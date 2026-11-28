Una nuova tappa nel percorso di integrazione tra Messina e Reggio Calabria, ma anche un importante salto di qualità per il trasporto pubblico locale. Con l’attivazione del FlyBusMessina, ATM amplia la propria offerta di servizi, garantendo un collegamento diretto tra la città peloritana e l’Aeroporto dello Stretto, operativo tutti i giorni della settimana e con corse associate ai principali collegamenti aerei dello scalo reggino. Particolare soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo è stata espressa dal presidente dell’Azienda Trasporti di Messina, Sterrantino, che ha sottolineato il lavoro di squadra svolto dai dipendenti di ATM, sotto il coordinamento del direttore generale Claudio Iozzi, per rendere operativo il nuovo servizio.

FlyBusMessina, il nuovo collegamento diretto con l’Aeroporto di Reggio Calabria

La nuova linea rappresenta un’importante novità per i cittadini messinesi che intendono usufruire dei collegamenti aerei garantiti dall’Aeroporto di Reggio Calabria. La programmazione delle corse in funzione dei principali voli e la continuità del servizio sette giorni su sette costituiscono gli elementi centrali dell’iniziativa. Il collegamento assume un significato rilevante anche per ATM, che estende la propria attività nell’ambito di un sistema di mobilità interconnesso tra le due sponde dello Stretto.

FlyBusMessina, Sterrantino: “Atm alza l’asticella”

La presidente dell’Azienda Trasporti ha evidenziato l’importanza del nuovo servizio, sottolineando come la sua attivazione rappresenti una giornata storica per l’azienda e il risultato dell’impegno del personale. Un lavoro che ha visto coinvolti i dipendenti di ATM, sotto la regia del direttore generale Claudio Iozzi. “Con il “FlyBusMessina”, che garantirà il collegamento diretto tra Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria sette giorni su sette con corse associate ai principali voli dello scalo aeroportuale reggino, Atm alza l’asticella. Oggi – dichiara il Presidente Sterrantino– è una giornata storica, alla quale arriviamo grazie ad un grande lavoro di squadra dei dipendenti di ATM, dietro la regia del nostro direttore generale Claudio Iozzi”.

Messina e Reggio Calabria sempre più unite: il protocollo d’intesa diventa realtà

L’attivazione del FlyBusMessina assume una particolare rilevanza anche sul piano istituzionale. A poche settimane dalla sottoscrizione dello storico accordo tra Messina e Reggio Calabria, il progetto di integrazione tra le due città si traduce in un servizio concreto a disposizione dei cittadini. Il collegamento aeroportuale costituisce uno dei risultati della collaborazione avviata dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro, impegnati nella costruzione dell’Area Integrata dello Stretto. “La nuova linea di ATM “FlyBusMessina” unirà le due sponde dello Stretto e renderà concreto quanto previsto dal Protocollo d’Intesa firmato solo poche settimane fa dal sindaco di Messina Federico Basile e del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzzaro”, rimarca.

ATM Messina, la nuova sfida della mobilità integrata nello Stretto

Con il FlyBusMessina, l’Azienda Trasporti prosegue il proprio percorso verso un modello di mobilità integrata e interconnessa, nel quale il trasporto pubblico locale diventa parte di un sistema di collegamenti che supera i confini geografici e amministrativi della città. La nuova linea permette infatti di mettere in relazione il trasporto pubblico terrestre, quello marittimo e quello aereo, offrendo ai passeggeri un collegamento diretto con lo scalo reggino. “ATM continua il suo viaggio guidando il cambiamento e rendendo il trasporto pubblico locale sempre più integrato con una mobilità interconnessa”, conclude il presidente Sterrantino.