Messina in lutto, è morto il prof. Francesco Tomasello: addio all’ex rettore e luminare della Neurochirurgia

Grave lutto nel mondo accademico e medico di Messina. È morto questa sera il professore Francesco Tomasello, neurochirurgo di fama internazionale ed ex rettore delle Università di Messina ed Enna. Aveva 80 anni e si è spento dopo una malattia. Con la sua scomparsa, Messina perde una figura di riferimento della medicina, della ricerca scientifica e della vita universitaria. Tomasello ha dedicato gran parte della propria carriera alla neurochirurgia, distinguendosi per le competenze cliniche, l’attività scientifica e gli incarichi di responsabilità ricoperti anche a livello internazionale. Per molti anni è stato uno dei principali protagonisti dell’attività sanitaria del Policlinico universitario di Messina, dove ha diretto il reparto di Neurochirurgia, contribuendo allo sviluppo della disciplina e all’introduzione di tecniche operatorie innovative.

Una carriera straordinaria: oltre 5.000 interventi neurochirurgici

Il percorso professionale del professor Francesco Tomasello è stato caratterizzato da un’intensa attività chirurgica e da un costante impegno nella ricerca. Nel corso della sua carriera ha eseguito oltre 5.000 interventi neurochirurgici, occupandosi di patologie cerebrali ed endocraniche, vertebrali, midollari e dei nervi periferici. Un’esperienza clinica maturata in decenni di attività, durante i quali ha continuato a seguire l’evoluzione delle tecniche operatorie e delle metodologie di intervento. Negli ultimi anni della sua professione aveva introdotto anche tecniche mininvasive, proseguendo l’attività chirurgica fino a tempi relativamente recenti. Il suo curriculum comprende oltre 250 pubblicazioni scientifiche, testimonianza di un’attività di studio e ricerca sviluppata parallelamente alla pratica clinica.

“Il professor Francesco Tomasello ha rappresentato un punto di riferimento per la medicina e la ricerca”

“Messina perde una figura di grande valore umano, scientifico e accademico. Il professor Francesco Tomasello, neurochirurgo di fama internazionale ed ex Rettore dell’Università di Messina, ha rappresentato un punto di riferimento per la medicina e la ricerca, dando prestigio alla nostra città. A nome mio e dell’Amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e stimato”. Lo ha affermato il sindaco di Messina, Federico Basile.