​Ventisei metri di abete arrivati dal Trentino, issati nel cuore pulsante di Milano, proprio davanti a quel Duomo che da secoli regge il passo e il peso della nostra storia, e cioè della fede e dell’anima del popolo italiano. Eppure, quest’anno, la battaglia non si gioca sulle luci o sulle palle di vetro: si gioca sulla parola Natale. Perché Beppe Sala ha deciso che quel simbolo non dovrà chiamarsi più Albero di Natale, ma “Albero del dono”. Un colpo di spugna. L’ennesimo. Come già accadde nel 2017 con le palme piantate davanti alla Cattedrale, oggi si torna a colpire al cuore la nostra identità, con la scusa di un’etichetta più “morbida”, più “inclusiva”, più docile verso chi vuole cancellare i nostri simboli. È la solita resa ideologica travestita da modernità: togliere il nome per svuotare il senso.

In questo caso, tagliare la parola “Natale” per chiamarlo “Albero del dono” è come strappare le radici a un albero e pretendere che resti in piedi. Non è un caso che la rivolta sia scoppiata ovunque: sui social e tra la gente comune, quando si tocca ciò che appartiene davvero al popolo. Quando la critica supera ogni confine, vuol dire che il vaso è colmo.

Il sindaco che fa la predica e sfida tutti

E la risposta di Sala? Sempre la stessa chiusura di chi non accetta di essere contraddetto e vuole avere ragione a tutti i costi. Liquida tutti tirando in ballo il 2020 come se uno sbaglio passato potesse giustificare quello di oggi, e poi si mette a fare la predica su chi va a messa o chi è un vero cristiano, arrivando a lanciare sfide pubbliche. Che vergogna. La fede cattolica e le nostre tradizioni non si misurano a chi va in prima fila o a chi sfida gli altri a parole. L’Albero di Natale non ha un singolo “inventore”, ma una storia antica e potente che parte dai riti invernali legati alla vita che non muore, passa per i racconti medievali dell’albero del Paradiso e prende forma tra l’Alsazia del Cinquecento e le cronache di Strasburgo, con i rami carichi di mele, dolci e candele che richiamavano la luce di Cristo e la promessa della salvezza, per poi diffondersi non solo in Europa e in Italia — dal Quirinale di fine Ottocento fino all’albero voluto in Piazza San Pietro da Giovanni Paolo II nel 1982 — ma in tutto il mondo, dalle Americhe fino ai Paesi più lontani, diventando un segno universale di festa e di fede.

È quell’albero che profuma di resina, che addobbiamo insieme ai nonni e ai genitori, che scalda le sere d’inverno con le luci e i ricordi d’infanzia: un’atmosfera di un tempo che ora, dietro questa ennesima follia, rischia piano piano di scomparire. Non serve nessun patentino per dire che chiamare l’Albero di Natale col suo vero nome è un diritto. Il 4 dicembre si accenderanno le 60mila luci led e Piazza Duomo brillerà. Ma il vero giudizio è già nel cuore della gente che non ci sta a farsi cancellare: potete cambiargli nome quante volte volete, ma per Milano e per l’Italia resterà per sempre l’Albero di Natale. Perché la nostra storia, la nostra fede e i nostri ricordi non si svendono.