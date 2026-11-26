La denominazione “Albero del dono” attribuita all’albero di Natale di Piazza Duomo a Milano, una scelta del sindaco Giuseppe Sala che ha suscitato numerose polemiche, alimenta il dibattito sul valore delle tradizioni cristiane e sul significato delle festività natalizie. Sulla vicenda è intervenuto anche il sacerdote reggino don Giovanni Zampaglione, affidando una riflessione sulla necessità di preservare le radici cristiane del Natale senza rinunciare all’accoglienza e al rispetto delle altre culture. “Ma siamo arrivati veramente al capolinea? Cari amici di fb e non, oggi voglio fermarmi a riflettere insieme a voi, con il cuore aperto di chi vive ogni giorno in mezzo alla gente, tra le gioie e le fatiche delle nostre comunità. Mi capita spesso di leggere notizie che lasciano l’amaro in bocca. Nelle scuole si cancellano le recite tradizionali o si tagliano i canti della Natività per paura di ‘urtare la sensibilità’ di qualcuno. E come se non bastasse, ecco l’ultima trovata: cambiare nome all’Albero di Natale, ribattezzandolo ‘Albero d’inverno’ o, come si sente dire in giro ‘L’albero del dono'”.

Don Giovanni Zampaglione e il significato cristiano del Natale

Il sacerdote reggino si sofferma quindi sul significato del dono, interrogandosi sul rapporto tra inclusione, identità religiosa e salvaguardia delle tradizioni. “Attenzione il dono è una cosa bellissima, è l’essenza stessa dell’amore. Ma possiamo parlare di dono dimenticando Chi è il primo e più grande Dono fatto all’umanità? Svuotare le parole e i simboli del loro significato originale, in nome di un falso buonismo o di un’inclusione malintesa, non ci rende più accoglienti. Ci rende solo più poveri, senza radici e senza identità. Chi ha fede non ha paura della tradizione altrui, perché sa che la propria identità è una casa accogliente, non una fortezza chiusa. La Parola di Dio su questo è chiarissima e ci scuote dal torpore. Nel Vangelo di Matteo, Gesù ci ricorda che siamo chiamati a non nasconderci: ‘Voi siete la luce del mondo…non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. (Mt.5,14-15). E l’apostolo Paolo ci invita a non cedere al pensiero unico del momento: ‘Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare’ (Rm.12,2). Togliere Cristo dal Natale significa ridurre lo scandalo meraviglioso di un Dio che si fa Bambino a una semplice festa commerciale o a una favola d’inverno. Se togliamo il festeggiato cosa rimane della festa?“

L’invito del sacerdote a riscoprire le proprie radici

La riflessione di don Giovanni Zampaglione si conclude con un messaggio rivolto alla comunità cristiana, invitata a cogliere il dibattito di queste settimane come un’opportunità per testimoniare la propria fede e riscoprire il significato autentico del Natale. “Allora vi dico: no, non siamo arrivati al capolinea! Questo momento di confusione è invece una grande opportunità per noi cristiani. È il tempo di risvegliare le nostre coscienze e di testimoniare, con il sorriso ma con fermezza, la bellezza della nostra fede. Prepariamo pure i nostri alberi, facciamoli diventare alberi del dono, ma ricordiamoci- e ricordiamo ai nostri figli- che quel dono ha un nome preciso: GESÙ. Vi abbraccio tutti uno per uno, e vi auguro un cammino verso il Natale autentico, luminoso e pieno di vero amore”.