Inchiesta Reggina, le precisazioni di Minasi: “mai attaccato i tifosi. L’Amministrazione Falcomatá parlava di ripartenza morale, ma le carte della Procura dicono altro”

“In merito ad alcune strumentali ed errate interpretazioni del mio comunicato di ieri, intendo chiarire una volta per tutte un punto fondamentale: non ho mai nominato i tifosi, non ho mai fatto riferimento ai gruppi organizzati, né tantomeno la mia riflessione era diretta a chi vive la Curva e lo stadio con passione pura. Al contrario, considero da sempre la nostra tifoseria la prima, autentica parte lesa di tutta questa mortificante vicenda. I tifosi della Reggina fanno sacrifici veri da anni per seguire la maglia in tutta Italia e meritano soltanto rispetto e tutela”. Così il Senatore reggino della Lega, Tilde Minasi, interviene per sgombrare il campo da equivoci e ribadire l’esclusivo perimetro politico del suo intervento, quello espresso ieri in una nota per commentare le carte della Procura Federale sull’inchiesta riguardante gli ultras e la vecchia proprietà amaranto.

“Voglio precisare con chiarezza – prosegue la Senatrice – che, fermo restando il dovuto rispetto per le garanzie giudiziarie, la presunzione d’innocenza e la massima cautela dovuta a un’inchiesta che è soltanto all’inizio e per la quale non vi è alcuna sentenza definitiva, il mio intervento ha voluto esprimere una netta e irrevocabile condanna politica e morale. Dagli atti resi noti emerge lo scoperchiamento di un vero vaso di Pandora su una gestione societaria sleale e immorale, che ha ricalcato le orme del disastro a cui avevamo già tristemente assistito con l’era Saladini” .

“Il mio duro atto d’accusa – incalza Minasi – era ed è rivolto per intero contro la vecchia amministrazione comunale a trazione PD, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’allora vicesindaco Paolo Brunetti. In 12 anni di guida della città, la sinistra ha collezionato un record negativo assoluto e senza precedenti nella storia ultracentenaria amaranto: tre fallimenti societari e ben quattro campionati trascorsi nel buio dei dilettanti. Falcomatà e Brunetti hanno determinato lo sprofondo calcistico della nostra città, prima con l’epilogo di Saladini e poi scegliendo personalmente Ballarino nell’estate del 2023”.

“In quei mesi – ricorda la parlamentare reggina – l’amministrazione comunale blaterava continuamente di ripartenza morale, garantendo ai cittadini e ai tifosi che quella scelta avrebbe portato legalità e trasparenza. Oggi, invece, le carte della Procura della Repubblica e le intercettazioni ci consegnano un quadro grottesco, a dir poco surreale: altro che rigore e legalità, quello che sembra emergere è una gestione caratterizzata da assoluta indegnità, mediocrità e pratiche torbide. Questa è la verità politica che nessuno può cancellare”.

“Proprio perché i tifosi reggini hanno subito per anni l’umiliazione di promesse tradite e di gestioni inadeguate, era doveroso denunciare questa pagina buia. Oggi, fortunatamente, la città e la tifoseria possono finalmente contare su una proprietà nuova, solida, davvero trasparente e ambiziosa, capace di restituire credibilità al nostro calcio e di riportare la Reggina sui palcoscenici che merita”.