Cresce la mobilitazione a Croce Valanidi sulla scelta di realizzare un nuovo centro di accoglienza temporanea per migranti nell’area dell’ex scuola di Longhi-Bovetto. Anche Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria annuncia la propria adesione al sit-in organizzato dai residenti per giovedì 19 novembre, alle ore 8:30, in via Longhi-Bovetto, chiedendo alle istituzioni di chiarire le ragioni del trasferimento del progetto e di valutare possibili soluzioni alternative. La struttura era stata inizialmente prevista a Bocale, in contrada Zambaldo, prima che la localizzazione venisse modificata attraverso la determinazione dirigenziale numero 5061 del 16 ottobre 2026. Una decisione che ha suscitato preoccupazioni tra gli abitanti di Croce Valanidi, soprattutto per le caratteristiche ambientali dell’area individuata e per il futuro degli interventi di riqualificazione già programmati. Il movimento politico sottolinea la necessità di garantire l’accoglienza dei migranti nel rispetto della dignità delle persone, ma ritiene altrettanto fondamentale coinvolgere le comunità interessate nelle decisioni che incidono direttamente sul territorio.

“Una mobilitazione – si legge in una nota – che nasce da una legittima richiesta di ascolto, attenzione istituzionale e rispetto per una comunità che da troppo tempo attende risposte concrete. La vicenda del nuovo centro di accoglienza temporanea per migranti, inizialmente previsto nell’area di Bocale, in contrada Zambaldo, e successivamente trasferito a Longhi-Bovetto con determinazione dirigenziale n. 5061 del 16 ottobre 2026, impone una riflessione che non può essere liquidata come una semplice questione tecnica”.

Da Bocale a Longhi-Bovetto, le preoccupazioni per l’area dell’ex discarica

Uno degli aspetti principali della contestazione riguarda la storia dell’area individuata per ospitare il centro di accoglienza. Croce Valanidi è un territorio che ha già dovuto confrontarsi con problematiche ambientali legate alla presenza della discarica comunale e con un percorso di riqualificazione che, secondo Casa Riformista – Italia Viva, non ha ancora soddisfatto pienamente le aspettative dei residenti. La prospettiva di recuperare Longhi-Bovetto attraverso la realizzazione di spazi verdi, aree ludiche e strutture dedicate alla socialità aveva rappresentato un’opportunità per restituire alla collettività una parte del quartiere. Proprio per questo, la decisione di destinare l’area a una struttura di accoglienza ha sollevato interrogativi sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni del sito e sulle conseguenze per la futura fruizione degli spazi pubblici.

“Comprendiamo le esigenze legate alla gestione dell’accoglienza e ribadiamo che la dignità delle persone, qualunque sia la loro provenienza, deve essere sempre tutelata. Ma altrettanto imprescindibile è il rispetto delle comunità locali, delle loro aspettative e del diritto a partecipare alle decisioni che trasformano i territori nei quali vivono. A Croce Valanidi, infatti, si interviene su un’area dalla storia particolarmente complessa, già segnata dalla presenza della discarica comunale e da anni di promesse di riqualificazione rimaste in parte disattese. Un territorio che aveva finalmente intravisto nella rigenerazione di Longhi-Bovetto un’opportunità di restituzione alla collettività, con la realizzazione di spazi verdi, aree ludiche e strutture dedicate alla socialità”.

Oltre 800mila euro per la riqualificazione: chieste verifiche ambientali e trasparenza

Il movimento richiama anche gli investimenti pubblici già destinati al recupero dell’area, evidenziando che a Longhi-Bovetto sono stati programmati e realizzati interventi di riqualificazione per oltre 800mila euro. Un elemento che, secondo Casa Riformista – Italia Viva, rende necessario chiarire come la nuova destinazione possa conciliarsi con gli obiettivi originari di recupero e valorizzazione del quartiere. Le preoccupazioni riguardano soprattutto la sicurezza ambientale, le condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e la possibilità che gli spazi pubblici continuino a essere utilizzati dalla comunità. Il movimento precisa che la contestazione non nasce da una contrarietà di principio all’accoglienza dei migranti, ma dalla richiesta di maggiore trasparenza e di garanzie sia per i residenti sia per le persone che saranno eventualmente ospitate nella struttura.

“Non si può ignorare che su quell’area sono stati programmati e realizzati interventi di riqualificazione per oltre 800 mila euro. Né si possono sottovalutare le preoccupazioni dei residenti rispetto alla sicurezza ambientale, alla compatibilità dell’intervento con la storia del sito e alla futura fruibilità degli spazi pubblici. La questione non è essere contro l’accoglienza, ma pretendere che essa sia realizzata nel rispetto della dignità di tutti, delle condizioni ambientali e dei diritti delle comunità ospitanti”.

Le richieste di Italia Viva: documenti pubblici, confronto e possibili alternative

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria chiede alle istituzioni di intervenire su diversi aspetti della vicenda, a partire dalle motivazioni tecniche e amministrative che hanno portato al trasferimento del progetto da Bocale a Croce Valanidi. Il movimento sollecita la pubblicazione della documentazione relativa alla bonifica, alla sicurezza ambientale e alla compatibilità geologica e idrogeologica dell’area, ritenendo necessario mettere a disposizione dei cittadini tutti gli elementi utili per comprendere la scelta. Viene inoltre richiesta l’apertura immediata di un confronto con i residenti, le associazioni e gli organismi di rappresentanza territoriale, affinché la comunità possa partecipare alle valutazioni sul futuro del sito. Tra le proposte figura anche la possibilità di individuare localizzazioni alternative per il centro di accoglienza, senza escludere una revisione della decisione già assunta, insieme alla definizione di un programma certo di interventi e servizi pubblici per il quartiere.

“Per queste ragioni riteniamo indispensabile:

Fare piena chiarezza sulle valutazioni tecniche e amministrative che hanno determinato il trasferimento del progetto da Bocale a Longhi-Bovetto.



Rendere pubblica tutta la documentazione relativa alla bonifica, alla sicurezza ambientale e alla compatibilità geologica e idrogeologica dell’area individuata.



Aprire immediatamente un confronto con i cittadini, le associazioni e gli organismi di rappresentanza territoriale.



Valutare concretamente soluzioni localizzative alternative, senza escludere a priori una revisione della scelta.



Garantire un programma certo di interventi di riqualificazione, servizi e opere pubbliche a beneficio dell’intero quartiere”.

Il sit-in del 19 novembre e la richiesta di maggiore attenzione alle periferie

La mobilitazione di giovedì mattina diventa così, secondo Casa Riformista – Italia Viva, anche un’occasione per richiamare l’attenzione sulle condizioni delle periferie reggine e sulla necessità di garantire una distribuzione equilibrata di investimenti, servizi e opportunità di riqualificazione. Il movimento sostiene che Croce Valanidi, Bocale e gli altri quartieri periferici debbano essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il loro futuro, superando una gestione degli interventi pubblici percepita come distante dalle esigenze della popolazione. L’adesione alla protesta si inserisce in questa posizione, con la richiesta di un dialogo istituzionale che permetta di affrontare le criticità sollevate dai residenti e di individuare soluzioni condivise.

“Reggio Calabria non può continuare a ragionare secondo la logica dei territori di serie A e dei territori di serie B. Croce Valanidi, come Bocale e tutte le periferie cittadine, merita attenzione, investimenti e una programmazione che metta al centro la qualità della vita dei residenti. Le decisioni che riguardano i quartieri non possono essere calate dall’alto. I cittadini non chiedono privilegi, chiedono di essere ascoltati e rispettati. Per questo saremo al fianco della comunità di Croce Valanidi nella mobilitazione del 19 novembre, sostenendo le ragioni di una protesta che richiama le istituzioni alle proprie responsabilità”.