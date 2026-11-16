Reggio Calabria, un centro migranti al posto di un parco urbano. Non si placa l’ira dei residenti di Croce Valanidi: lettera a Sindaco e Prefetto. Ed è pronta una protesta

Un centro di accoglienza per migranti nell’area di Longhi-Bovetto, a Croce Valanidi, nella zona sud di Reggio Calabria. Una decisione già ufficializzata, con i lavori avviati da alcune settimane, che ha provocato una forte ondata di malcontento tra i residenti. Al centro della contestazione non c’è soltanto la nuova destinazione dell’area, ma soprattutto la storia di un territorio che per decenni ha dovuto convivere con una discarica comunale e che attendeva una riqualificazione attraverso la realizzazione di un parco urbano e archeologico.

A raccogliere le preoccupazioni dei cittadini è Mattia Stefania Foti, consigliere della IV Circoscrizione Reggio Sud per il gruppo Impegno Civico, che ha indirizzato una lettera al Prefetto Clara Vaccaro e al Sindaco Francesco Cannizzaro, chiedendo verifiche sull’idoneità dell’area e l’individuazione di un sito alternativo per la struttura di accoglienza.

La tensione nel quartiere è alta. I residenti contestano una scelta che, secondo quanto denunciato dal consigliere, sarebbe stata assunta senza un preventivo confronto con la popolazione e con la rappresentanza politica locale. La comunità è anche pronta a organizzare un sit-in pacifico di protesta per manifestare il proprio dissenso e chiedere alle istituzioni di ascoltare le ragioni del territorio.

La vicenda assume un significato particolare per la storia dell’area di Longhi-Bovetto, un luogo di interesse naturalistico, geologico e paleontologico, conosciuto anche per la presenza di testimonianze archeologiche. Un patrimonio che negli anni le associazioni e il comitato di quartiere hanno cercato di valorizzare, promuovendo una prospettiva di recupero ambientale e culturale.

Il sito, utilizzato in passato come cava di argilla, venne trasformato negli anni Novanta in una discarica comunale per rifiuti solidi urbani, poi dismessa ufficialmente nel 2001. Dopo un lungo percorso di bonifica, nel 2023 è stata avviata un’ulteriore fase di recupero e riqualificazione. Nell’area sono stati realizzati interventi legati alla rigenerazione urbana, tra cui un impianto di illuminazione, sistemi di videosorveglianza, uno skatepark sostenibile e uno spazio giochi.

Proprio per questo, la decisione di destinare una parte dell’area all’accoglienza dei migranti viene considerata dai residenti una contraddizione rispetto al percorso intrapreso. Nella lettera si fa riferimento anche a oltre 800mila euro di investimenti pubblici destinati a progetti di rigenerazione urbana, evidenziando il timore che venga compromessa la prospettiva di trasformare il sito in un luogo di aggregazione, cultura e valorizzazione del territorio.

La protesta riguarda anche questioni di carattere tecnico e ambientale. Nella lettera, Foti riporta le preoccupazioni dei cittadini sulla vicinanza della struttura di accoglienza all’ex discarica, richiamando i vincoli di rispetto, la gestione post-operativa del sito e il principio di precauzione sanitaria. Vengono inoltre sollevati interrogativi sulla stabilità del terreno e sulla pericolosità idrogeologica dell’area individuata.

Si tratta di criticità segnalate dalla rappresentante circoscrizionale e dalla comunità, sulle quali viene richiesto un accertamento da parte delle autorità competenti. Foti annuncia infatti la volontà di procedere con un accesso agli atti per acquisire la documentazione relativa alla salubrità del suolo, agli interventi di bonifica, alle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito e alle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione della struttura.

Un ulteriore elemento richiamato nella lettera riguarda un edificio scolastico realizzato nel quartiere come opera compensativa, ma che, secondo quanto riferito da Foti, non sarebbe mai entrato in funzione perché dichiarato inagibile a causa della vicinanza all’ex discarica.

Di seguito il testo integrale della lettera inviata dalla consigliera della IV Circoscrizione Reggio Sud, Mattia Stefania Foti, al Prefetto Clara Vaccaro e al Sindaco Francesco Cannizzaro.

Il sito Longhi-Bovetto era, e lo è ancora, un luogo singolare di grande interesse nel contesto naturalistico e geologico tanto da essere definito come un vero e proprio “tempio fossile” per il suo patrimonio paleontologico.

Negli ultimi anni il comitato di quartiere assieme ad altre associazioni hanno provato a valorizzarlo e farlo riscoprire. Un sito anche di interesse archeologico per la presenza di tombe scavate nel tufo.

Oggi una parte di questo sito è stato oggetto di interventi di rigenerazione urbana, inserito in piani comunali di transizione verde e riqualificazione urbana con un nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza, uno skatepark sostenibile realizzato con materiali riciclati (il Mollie Skate Park) e un’area giochi.

La comunità del quartiere di Croce Valanidi condivide e sostiene la visione di un parco urbano e archeologico segno di una rinascita dell’area preservando la natura paesaggistica e la storia del territorio.

Si parla di rinascita perché questo sito ha subito nei decenni una trasformazione drastica, dovuta a scelte politiche che hanno compromesso un territorio intero e che hanno lasciato un lungo strascico di vicende giudiziarie, problemi di sicurezza e un degrado ambientale e anche sociale.

Ricordiamo che prima il sito era una cava di argilla, chiusa l’attività estrattiva si poteva godere di due laghi e di un patrimonio dal valore paleontologico che accompagnava i visitatori e gli studiosi in un percorso naturalistico, geologico e anche archeologico davvero unico. Oggi un patrimonio scientifico e culturale è tutelato anche dalle leggi.

Nella metà degli anni ’90 il sito è stato deturpato realizzando una discarica comunale dei rifiuti solidi urbani.

La comunità di Croce Valanidi l’ha vissuta come una ingiustizia, a cui è stato chiesto un sacrificio in cambio di promesse istituzionali che ancora si attendono.

La discarica venne dismessa ufficialmente nel 2001, la bonifica arriva dopo molti anni e nel 2023 si avvia la fase ultima della bonifica con la riqualificazione dell’area ma ancora monitorata. La scuola del quartiere è stata realizzata come promessa istituzionale e opera compensativa ma non è mai entrata in funzione perché dichiarata inagibile per la vicinanza alla ex discarica. Infatti ci ritroviamo oggi un edificio abbandonato, smembrato e vandalizzato lasciando una parte dell’area nel completo degrado.

Sono Mattia Stefania Foti, consigliere della 4 circoscrizione Reggio Sud del gruppo Impegno Civico, sempre stata attiva sul mio territorio per un grande senso di appartenenza.

In questo momento rappresento e dò voce alla mia comunità.

Nell’apprendere, attraverso una determina dirigenziale, il destino di un’area del quartiere diverso da quello programmato e senza aver prima informato sia la politica locale che la popolazione del territorio stesso, ha creato una forte delusione verso l’amministrazione comunale e molto malumore.

Il 16 ottobre viene pubblicato una determina dirigenziale e il 18 ottobre iniziano i lavori.

Da un’assemblea pubblica, organizzata sul territorio di Croce Valanidi il 5 novembre scorso dal gruppo Impegno Civico, si riporta per iscritto quanto ascoltato e detto durante l’incontro.

La comunità di Croce Valanidi

Crede che la scelta del sito (puramente tecnica per come ci è stata dichiarata) non abbia tenuto conto della storia del quartiere e della sua comunità, e non abbia considerato il tessuto sociale in cui viene inserito questo intervento che riteniamo sia essere fondamentale vista la presenza già di alcune situazioni destabilizzanti.

che la scelta del sito (puramente tecnica per come ci è stata dichiarata) non abbia tenuto conto della storia del quartiere e della sua comunità, e non abbia in cui viene inserito questo intervento che riteniamo sia essere fondamentale vista la presenza già di alcune situazioni destabilizzanti. Considera l’azione amministrativa contraddittoria poiché il Comune ha cambiato la destinazione d’uso di un’area dopo che sono stati spesi e investiti soldi pubblici per una finalità diversa (oltre 800mila euro con progetti di rigenerazione urbana).

l’azione amministrativa poiché il Comune ha cambiato la destinazione d’uso di un’area dopo che sono stati spesi e investiti soldi pubblici per una finalità diversa (oltre 800mila euro con progetti di rigenerazione urbana). Solleva forti polemiche e indignazioni sociali poiché i migranti verranno accolti in una struttura realizzata su una ex discarica.

forti polemiche e poiché i migranti verranno accolti in una struttura realizzata su una ex discarica. Ritiene il sito scelto per la realizzazione di una struttura di accoglienza per i migranti inadeguato per le seguenti motivazioni:

– Rischio Sanitario e Ambientale la fascia dei 300 metri non viene rispettata e anche se i moduli sono strutture temporanee si parla sempre di permanenza di persone su un terreno gravato da vincoli di rispetto da ex discarica violando il principio di precauzione sanitaria. La proposta appare in contrasto con la normativa vigente. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 36/2003, dopo la chiusura e la bonifica, la discarica è sottoposta a gestione post-operativa per un periodo non inferiore a 30 anni. L’ultima copertura tra l’altro risulta fatta di recente nel 2023.

Per le stesse motivazioni l’edificio scolastico realizzato ai piedi della ex discarica è stato dichiarato inagibile e quindi mai entrato in funzione.

– Rischio dissesto idrogeologico dallo studio geomorfologico e quindi dagli elaborati cartografici l’area rientra nella fascia con livelli di pericolosità idrogeologica a cui si associano fattori limitativi.

Per le motivazioni seguenti procederemo con un accesso agli atti per richiedere la relazione tecnica e ambientale che attesta la salubrità del suolo dell’ex discarica (quindi i certificati di avvenuta bonifica o messa in sicurezza permanente) e la relazione geologica e geotecnica per la stabilità del sito e l’autorizzazione concessa per l’intervento.

Per quanto sopra esposto si

CHIEDE