Reggina, Minasi sull’inchiesta: “sgomento per le intercettazioni, aperto il vaso di pandora sulla vecchia gestione scelta dal PD. Con Lotito ritrovata serietà”

Le rivelazioni sull’inchiesta della Procura Federale relativa ai rapporti tra la precedente dirigenza della Reggina e alcuni esponenti della tifoseria organizzata provocano anche le prime reazioni politiche. A intervenire è il senatore reggino della Lega, Tilde Minasi, che commenta il contenuto del documento firmato dal procuratore federale Giuseppe Chiné, nel quale vengono ricostruiti incontri, intercettazioni telefoniche e ambientali e presunte dazioni di denaro contante da parte degli ex dirigenti amaranto. Una vicenda che, secondo Minasi, rappresenta il simbolo di una stagione particolarmente negativa per la società e per l’intera città, con responsabilità che il parlamentare riconduce anche alle scelte della precedente amministrazione comunale. Il riferimento è alla gestione della Reggina prima del cambio di proprietà e al ruolo svolto dalla politica locale nel percorso che aveva portato alla ripartenza del club.

Minasi sull’inchiesta Reggina: “Un clima tossico, inquinato e mortificante”

“Quanto emerge dalle carte della Procura e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali suscita profondo sconcerto e indignazione. Viene finalmente scoperchiato un vaso di Pandora che rivela il clima tossico, inquinato e mortificante in cui era sprofondata la nostra squadra di calcio, trascinata in un autentico buio pesto dopo anni di scelte scellerate e promesse sbandierate ai quattro venti”. Sono parole particolarmente dure quelle utilizzate da Minasi per commentare gli sviluppi dell’inchiesta che coinvolge Antonino Ballarino e Virgilio Salvatore Minniti, precedenti vertici della società amaranto. Il documento integrale visionato e raccontato da StrettoWeb contiene la ricostruzione dei rapporti intrattenuti con tre esponenti del gruppo ultras “Diffidati Liberi – Curva Sud Reggio Calabria”, con la contestazione di consegne di denaro contante per almeno 7.300 euro e intercettazioni nelle quali emerge la successiva decisione di interrompere i contatti. Si tratta di contestazioni contenute nella comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, rispetto alle quali devono ancora essere definiti gli eventuali esiti del procedimento disciplinare.

Le critiche al PD e a Brunetti: “Il giudizio politico e morale è inappellabile”

Il senatore della Lega sposta quindi l’attenzione sulle responsabilità politiche legate alla precedente gestione della Reggina, chiamando direttamente in causa l’ex amministrazione comunale e l’allora vicesindaco Paolo Brunetti. “Al netto dei profili strettamente giudiziari e del percorso della giustizia sportiva, di cui attendiamo gli esiti con doveroso rispetto, il giudizio politico e morale su quella stagione è inappellabile. Non possiamo dimenticare chi ha portato e benedetto quella società: fu la vecchia amministrazione comunale a trazione PD, con in testa l’allora vicesindaco Paolo Brunetti, a compiere quella scelta specifica, raccontando alla cittadinanza e ai tifosi che si trattava del progetto della ripartenza morale, dell’onestà, della legalità e della trasparenza. La realtà svelata dagli atti istruttori racconta una storia diametralmente opposta, fatta di compromessi inaccettabili, dinamiche torbide e abusi che nulla hanno a che spartire con i valori dello sport e con la dignità di Reggio Calabria”.

Il sostegno a Lotito e Cannizzaro: “La Reggina ha voltato pagina”

Nell’ultima parte del suo intervento, Minasi sottolinea la discontinuità tra la precedente gestione e l’attuale proprietà della Reggina, richiamando anche il passaggio del documento della Procura Federale che esclude i presupposti per attribuire responsabilità disciplinari dirette o oggettive all’attuale società. Il senatore esprime quindi apprezzamento per il ruolo svolto da Claudio Lotito e dal sindaco Francesco Cannizzaro nel percorso che ha portato al cambio di proprietà. “Oggi, fortunatamente, quella pagina buia è definitivamente chiusa, come certificato anche dalla netta cesura societaria riconosciuta dagli stessi organi inquirenti. La Reggina è ripartita su basi radicalmente diverse grazie all’impegno, alla determinazione e alla concretezza del collega e amico senatore Claudio Lotito. Con il suo intervento, stimolato dal sindaco Cannizzaro, la società ha voltato pagina nei fatti, impostando una gestione all’insegna del rigore gestionale, della trasparenza e del rispetto assoluto delle regole. La Reggio perbene e la tifoseria amaranto meritano questa serietà: legalità e passione sportiva devono camminare insieme, senza mai più cedere il passo a gestioni opache e ricatti”.