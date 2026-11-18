“Siamo tutti diversi ma abbiamo tutti gli stessi diritti”, “Vogliamo la scuola e il parco promessi”, “30 anni di attesa”. Sono questi i messaggi scritti sui tre grandi striscioni che i residenti di Croce Valanidi hanno preparato e affisso sui muri nell’area di Longhi Bovetto, nella zona sud di Reggio Calabria, alla vigilia della manifestazione di protesta relativamente alla decisione di realizzare un centro di accoglienza temporanea per migranti nell’area dell’ex scuola. Le scritte rappresentano l’ultimo segnale di una mobilitazione che nelle ultime settimane è cresciuta, coinvolgendo cittadini, comitati e rappresentanti politici. Il quartiere si prepara così al sit-in pacifico in programma domani, giovedì 19 novembre, alle ore 8:30, proprio in via Longhi Bovetto, nei pressi dell’area interessata dal progetto. Una protesta che, attraverso gli striscioni comparsi nelle ultime ore, mette al centro soprattutto le promesse di riqualificazione che gli abitanti ritengono non siano state mantenute e il diritto della comunità a essere ascoltata nelle decisioni sul futuro del territorio.

Dall’ex discarica al progetto del centro migranti: perché i residenti protestano

Come StrettoWeb ha raccontato nei giorni scorsi, la vicenda di Longhi Bovetto affonda le proprie radici nella storia dell’area, utilizzata inizialmente come cava di argilla e successivamente trasformata, negli anni Novanta, in una discarica comunale per rifiuti solidi urbani, dismessa ufficialmente nel 2001. Dopo un lungo percorso di bonifica, nel 2023 è stata avviata un’ulteriore fase di recupero e riqualificazione, con interventi che hanno interessato anche l’illuminazione, la videosorveglianza, la realizzazione di uno skatepark sostenibile e di un’area giochi. Il territorio, caratterizzato anche da un patrimonio di interesse naturalistico, geologico, paleontologico e archeologico, era al centro delle aspettative di trasformazione in un parco urbano e archeologico. Tra le questioni sollevate dai cittadini figura inoltre la vicenda dell’edificio scolastico realizzato come opera compensativa e mai entrato in funzione perché dichiarato inagibile. In questo contesto si inserisce la decisione di destinare una parte dell’area a un centro di accoglienza temporanea per migranti, inizialmente previsto a Bocale, in contrada Zambaldo, e successivamente trasferito a Longhi Bovetto con la determinazione dirigenziale numero 5061 del 16 ottobre 2026. Una scelta che ha alimentato il malcontento dei residenti, anche per il mancato confronto preventivo con la popolazione denunciato dai rappresentanti locali.

La mobilitazione è stata preceduta dall’assemblea pubblica del 5 novembre e dalla lettera indirizzata al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e al prefetto Clara Vaccaro da Mattia Stefania Foti, consigliere della IV Circoscrizione Reggio Sud del gruppo Impegno Civico. Nella lettera si fa riferimento anche a oltre 800mila euro di investimenti pubblici destinati a interventi di rigenerazione urbana, rispetto ai quali i residenti chiedono coerenza nelle scelte amministrative.