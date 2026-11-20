Nove ore di battaglia politica, 29 emendamenti, ulteriori subemendamenti, momenti di tensione e continue interruzioni. Alla fine, il Consiglio comunale di Messina ha approvato a maggioranza la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, al termine di una delle sedute più lunghe e dibattute, con un confronto serrato tra i consiglieri sulle scelte economiche dell’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile. Il provvedimento è passato con 17 voti favorevoli, 5 contrari e nessun astenuto. Successivamente è stata votata anche l’immediata eseguibilità, con 17 favorevoli, nessun contrario e un astenuto. Al centro della discussione la proposta di delibera n. 252 del 22 ottobre 2026, relativa alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ai sensi dell’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali.

Un passaggio amministrativo che si è trasformato in un confronto politico sulla gestione delle risorse comunali, sulle priorità della maggioranza e sulle proposte avanzate dalle opposizioni. A infiammare ulteriormente il dibattito sono state soprattutto due bocciature: quella dell’emendamento da 80mila euro destinato alla manutenzione della segnaletica stradale, presentato dai consiglieri della Lega Amalia Centofanti e Cosimo Oteri, e quella della proposta per mantenere 1 milione e 400mila euro a sostegno delle imprese commerciali messinesi, avanzata dal consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone insieme ad altri colleghi.

Scurria incalza Basile sui conti del Comune: “il comune è in dissesto e lo dimostreremo”

Uno dei protagonisti della maratona consiliare è stato Marcello Scurria, consigliere comunale ed ex candidato sindaco del centrodestra, che ha sottoposto la proposta di delibera a un esame particolarmente approfondito, contestando la gestione economico-finanziaria dell’Amministrazione. Scurria ha concentrato il proprio intervento sulla situazione dei conti comunali e sulla frequenza delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’anno, rivolgendo critiche dirette alla Giunta Basile. “Il comune è in dissesto e lo dimostreremo, l’amministrazione comunale fa solo propaganda, è la 15ª variazione in circa 9 mesi”. La dichiarazione rappresenta una contestazione politica particolarmente netta. Il consigliere sostiene che la situazione finanziaria dell’Ente presenti criticità e annuncia l’intenzione di dimostrare la propria valutazione. Nel mirino del consigliere anche il ricorso alle variazioni di bilancio, con il riferimento alla quindicesima modifica nell’arco di circa nove mesi. Un elemento richiamato per contestare la programmazione finanziaria dell’Amministrazione comunale.

Sicurezza stradale a Messina, bocciati 80mila euro per la segnaletica: la protesta della Lega

Tra le decisioni che hanno provocato le reazioni più dure figura la bocciatura dell’emendamento da 80mila euro per il rifacimento e la manutenzione della segnaletica stradale, sia verticale sia orizzontale. A presentare la proposta sono stati i consiglieri comunali della Lega Amalia Centofanti e Cosimo Oteri, che avevano chiesto di destinare le risorse a interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni della viabilità cittadina. Secondo quanto riferito dai due esponenti politici, l’emendamento “aveva ottenuto il parere favorevole dei dirigenti competenti e del Collegio dei revisori dei conti“. Centofanti e Oteri collegano la proposta “alla necessità di rafforzare la prevenzione degli incidenti stradali, richiamando i numerosi episodi mortali che negli ultimi mesi hanno colpito la città di Messina”.

“Esprimiamo profonda indignazione per la bocciatura, in Consiglio comunale, dell’emendamento alla proposta di variazione di bilancio, con il quale chiedevamo di destinare 80 mila euro al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale. Una decisione politicamente incomprensibile e ancora più grave se si considera che l’emendamento aveva ricevuto il parere favorevole dei dirigenti competenti e del Collegio dei revisori dei conti. Non sussistevano, dunque, ostacoli di natura tecnica o contabile: la bocciatura è stata una scelta esclusivamente politica, della quale chi ha votato contro deve assumersi la responsabilità. Di fronte ai numerosi incidenti mortali che negli ultimi mesi hanno profondamente segnato la nostra città, provocando vittime e distruggendo intere famiglie, ci saremmo aspettati un segnale concreto di attenzione e responsabilità. È invece prevalsa una logica che non tiene conto di quanto la sicurezza stradale debba rappresentare una priorità assoluta per qualsiasi amministrazione. A soli cinque giorni dalla Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, si perde un’occasione importante per dimostrare che la prevenzione non è soltanto uno slogan da utilizzare nelle occasioni ufficiali, ma un impegno che deve tradursi in interventi, investimenti e scelte amministrative”, evidenziano.

Gli 80 mila euro richiesti non rappresentavano una spesa superflua né una proposta di parte, ma un investimento nell’interesse esclusivo dei cittadini, finalizzato a migliorare la sicurezza delle nostre strade e a prevenire situazioni di pericolo. Le variazioni di bilancio sono il momento in cui un’amministrazione dimostra concretamente quali siano le proprie priorità. E il voto espresso oggi dal Consiglio comunale restituisce un quadro profondamente deludente. La sicurezza stradale non può diventare terreno di scontro politico. La memoria delle vittime merita rispetto, ma il rispetto più autentico si dimostra con la prevenzione e con la capacità di intervenire prima che si verifichino altre tragedie. Le manifestazioni di cordoglio sono doverose, ma da sole non salvano vite. Servono risorse e decisioni concrete”, concludono.

Carbone chiede 1,4 milioni per le imprese commerciali: bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia

Un altro momento di forte contrapposizione politica ha riguardato il Fondo aiuti imprese commerciali e la proposta di mantenere a disposizione delle attività economiche messinesi una somma di 1 milione e 400mila euro. L’emendamento è stato presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone, insieme ai colleghi Amalia Centofanti, Cosimo Oteri, Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile. La proposta prevedeva di mantenere le risorse vincolate al sostegno delle attività commerciali, evitando una diversa destinazione all’interno del bilancio comunale. Nella nota diffusa si legge: “1.400.000 euro destinati alle imprese commerciali della città. Una somma che non doveva essere spostata verso altre destinazioni di bilancio o per coprire il disavanzo, ma utilizzata per quello per cui era stata stanziata: aiutare le imprese messinesi. È questo il senso dell’emendamento presentato dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone (unitamente ai colleghi Centofanti, Oteri, Scurria, Capurro e Contestabile) alla Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/28 del Comune di Messina, ex art. 175 TUEL”. Il contenuto dell’emendamento era legato alla possibilità di utilizzare le risorse per un intervento diretto a favore delle imprese cittadine alle prese con le difficoltà economiche e con l’aumento dei costi di gestione.

Contributi una tantum per i commercianti: la proposta per affrontare il carovita

Nel dettaglio, Carbone aveva chiesto di predisporre un avviso pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum alle imprese commerciali di Messina, utilizzando le somme già destinate al fondo. Un intervento che, nelle intenzioni del consigliere, avrebbe rappresentato un sostegno alle attività economiche alle prese con il caro-energia, l’aumento delle bollette, gli affitti e i costi del personale. “Ho chiesto che quelle somme restassero vincolate al Fondo aiuti imprese commerciali e che si predisponesse un avviso pubblico per erogare un contributo una tantum alle imprese cittadine colpite dal carovita” dichiara Carbone. “Un piccolo segnale di attenzione da parte del Consiglio Comunale verso chi ogni giorno tiene aperta la saracinesca, paga affitti, bollette, dipendenti, nonostante il caro-vita e il caro-energia” continua. Anche questo emendamento, tuttavia, è stato bocciato dalla maggioranza, alimentando le contestazioni dei consiglieri che lo avevano sottoscritto.

La reazione di Dario Carbone: “io ho scelto di stare dalla parte delle imprese”

Dopo la bocciatura, il consigliere di Fratelli d’Italia ha espresso il proprio disappunto, sostenendo che la proposta avrebbe consentito di mantenere risorse importanti a disposizione delle attività commerciali. “Mi dispiace perché non si trattava di una questione politica, ma di una scelta concreta: lasciare 1 milione e 400.000 euro alle imprese o spostarli altrove. Io ho scelto di stare dalla parte delle imprese. Continuerò a farlo.”

Bilancio Messina 2026-2028, l’Amministrazione Basile ottiene il via libera tra le polemiche

Il risultato conclusivo della lunga maratona è l’approvazione a maggioranza della proposta di delibera n. 252, relativa alla variazione del bilancio di previsione finanziario del Comune di Messina per il triennio 2026-2028. Il voto favorevole di 17 consiglieri, contro 5 contrari, ha consentito il via libera al provvedimento, seguito dall’approvazione della sua immediata eseguibilità. Ma l’esito amministrativo non cancella le polemiche emerse durante le nove ore di discussione. Le contestazioni di Marcello Scurria sulla situazione finanziaria dell’Ente e quelle dei consiglieri della Lega e di Fratelli d’Italia sugli emendamenti bocciati restano al centro del confronto politico.

La discussione ha messo in evidenza tre questioni distinte ma collegate: la valutazione complessiva dei conti comunali, gli interventi destinati alla sicurezza stradale e le risorse per il sostegno delle imprese commerciali. Da una parte l’Amministrazione Basile ottiene l’approvazione della variazione finanziaria, dall’altra le opposizioni contestano alcune scelte compiute durante l’esame degli emendamenti e chiedono maggiore attenzione alle priorità che ritengono fondamentali per la città.