Una furia. E non è l’unico. La folle scelta del Sindaco di Milano Giuseppe Sala di chiamare l’Albero di Natale, nella centralissimo piazza Duomo, “Albero del dono”, sta facendo infuriare un po’ tutti, in svariati settori, anche e soprattutto della politica, e non solo di Sinistra. Uno degli interventi più duri è senza dubbio quello del giornalista Nicola Porro, che in un video non le ha mandate a dire, scagliandosi contro gli ideatori di questa assurda decisione.

“Quello di cui vi sto parlando è la morte della nostra civiltà occidentale.

A Milano hanno deciso di mettere un albero, un abete preso dal Trentino, nel centro della piazza del Duomo. Nella piazza del Duomo c’è il Duomo. Il Duomo è una cosa che hanno fatto dei religiosi, dei religiosi cristiani, cattolici. Noi abbiamo il Duomo a Milano, non abbiamo la moschea, non abbiamo la statua di Buddha, abbiamo il Duomo. E l’amministrazione comunale ha deciso che non si chiamerà l’Albero di Natale, ma l’albero del dono. Ma vaffanculo! Io vorrei che una mandria di Rottweiler domani mattina ci vanno a cagare sopra. Tu a Piazza Duomo c’hai l’albero del dono, pagato da una multinazionale farmaceutica che loro odiano. L’albero del dono, ma come come gli viene in mente? Ma perché ci dobbiamo vergognare del Natale? Davanti al Duomo! A noi se ci arriva uno, gli facciamo il dono, prendetevelo! Prendetevelo all’Italia, prendetevi le nostre case, prendetevi la nostra cultura, prendetevi la nostra tradizione, l’albero del dono! Ma il dono di che? Io voglio sapere, ma che cazzo dobbiamo donare, sta ceppa?” ha detto. Di seguito il video.