorda il prof. Francesco Tomasello con un lungo applauso

Il Consiglio comunale di oggi 5 novembre si è aperto con il ricordo e l’applauso al professore Francesco Tomasello, neurochirurgo ed ex rettore delle Università di Messina ed Enna, morto lo scorso 23 ottobre. La città di Messina aveva dato l’ultimo saluto al professor Francesco Tomasello, luminare della neurochirurgia scomparso all’età di 80 anni, il 26 ottobre. I funerali, celebrati nel Duomo di Messina da monsignor Roberto Romeo, avevano visto la partecipazione di numerose autorità civili, rappresentanti del mondo accademico, vertici delle aziende ospedaliere, colleghi e operatori sanitari, riuniti per rendere omaggio a una figura di riferimento della medicina e della ricerca scientifica, conosciuta anche a livello internazionale. Durante la celebrazione era stata ricordata la sua straordinaria levatura professionale e umana, sottolineando la capacità di coniugare l’eccellenza scientifica con una profonda attenzione verso i pazienti.

Il professor Francesco Tomasello ha dedicato la sua carriera alla neurochirurgia e alla ricerca scientifica, eseguendo oltre 5.000 interventi su patologie cerebrali, vertebrali, midollari e dei nervi periferici. Sempre attento all’innovazione, ha introdotto anche tecniche mininvasive negli ultimi anni di attività. Il suo contributo alla medicina è testimoniato inoltre da oltre 250 pubblicazioni scientifiche.