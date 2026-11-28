Il nuovo FlyBusMessina nasce da un approfondito lavoro di analisi delle esigenze dei viaggiatori, con l’obiettivo di rendere più agevole il collegamento tra Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria. Dalla programmazione delle corse in funzione dei principali voli alla definizione delle tariffe, passando per le agevolazioni riservate agli automobilisti, il servizio rappresenta un tassello della strategia di mobilità intermodale. Non si escludono, inoltre, ulteriori implementazioni sulla base delle esigenze che emergeranno con l’effettivo utilizzo della nuova linea. A illustrare i criteri che hanno portato alla definizione del nuovo collegamento tra Messina e Reggio Calabria è l’assessore Caruso, che ha evidenziato il lavoro svolto insieme ad ATM per offrire un servizio rispondente alle reali necessità dei passeggeri. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di costruzione dell’Area Integrata dello Stretto, attraverso il potenziamento dei collegamenti tra le due sponde.

FlyBusMessina: corse tutti i giorni e coincidenze con i principali voli

Uno degli aspetti centrali del nuovo collegamento è rappresentato dalla programmazione degli orari. L’obiettivo è garantire ai viaggiatori un servizio funzionale alle partenze e agli arrivi dei principali voli dell’Aeroporto dello Stretto, assicurando la continuità del collegamento durante tutti i giorni della settimana. “Abbiamo lavorato insieme ad ATM alla definizione di un servizio che rispondesse alle reali esigenze dei viaggiatori, programmando le corse in funzione dei principali collegamenti aerei e garantendo la continuità del servizio per tutti i giorni della settimana”, evidenzia l’assessore Caruso.

FlyBusMessina, attenzione alle tariffe e alle agevolazioni per il parcheggio Cavallotti

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’accessibilità del servizio, alla politica tariffaria e alla possibilità di integrare il collegamento aeroportuale con il sistema dei parcheggi cittadini. Una delle novità più interessanti per i viaggiatori riguarda proprio l’agevolazione prevista per coloro che raggiungeranno il terminal di partenza con la propria automobile, scegliendo successivamente di utilizzare il trasporto pubblico per raggiungere lo scalo reggino. “Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, alla politica tariffaria e all’integrazione con il sistema della sosta, prevedendo anche un’agevolazione per chi sceglierà di lasciare la propria auto al parcheggio Cavallotti”, rimarca.

Messina e Reggio Calabria, la strategia della mobilità intermodale

Il nuovo servizio non rappresenta soltanto un collegamento aeroportuale, ma rientra in una più ampia strategia finalizzata a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico anche per gli spostamenti di medio e lungo raggio. L’integrazione tra differenti modalità di trasporto costituisce uno degli elementi centrali del progetto, offrendo ai cittadini un’alternativa all’utilizzo dell’automobile privata per raggiungere l’aeroporto. “Il FlyBusMessina rappresenta un importante tassello della nostra strategia di mobilità intermodale, che punta a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico anche per gli spostamenti di medio e lungo raggio”, puntualizza.

FlyBusMessina, il servizio potrà essere ulteriormente implementato

L’attivazione della nuova linea rappresenta un punto di partenza. L’amministrazione seguirà infatti l’andamento del collegamento, prestando attenzione alle esigenze manifestate dai passeggeri e valutando la possibilità di apportare eventuali miglioramenti. “Monitoreremo l’andamento del servizio e le esigenze dell’utenza per valutarne eventuali implementazioni”, conclude l’assessore Caruso. La risposta dei viaggiatori sarà dunque determinante per valutare le prospettive future del FlyBusMessina, uno dei primi risultati concreti del percorso di integrazione tra le due città dello Stretto.