La protesta annunciata nei giorni scorsi adesso ha una data, un orario e un luogo preciso. Giovedì 19 novembre, alle ore 8:30, i residenti di Croce Valanidi si ritroveranno in via Longhi-Bovetto, nei pressi dell’ex scuola, per un sit-in di protesta contro la decisione di realizzare un centro di accoglienza per migranti nell’area che la comunità sperava di vedere trasformata in un parco urbano e archeologico. La mobilitazione, organizzata per manifestare pacificamente il dissenso dei cittadini, arriva dopo settimane di malcontento e dopo la lettera indirizzata al Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e al Prefetto Clara Vaccaro dal consigliere della IV Circoscrizione Reggio Sud, Mattia Stefania Foti, del gruppo Impegno Civico. StrettoWeb aveva già anticipato la possibilità di una manifestazione, ora definita anche nei dettagli organizzativi, con una locandina che invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa per far sentire la voce di un territorio che denuncia di essere stato abbandonato e ignorato.

Il sit-in di giovedì 19 novembre: i motivi della protesta

“Territorio abbandonato e ignorato”, “Promesse sfumate” e “Tutela e sicurezza ambientale”. Saranno questi i temi al centro del sit-in, durante il quale gli abitanti potranno spiegare pubblicamente le ragioni del proprio dissenso e le preoccupazioni legate alla nuova destinazione dell’area. La protesta non nasce soltanto dalla decisione di collocare una struttura di accoglienza per migranti nel quartiere, ma da una vicenda più lunga, che riguarda la storia di Longhi-Bovetto e le prospettive di recupero ambientale e urbano attese dalla popolazione. I residenti contestano soprattutto la scelta di utilizzare per questa finalità una parte del sito interessato negli anni da interventi di riqualificazione, senza che, secondo quanto denunciato dalla rappresentante circoscrizionale, sia stato preventivamente avviato un confronto con la comunità e con la rappresentanza politica locale. La manifestazione rappresenterà quindi un ulteriore passaggio della mobilitazione già avviata nelle scorse settimane.

Da parco urbano a centro migranti, la vicenda che ha acceso il malcontento

L’area di Longhi-Bovetto presenta una storia particolarmente complessa. Si tratta di un territorio di interesse naturalistico, geologico, paleontologico e archeologico, un tempo utilizzato come cava di argilla e successivamente trasformato, negli anni Novanta, in una discarica comunale di rifiuti solidi urbani. La discarica è stata ufficialmente dismessa nel 2001 e, dopo un lungo percorso di bonifica, nel 2023 è stata avviata un’ulteriore fase di recupero e riqualificazione. Negli ultimi anni il comitato di quartiere e diverse associazioni hanno sostenuto la prospettiva di realizzare un parco urbano e archeologico, valorizzando le caratteristiche paesaggistiche e scientifiche del sito. Nell’area sono stati realizzati anche interventi di rigenerazione urbana, tra cui un nuovo impianto di illuminazione, sistemi di videosorveglianza, uno skatepark sostenibile e uno spazio giochi.

La vicenda del centro migranti ha subito un’accelerazione nel mese di ottobre. Secondo la ricostruzione contenuta nella lettera indirizzata alle istituzioni, il 16 ottobre è stata pubblicata la determina dirigenziale relativa all’intervento, mentre il 18 ottobre sono iniziati i lavori. La notizia ha provocato malcontento tra i residenti, che hanno successivamente partecipato a un’assemblea pubblica organizzata il 5 novembre dal gruppo Impegno Civico. Da quell’incontro sono emerse le contestazioni e le richieste poi formalizzate dal consigliere circoscrizionale Mattia Stefania Foti nella comunicazione trasmessa al Prefetto e al Sindaco. Tra le principali osservazioni figura la convinzione che la scelta del sito non abbia tenuto sufficientemente conto della storia del quartiere, delle caratteristiche del territorio e degli investimenti già effettuati per la rigenerazione urbana. I cittadini chiedono quindi che venga rivalutata la decisione e che sia presa in considerazione una diversa ubicazione della struttura di accoglienza, preservando la possibilità di completare il progetto di riqualificazione ambientale e culturale sostenuto dalla comunità.