Si accende il confronto politico a Messina sulle variazioni di bilancio. I consiglieri comunali di maggioranza intervengono sulle polemiche sollevate dall’opposizione, ribadendo “la necessità di assicurare la continuità amministrativa, il funzionamento degli uffici e dei servizi ai cittadini, nel rispetto delle norme contabili”. “Le polemiche sulle variazioni di bilancio non devono far perdere di vista l’obiettivo principale: garantire il funzionamento del Comune, degli uffici e dei servizi ai cittadini, nel pieno rispetto delle norme contabili. La variazione di bilancio è uno strumento dinamico che la legge consente di utilizzare per adeguare le previsioni finanziarie alle nuove esigenze dell’Ente e consentire il rispetto degli impegni assunti.

“Le proposte dell’opposizione, senza i necessari pareri tecnici e contabili favorevoli, si sono dimostrate prive di concreta percorribilità”

“Le proposte dell’opposizione, senza i necessari pareri tecnici e contabili favorevoli, si sono dimostrate prive di concreta percorribilità, trasformandosi in argomenti utili soprattutto alla propaganda sui social. Proposte che, seppur politicamente comprensibili, non risultano consentite dalle norme vigenti. Accogliere impostazioni di questo tipo significherebbe riportare i bilanci del Comune indietro nel tempo, verso situazioni che la città conosce bene e che hanno contribuito a determinare le difficoltà finanziarie affrontate dall’Ente. È necessario, inoltre, fare chiarezza sulla questione del disavanzo di amministrazione. Una parte significativa delle difficoltà finanziarie che oggi il Comune è chiamato ad affrontare deriva da situazioni maturate nelle precedenti gestioni amministrative, con origini negli esercizi finanziari antecedenti al 2018. Si tratta di un’eredità finanziaria che l’attuale Amministrazione ha dovuto prendere in carico, assumendosi la responsabilità di portare avanti un percorso di risanamento e di ripianamento. Non è quindi corretto attribuire all’attuale Amministrazione responsabilità per squilibri finanziari formatisi in periodi precedenti, né dimenticare il lavoro necessario per recuperarli a partire dal Salvamessina”, rimarca la nota.

“Il Consiglio comunale ha pieno diritto di controllare, proporre e confrontarsi, ma non può trasformare il dibattito politico in un freno all’attività amministrativa”

“Riteniamo, inoltre, contraddittorio dichiarare di voler tutelare i lavoratori e, contemporaneamente, ostacolare una variazione che contiene risorse necessarie anche a garantire il pagamento delle loro spettanze. I diritti dei lavoratori non possono diventare terreno di scontro politico. Il Consiglio comunale ha pieno diritto di controllare, proporre e confrontarsi, ma non può trasformare il dibattito politico in un freno all’attività amministrativa. Abbandonare l’Aula senza contribuire alla ricerca di soluzioni significa sottrarsi alle responsabilità del proprio ruolo. La città ha bisogno di serietà, concretezza e senso delle istituzioni, non di polemiche e propaganda. Amministrare significa assumersi responsabilità, rispettare gli impegni e dare risposte ai cittadini, anche quando le scelte da compiere risultano politicamente impopolari”, conclude la nota.