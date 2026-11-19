Scoppia la protesta a Croce Valanidi. Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina, giovedì 19 novembre, la comunità della zona si è ritrovata in via Longhi-Bovetto per il sit-in pacifico relativamente al progetto di realizzazione di un centro migranti proprio in quell’area, esattamente sopra la scuola, quest’ultima mai entrata in funzione per inagibilità e che oltre 20 anni fa era stata realizzata – contestualmente a un parco giochi – per venire incontro alle richieste della popolazione rispetto alla dismissione di una vecchia discarica. Una vicenda che si trascina da decenni e che adesso torna al centro del dibattito cittadino, con i residenti che contestano la scelta della nuova destinazione dell’area e chiedono risposte precise alle istituzioni. Il sit-in, fissato nei giorni scorsi, rappresenta il passaggio concreto di una mobilitazione che era stata già annunciata dopo le prime proteste e la lettera inviata al Sindaco Francesco Cannizzaro e al Prefetto Clara Vaccaro.

Oggi, seppur per motivi diversi, dopo tanti e tanti anni la questione si ripropone. La comunità è scesa in strada per protestare. Vuole chiarezza, innanzitutto. Se la scuola non è mai entrata in funzione per motivi di sicurezza, come potrebbe essere agibile un centro di prima accoglienza per migranti? Qual è la tutela verso queste persone? E poi, in quella stessa area, da progetto erano previsti un parco urbano e una pista di skateboard, praticamente già definita e pronta solo all’inaugurazione, che ora verrà sostituita da questa nuova struttura. In un’area, tra l’altro, in cui tantissimi camion passano più volte al giorno per scaricare materiale di risulta. Interrogativi che i residenti pongono da settimane e ai quali chiedono risposte attraverso verifiche e documentazione ufficiale, soprattutto per quanto riguarda la salubrità del terreno e le condizioni di sicurezza.

La protesta dei cittadini e l’assenza della maggioranza

Presenti i cittadini e residenti, associazioni e Comitati di Quartiere, tra cui quelli de “Il Valanidi” e di Ravagnese, e alcuni consiglieri comunali di opposizione, tra cui Carmelo Versace, Nino Malara e Filippo Quartuccio. Non c’era nessuno, invece, della maggioranza, alcuni esponenti della quale sono anche originari della vallata del Valanidi, nonostante gli inviti degli organizzatori del sit-in. Un’assenza che ha provocato un ulteriore sfogo tra i manifestanti, già contrariati dalla mancata concertazione sul progetto. “Se loro non si presentano, vuol dire che sono scostumati e noi non ci dobbiamo vergognare di questo. Devono solo vergognarsi!” si sono sfogati alcuni cittadini. La richiesta della comunità è quella di aprire un confronto diretto con l’Amministrazione, per comprendere le ragioni della scelta e conoscere il destino degli interventi di riqualificazione già avviati.

Da ex discarica a parco urbano: una storia lunga oltre trent’anni

Come già raccontato da StrettoWeb nei giorni scorsi, l’area di Longhi-Bovetto presenta una storia complessa. Un tempo cava di argilla, negli anni Novanta venne trasformato in una discarica comunale per rifiuti solidi urbani, ufficialmente dismessa nel 2001. Dopo un lungo percorso di bonifica, nel 2023 è stata avviata un’ulteriore fase di recupero e riqualificazione. Proprio in questo contesto si inseriscono gli interventi di rigenerazione urbana che hanno portato alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, sistemi di videosorveglianza, uno spazio giochi e uno skatepark sostenibile. Il progetto di un parco urbano e archeologico, sostenuto negli anni dalla comunità e dalle associazioni locali, avrebbe dovuto rappresentare la restituzione alla cittadinanza di un territorio profondamente segnato dalla presenza della discarica.

Le parole dei Comitati di Quartiere: “Vogliamo essere rassicurati”

Nel corso della protesta, ai microfoni della stampa, sono intervenuti alcuni dei protagonisti. Raffaele Ferraro, Presidente del Comitato di Quartiere di Ravagnese, ha richiamato le promesse fatte negli anni alla popolazione e ha voluto chiarire anche il significato della mobilitazione, prendendo le distanze da qualsiasi strumentalizzazione contro l’accoglienza. “Riteniamo che questo sia un tema che ci debba obbligatoriamente vedere vicini a questa popolazione, che ha accettato un compromesso pesante, ovvero quello di convivere con una discarica per 30 anni, a fronte di una promessa, vedersi restituire l’area con una scuola e un parco, ma invece oggi la destinazione di questa zona sembra completamente diversa e senza alcuna concertazione con la popolazione. L’ascolto del popolo deve essere un metodo concreto, non solo slogan elettorale. Questa è un’area in cui si vogliono impiantare i migranti, quando invece il patto stretto con la popolazione è di restituire l’area alla cittadinanza. Se questa area non è sicura per accogliere i bambini, perché dovrebbe esserlo per i migranti? Prendiamo le distanze da chi specula e strumentalizza: questa protesta non è per essere contro l’accoglienza, ma per tutelare i diritti di tutti, non toglierne qualcuno”.

Sulla stessa linea Nicoletta Minniti, Presidente del Comitato di Quartiere “Il Valanidi”, che ha evidenziato le preoccupazioni legate alla scelta dell’area e alle procedure seguite per la realizzazione della struttura. “Sono stata invitata per i problemi dal punto di vista umano, sociale e normativo. Il Consigliere di Circoscrizione Foti ha fatto l’accesso agli atti per vedere se tutto rientra nella norma, perché qui c’è una discarica dismessa. Non si ha contezza dell’accesso agli atti in questo momento, non si sono fatte le normali procedure, ma è passato tutto in sordina, nella velocità di questo collocamento del centro migranti. Vogliamo essere, come cittadini, rassicurati sul fatto che sia tutto a posto, tutto nella norma, in termini di salute”.

Malara: “Investiti 800 mila euro, chiediamo un dialogo con l’Amministrazione”

Tra gli interventi anche quello del consigliere comunale Marcantonino Malara, che ha posto l’attenzione sugli investimenti pubblici già destinati alla riqualificazione della zona e sulla necessità di coinvolgere la rappresentanza politica nelle decisioni che riguardano il territorio. “La protesta dei cittadini muove dalla scelta di collocare in quest’area i modulo abitativi di prima accoglienza. La comunità chiede una richiesta legittima, che parte dagli anni precedenti, su cui l’Amministrazione precedente aveva iniziato a dare delle risposte. La superficie individuata, infatti, era stata oggetto di un investimento di 800 mila euro, quasi pronto, con un parco urbano e una pista di skate. La gente chiede un dialogo con l’Amministrazione, noi abbiamo chiesto una convocazione urgente della Commissione competente, neanche noi siamo stati coinvolti”.

La protesta di questa mattina segna dunque un nuovo passaggio nella vicenda di Croce Valanidi, dopo le precedenti contestazioni, l’assemblea pubblica e la lettera alle istituzioni. Al centro rimangono le richieste di trasparenza, sicurezza ambientale e confronto con la popolazione, insieme alla volontà di non vedere abbandonato il percorso di riqualificazione dell’ex discarica. I cittadini chiedono che venga fatta chiarezza sull’idoneità del sito a ospitare persone e sul futuro del parco urbano, ribadendo che la contestazione riguarda la scelta dell’area e la tutela dei diritti di tutti, compresi quelli dei migranti destinati alla struttura di prima accoglienza. La comunità non è intenzionata a fermarsi, ma anzi a proseguire nella protesta con ulteriore iniziative. A corredo dell’articolo alcune immagini del sit-in di oggi.