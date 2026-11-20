Consiglio comunale fiume a Messina, dove è in corso una lunga e articolata discussione sulla proposta di delibera n. 252 del 22 ottobre 2026, relativa alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, ai sensi dell’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). La seduta è caratterizzata da un confronto acceso tra i consiglieri comunali, con momenti di tensione e numerose interruzioni dei lavori. Al centro del dibattito ci sono i 27 emendamenti presentati alla proposta di delibera, attualmente oggetto di discussione in aula.

Messina, 27 emendamenti alla variazione di bilancio: dibattito acceso in Consiglio comunale

La discussione sulla variazione del bilancio di previsione 2026-2028 sta impegnando il Consiglio comunale di Messina in una seduta particolarmente lunga, durante la quale i consiglieri stanno esaminando gli emendamenti presentati al provvedimento. Il confronto ha registrato diversi momenti di tensione, accompagnati da ripetute richieste di interruzione dei lavori avanzate dai rappresentanti dell’assemblea cittadina. Uno dei principali elementi al centro della discussione riguarda i pareri dei revisori dei conti sugli emendamenti, sui quali sono state sollevate richieste di chiarimento e approfondimento da parte dei consiglieri.

In aula il sindaco Federico Basile, i dirigenti comunali e i revisori dei conti

Alla seduta sono presenti il sindaco di Messina Federico Basile, i dirigenti comunali e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente (collegati da remoto). La loro presenza accompagna l’esame della proposta di variazione di bilancio e dei numerosi emendamenti presentati, con particolare attenzione agli aspetti contabili e ai relativi pareri. Le ripetute richieste di sospensione e le discussioni tra i consiglieri stanno scandendo i lavori dell’assemblea, impegnata nell’esame di un provvedimento che interviene sul bilancio di previsione finanziario del Comune per il triennio 2026-2028.

Variazione di bilancio 2026-2028, la discussione prosegue a Palazzo Zanca

Il Consiglio comunale continua dunque il confronto sulla proposta di delibera n. 252, con i 27 emendamenti al centro di una discussione che ha già fatto registrare tensioni e numerose interruzioni. Resta aperto l’esame delle modifiche proposte al documento finanziario, mentre l’attenzione dei consiglieri si concentra anche sui pareri espressi dai revisori dei conti. La seduta prosegue a Palazzo Zanca, con il dibattito ancora in corso e senza che sia stato comunicato, al momento, l’esito definitivo dell’esame della variazione di bilancio.