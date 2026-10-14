Reggio Calabria e Messina, 70 anni dopo il sogno diventa realtà: Cannizzaro e Basile firmano lo storico accordo su una nave nello Stretto | STORIA

Ci sono date che hanno un significato particolare nella storia di un territorio. Il 28 dicembre 1956 è una di queste. Il 16 ottobre 2026 potrebbe diventarlo altrettanto. Tra questi due giorni ci sono quasi settant’anni di storia, di occasioni mancate, di progetti rimasti sulla carta, di aspirazioni comuni e di una convinzione che non è mai venuta meno: Reggio Calabria e Messina, pur appartenendo a due Regioni differenti, rappresentano le due metà di una stessa realtà geografica, economica, culturale e sociale. Venerdì, nel cuore dello Stretto di Messina, questa visione compirà un nuovo e significativo passo istituzionale. Non in una sala consiliare, non in un palazzo municipale e neppure sulla terraferma, ma a bordo di una nave in navigazione tra le due sponde, i sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile, insieme alle rispettive giunte comunali, sottoscriveranno un documento condiviso destinato al Governo nazionale.

L’obiettivo è dare finalmente una prospettiva istituzionale all’Area integrata dello Stretto, superando la frammentazione amministrativa che caratterizza due città separate da pochi chilometri di mare, ma unite quotidianamente da relazioni lavorative, economiche, familiari, universitarie e culturali. Non sarà ancora la costituzione formale di un’unica area metropolitana interregionale, per la quale saranno necessari ulteriori passaggi normativi e istituzionali. Sarà però un atto politico e amministrativo comune, frutto di un percorso che nelle ultime settimane ha visto i due sindaci lavorare insieme su problemi, obiettivi e prospettive condivise. La novità non consiste soltanto nella firma di un documento, ma soprattutto nella volontà delle due amministrazioni di presentarsi insieme davanti al Governo, chiedendo un quadro istituzionale capace di accompagnare la collaborazione tra le due sponde. Una scelta che riporta alla memoria una delle pagine più significative della storia contemporanea dello Stretto: quella dell’Assise del 1956, quando due sindaci, Domenico Spoleti e Michelangelo Trimarchi, provarono a costruire una strategia comune per la rinascita di Reggio e Messina.

Il 28 dicembre 1956, l’Assise dello Stretto: quando Reggio e Messina provarono a cambiare insieme il proprio destino

Per comprendere il significato dell’appuntamento di venerdì bisogna tornare indietro al 28 dicembre 1956, quando a Palazzo Zanca, sede del Municipio di Messina, si tenne una riunione destinata a entrare nella storia delle relazioni tra le due città. L’iniziativa, conosciuta come “Assise dello Stretto”, fu promossa dai sindaci Domenico Spoleti, primo cittadino di Reggio Calabria, e Michelangelo Trimarchi, sindaco di Messina. La data scelta non era casuale. Esattamente quarantotto anni prima, il 28 dicembre 1908, il devastante terremoto aveva colpito entrambe le città, provocando una delle più grandi tragedie della storia italiana.

Nel 1956, nonostante fosse trascorso quasi mezzo secolo, Reggio e Messina continuavano a fare i conti con le conseguenze economiche e sociali di quella catastrofe. Per questo motivo i due sindaci decisero di riunire le principali rappresentanze istituzionali delle due sponde attorno a un obiettivo comune: affrontare insieme problemi che avevano radici analoghe e che richiedevano risposte coordinate. All’incontro parteciparono i consiglieri comunali delle due città, i prefetti, ministri e parlamentari calabresi e siciliani, i presidenti delle amministrazioni provinciali, rappresentanti istituzionali e organi di stampa. Era una mobilitazione politico-istituzionale di notevole rilievo, nella quale le due comunità venivano raccontate come un unico soggetto territoriale.

Le principali questioni affrontate riguardavano il risanamento dei bilanci comunali, l’autonomia finanziaria e la necessità di ottenere strumenti straordinari per favorire lo sviluppo. L’idea di fondo era semplice: Reggio e Messina non dovevano più presentarsi separatamente davanti alle istituzioni nazionali, perché i loro problemi erano strettamente collegati e la loro rinascita avrebbe potuto essere sostenuta da un’azione comune.

Il sogno interrotto del 1957: quella seconda Assise che non si tenne mai

L’Assise del 1956 non doveva restare un appuntamento isolato. Il programma prevedeva infatti un percorso politico e istituzionale da sviluppare nei dodici mesi successivi, con l’obiettivo di arrivare alla formulazione di un progetto di legge speciale per Reggio Calabria e Messina. Il secondo incontro avrebbe dovuto svolgersi il 28 dicembre 1957, esattamente un anno dopo la prima riunione.

In quell’occasione, secondo il percorso delineato, sarebbe stato sottoscritto il progetto normativo da sottoporre al Parlamento, con il sostegno dei rappresentanti politici delle due regioni. Ma quella seconda Assise non si realizzò mai. Le ricostruzioni storiche richiamano possibili pressioni politiche che avrebbero ostacolato il proseguimento dell’iniziativa, senza però consentire di attribuire con certezza responsabilità specifiche per il suo mancato svolgimento.

Il risultato fu comunque evidente: l’ambizioso percorso istituzionale avviato nel 1956 non arrivò alla legge speciale immaginata dai promotori. Quell’esperienza non scomparve però dalla memoria collettiva. Al contrario, contribuì a consolidare l’idea di uno Stretto inteso non come una frontiera tra Sicilia e Calabria, ma come il centro geografico di una comunità più ampia.

Per decenni, quell’intuizione è riemersa periodicamente nel dibattito pubblico, attraverso iniziative, protocolli, incontri e proposte politiche. La grande questione è sempre stata la stessa: trasformare una vicinanza geografica e culturale già esistente in una collaborazione istituzionale stabile, capace di incidere sulla vita dei cittadini. Settant’anni dopo, Cannizzaro e Basile ripartono proprio da questo interrogativo.

Da Spoleti e Trimarchi a Cannizzaro e Basile: due generazioni di sindaci, lo stesso obiettivo

Il parallelismo tra il 1956 e il 2026 è particolarmente significativo. Settant’anni fa furono Domenico Spoleti e Michelangelo Trimarchi a comprendere che le difficoltà di Reggio e Messina non potevano essere affrontate esclusivamente attraverso iniziative separate. Oggi sono Francesco Cannizzaro e Federico Basile a riprendere quella visione e a cercare di tradurla in un percorso politico-amministrativo comune.

Le condizioni storiche sono profondamente cambiate, così come gli strumenti a disposizione delle amministrazioni. Ma il principio rimane quello che aveva ispirato l’Assise dello Stretto: le due città possono rafforzare le rispettive prospettive di sviluppo attraverso la collaborazione. La differenza più evidente rispetto a molte iniziative del passato è la sequenza degli appuntamenti che ha caratterizzato le ultime settimane.

Il dialogo tra Cannizzaro e Basile non si è limitato a una dichiarazione d’intenti. I due primi cittadini hanno partecipato a incontri istituzionali sulle infrastrutture, discusso delle esigenze dei collegamenti tra le sponde e individuato la necessità di sottoscrivere un documento da presentare al Governo. Il percorso è passato da Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, a Palazzo Zanca, a Messina, per arrivare alla seduta congiunta prevista venerdì nel cuore dello Stretto. È proprio questa continuità del confronto a rappresentare uno degli aspetti più significativi della collaborazione.

Il lavoro di Francesco Cannizzaro: dai porti all’aeroporto, una strategia per il futuro di Reggio Calabria

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha assunto un ruolo centrale nell’avvio di questa nuova fase, inserendo il progetto dell’Area integrata dello Stretto nel confronto sulle grandi infrastrutture e sulle prospettive economiche del territorio. Un passaggio importante si è registrato il 5 ottobre, quando Palazzo Alvaro ha ospitato l’incontro dedicato al futuro del porto di Reggio Calabria, con la partecipazione dello stesso Cannizzaro, del sindaco di Messina Federico Basile e del presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto Francesco Rizzo. Al centro della discussione, il piano di investimenti da 100 milioni di euro per il porto reggino, con prospettive di sviluppo legate alla portualità turistica, alle crociere e alla valorizzazione dell’infrastruttura. L’incontro ha consentito di inserire le prospettive del porto reggino in un quadro territoriale più ampio, comprendente anche Messina e gli altri scali del sistema portuale dello Stretto.

Il ruolo decisivo di Federico Basile: Messina guarda a Reggio come una risorsa, non come una concorrente

Altrettanto significativo è il ruolo svolto dal sindaco di Messina Federico Basile, che ha partecipato attivamente al confronto e ha avanzato proposte concrete soprattutto sul tema della mobilità. Durante l’incontro del 5 ottobre a Reggio Calabria, Basile ha richiamato l’attenzione sulla necessità di utilizzare pienamente le infrastrutture già presenti nell’Area dello Stretto. Il primo cittadino messinese ha riconosciuto apertamente il valore dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria anche per la popolazione della provincia di Messina, sottolineando l’importanza di migliorare i collegamenti tra lo scalo e la sponda siciliana. Un riconoscimento importante, perché supera la tradizionale lettura delle infrastrutture come patrimonio esclusivo del territorio sul quale si trovano. Basile ha posto inoltre l’accento sulla necessità di ripristinare il collegamento marittimo attraverso il pontile aeroportuale e di rendere più efficiente il sistema degli aliscafi, individuando nella mobilità una delle principali questioni da affrontare insieme. Il sindaco ha anche valorizzato l’esistenza di strumenti di collaborazione già operativi, a cominciare dall’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, che riunisce infrastrutture situate su entrambe le sponde.

Durante il confronto a Reggio, Basile ha riconosciuto il ruolo di Cannizzaro nell’avvio del percorso istituzionale, sottolineando l’importanza di procedere con decisioni concrete e non limitarsi a riaffermare un obiettivo già ampiamente condiviso. La sua proposta di arrivare a un atto sottoscritto dalle rispettive giunte ha rappresentato uno dei passaggi che hanno condotto all’appuntamento del 16 ottobre.

Il 9 ottobre a Palazzo Zanca la seconda tappa: dalle idee alle prime proposte operative

Dopo il primo confronto a Reggio Calabria, il dialogo è proseguito il 9 ottobre a Messina, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. L’incontro, dedicato al tema “Oltre lo Stretto. Infrastrutture e connessioni per una nuova area del Mediterraneo”, ha rappresentato un’ulteriore occasione per approfondire i contenuti della collaborazione. In quella sede Cannizzaro e Basile hanno discusso dei collegamenti tra le due sponde, della valorizzazione dell’aeroporto reggino e della necessità di rendere più efficiente la mobilità quotidiana. Una delle novità annunciate è stata l’ipotesi di attivare a partire da dicembre un collegamento in autobus tra Messina e l’aeroporto Tito Minniti, con partenza dal parcheggio Cavallotti e coinvolgimento di ATM.

Si tratta di un servizio programmato, la cui effettiva attivazione dovrà essere verificata nei successivi passaggi organizzativi. Accanto a questa proposta è emersa la volontà di approfondire la possibilità di recuperare il pontile aeroportuale, per favorire un collegamento via mare più diretto con lo scalo reggino, oltre al coordinamento tra trasporto pubblico locale e servizi marittimi. Le due amministrazioni hanno quindi individuato nella mobilità uno dei primi settori nei quali cercare risultati tangibili.

L’aeroporto Tito Minniti, un’infrastruttura strategica per entrambe le città

Il tema dell’aeroporto di Reggio Calabria è forse uno degli esempi più immediati di cosa potrebbe significare, nella vita quotidiana, una vera Area integrata dello Stretto. Lo scalo si trova sulla sponda calabrese, ma la sua posizione geografica gli consente di rappresentare un’opportunità anche per Messina e per una parte della Sicilia nordorientale.

La questione, come hanno evidenziato Cannizzaro e Basile, è rendere questa opportunità più facilmente accessibile. Per molti cittadini messinesi, infatti, la possibilità di utilizzare l’aeroporto reggino dipende anche dalla qualità e dalla regolarità dei collegamenti attraverso lo Stretto. L’eventuale recupero del pontile aeroportuale potrebbe contribuire a migliorare l’accessibilità dello scalo, mentre i nuovi collegamenti su gomma potrebbero ampliare le alternative di trasporto disponibili. La prospettiva è quella di considerare l’aeroporto non più soltanto come un’infrastruttura del Comune di Reggio Calabria, ma come un servizio capace di intercettare un bacino di utenza più ampio.

Per Reggio Calabria, questo significherebbe valorizzare ulteriormente il proprio scalo. Per Messina, vorrebbe dire disporre di maggiori possibilità di collegamento aereo. La realizzazione di questa integrazione richiederà naturalmente interventi infrastrutturali, organizzazione dei servizi e accordi con i soggetti competenti, ma il fatto che i due sindaci abbiano individuato il problema come una priorità comune rappresenta già un preciso indirizzo politico.

I porti e il Mediterraneo: l’Area dello Stretto come sistema, non come somma di due città

Accanto all’aeroporto, un altro pilastro della collaborazione riguarda la portualità. Lo Stretto ospita un sistema di infrastrutture marittime che coinvolge entrambe le sponde e che riveste un ruolo fondamentale per il trasporto delle persone, delle merci e per le attività economiche. La presenza di un’Autorità di Sistema portuale comune dimostra come, almeno in questo ambito, esista già una dimensione istituzionale che supera i confini regionali. L’incontro del 5 ottobre, dedicato agli investimenti sul porto di Reggio Calabria, si è inserito proprio in questa prospettiva. Il confronto con il presidente dell’Autorità portuale Francesco Rizzo ha consentito di discutere il futuro del porto reggino all’interno di una strategia che guarda anche alle altre infrastrutture dello Stretto.

Il progetto di un’Area integrata potrebbe favorire un maggiore coordinamento tra queste realtà, valorizzando le differenti funzioni degli scali e sviluppando opportunità comuni sul piano turistico, commerciale e infrastrutturale. È una prospettiva che coinvolge direttamente anche l’ambizione di rafforzare il ruolo dello Stretto nel Mediterraneo. Reggio Calabria e Messina si trovano infatti al centro di un’area di grande rilevanza geografica, caratterizzata da relazioni marittime, collegamenti nazionali e internazionali e potenzialità di sviluppo turistico ed economico. Perché questa posizione possa tradursi in benefici concreti, tuttavia, sarà necessario accompagnare la collaborazione politica con investimenti, programmazione e servizi efficienti.

La firma storica del 16 ottobre: Cannizzaro e Basile scelgono una nave in mezzo allo Stretto

Il prossimo appuntamento rappresenta il momento più significativo del percorso avviato nelle ultime settimane. Venerdì 16 ottobre 2026, le giunte comunali di Reggio Calabria e Messina si riuniranno congiuntamente a bordo di una nave in navigazione nello Stretto. La scelta del luogo possiede un evidente significato simbolico. Per la prima volta in questo percorso istituzionale, l’incontro non si terrà su una delle due sponde, ma proprio nello spazio geografico che le separa e contemporaneamente le unisce.

Il mare diventerà così il luogo di incontro delle amministrazioni, a rappresentare la volontà di costruire un futuro comune senza che una città prevalga sull’altra. Durante la seduta sarà sottoscritto un documento congiunto sull’Area integrata dello Stretto, destinato a essere trasmesso al Governo nazionale. La finalità è chiedere alle istituzioni centrali di intervenire per consentire il riconoscimento e lo sviluppo di un sistema di cooperazione strutturato tra i due territori. L’appuntamento è confermato per venerdì 16 ottobre.

Una legge nazionale per dare forza all’Area integrata dello Stretto

La collaborazione tra Reggio Calabria e Messina deve necessariamente fare i conti con un elemento istituzionale: le due città appartengono a regioni differenti. Reggio Calabria fa parte della Calabria, mentre Messina appartiene alla Sicilia, Regione a statuto speciale. Entrambe sono città metropolitane, ma operano all’interno di ordinamenti territoriali distinti. La creazione di una forma di integrazione istituzionale più strutturata richiede quindi strumenti giuridici adeguati e il coinvolgimento dei livelli di governo competenti. È proprio su questo punto che si concentra l’iniziativa promossa da Cannizzaro e Basile. Il sindaco di Messina ha già richiamato la necessità di una legge nazionale che consenta di rendere pienamente operativa l’Area integrata dello Stretto, superando i limiti di una collaborazione affidata esclusivamente a singole iniziative amministrative. La sottoscrizione di venerdì non produrrà automaticamente la nascita di una nuova città metropolitana interregionale, né comporterà di per sé l’attribuzione di nuove risorse finanziarie. Potrà invece rappresentare la base di una richiesta istituzionale unitaria, con la quale le due amministrazioni intendono portare all’attenzione del Governo nazionale la necessità di strumenti specifici per lo sviluppo dell’area. È una distinzione fondamentale per comprendere la portata dell’iniziativa: la firma non conclude il percorso, ma punta ad aprire una nuova fase.