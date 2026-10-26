Messina, l’ultimo saluto al professor Francesco Tomasello: Duomo gremito per i funerali dell’ex rettore

La città di Messina ha dato l’ultimo saluto al professor Francesco Tomasello, luminare della neurochirurgia ed ex rettore dell’Università di Messina, scomparso venerdì all’età di 80 anni. I funerali si sono svolti nel Duomo di Messina, gremita di persone giunte per rendere omaggio a una figura di riferimento della comunità accademica, medica e scientifica. Alla cerimonia funebre hanno partecipato autorità civili, i vertici delle aziende ospedaliere, colleghi dell’Università e numerosi operatori sanitari provenienti da diversi ospedali. Una presenza significativa che ha accompagnato l’ultimo saluto all’ex rettore e neurochirurgo, conosciuto anche a livello internazionale per la sua attività scientifica.

Messina saluta Francesco Tomasello, il luminare della neurochirurgia

Il professor Francesco Tomasello ha rappresentato una figura di primo piano nel panorama della neurochirurgia e della ricerca scientifica, affiancando all’attività clinica un percorso accademico che lo ha portato a ricoprire anche l’incarico di rettore dell’Università di Messina. La sua scomparsa, avvenuta venerdì all’età di 80 anni, ha segnato la comunità universitaria e sanitaria messinese, che si è ritrovata in Cattedrale per partecipare alle esequie. Tra i presenti numerosi colleghi e operatori del settore sanitario, arrivati anche da diversi ospedali per rendere omaggio al professore e alla sua esperienza professionale e accademica.

I funerali in Cattedrale, la celebrazione di monsignor Roberto Romeo

La funzione religiosa è stata officiata da monsignor Roberto Romeo, che durante la celebrazione ha ricordato la levatura professionale e umana del professor Tomasello. Nel suo ricordo, monsignor Romeo ha sottolineato in particolare la capacità del neurochirurgo di coniugare una medicina scientificamente avanzata con una profonda attenzione alla dimensione umana. Un aspetto che ha caratterizzato il ricordo dell’ex rettore nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni cittadine, del mondo universitario e delle strutture ospedaliere.